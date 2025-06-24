لمساعدة المشجعين على التعمق في متابعة المباريات التي يهتمون بها، قامت IBM و Wimbledon بتصميم Match Chat، وهو مساعد مدعوم بالذكاء الاصطناعي قادر على الإجابة عن مجموعة كبيرة من الأسئلة. يقدم Match Chat موجهات مقترحة، ولكن يمكن للمشجعين أن يسألوه عن أي شيء يتعلق بالمباراة، بما في ذلك أحدث النتائج والإحصاءات. ويمكنهم أيضًا مشاهدة تحليل احتمالية الفوز في زمن شبه حقيقي للمباراة من خلال التحليل الاحتمالي المباشر الجديد لاحتمالية الفوز. تم تطوير ميزة Match Chat الجديدة باستخدام برنامج watsonx Orchestrate الذي يسهّل تطوير ونشر إدارة مساعدي الذكاء الاصطناعي والوكلاء وسير العمل.