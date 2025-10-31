تتعاون فِرَق EY وقسم الضرائب في IBM على حل مدعوم بالذكاء الاصطناعي تم تطويره باستخدام IBM watsonx، ويهدف إلى تبسيط إدارة البيانات العالمية وأتمتة الامتثال الضريبي.
يتكوَّن قسم الضرائب في IBM من فريق عالي الأداء من المتخصصين في الضرائب، يدعم العمليات في 170 دولة حول العالم. بصفتها شركة متعددة الجنسيات، فإن IBM مسؤولة عن الامتثال للقوانين واللوائح الضريبية في مختلَف الاختصاصات القضائية في جميع أنحاء العالم.
واجه قسم الضرائب تحديات في إدارة البيانات غير المتاحة وغير المكتملة، ما أدَّى إلى الاعتماد على العديد من العمليات اليدوية لضمان الامتثال للقوانين واللوائح الضريبية. وقد كان جمع وتوحيد كميات كبيرة من البيانات التفصيلية من عشرات الأنظمة المصدر يدويًا عملية مستهلكة للوقت وتتطلب جهدًا بشريًا واستثمارًا كبيرًا. أدَّت هذه العملية إلى تراكم أعباء عمل هائلة، حيث تقدِّم IBM آلاف الإقرارات الضريبية كل شهر، ما أثَّر في قدرة المجموعة على تخصيص الموارد لمهام أكثر استراتيجية. تقول Kanthi Morrissey، كبيرة مسؤولي الضرائب في شركة IBM: "أكبر عائق هو البيانات غير المتاحة وغير المكتملة".
مع التزام قوي بالابتكار، كان قسم الضرائب في الشركة يطمح إلى أن يكون العميل الأول لتقنيات IBM -مثل مجموعة منتجات الذكاء الاصطناعي IBM watsonx- ولتطبيق الذكاء الاصطناعي عبر دورة حياة الضرائب العالمية لديه.
تعاون قسم الضرائب في IBM مع EY لمعالجة إدارة البيانات غير المتاحة وغير المكتملة على المستوى العالمي. للتغلب على هذا التحدي، اختارت IBM وEY استخدام ®IBM watsonx.ai،استوديو الذكاء الاصطناعي الجاهز للمؤسسات، لإنشاء EY.ai للضرائب، المبني باستخدام IBM watsonx.
بفضل مكتبة النماذج المتعددة القادرة على معالجة مختلَف الفواتير والأحجام في كل دولة، أصبح استخدام IBM watsonx.ai مناسبًا لأساليب الكشف والتصحيح، في حين ساعَدت IBM watsonx.data، كبحيرة بيانات هجينة مفتوحة، على تكوين طبقة بيانات موحَّدة من جميع المصادر المتنوعة. تضمنت عملية التنفيذ علاقة متعددة الجوانب بين IBM وفِرَق هندسة الأنظمة لدى IBM وEY. أضافت Morrissey قائلة: “اتفق فريقا IBM وEY على استخدام أحدث الابتكارات التكنولوجية لتحسين عمليات أعمالنا”. كان من الطبيعي أن تختار IBM تجربة watsonx أولًا، نظرًا للنماذج اللغوية المفتوحة والمصممة خصيصًا للمؤسسات والملائمة للأغراض، والتي نوفرها مع ذكاء اصطناعي موثوق به.
كان لمؤسسة EY دور محوري كشريك فكري وميسِّر، بدءًا من توليد الأفكار وتحديد الأولويات ووصولًا إلى تطوير الحلول وتسليمها. تمكَّن فريق “Services Solutions Accelerator” التابع لهندسة الأنظمة في IBM من تطوير الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق (MVP) لحالات الاستخدام المتعلقة بالكشف والتصحيح. وضع قسم الضرائب في IBM ضوابط بيانات مدمجة ونقاط تحقُّق للمطابقة لتدفقات البيانات من كل نظام مصدر، بهدف تعزيز الكفاءة وتحقيق عملية توحيد بيانات ذات جودة أعلى.
كان التعاون بين قسم الضرائب في IBM وفِرَق هندسة الأنظمة وفِرَق EY حاسمًا في تصميم الحلول ونشرها. تشهد IBM بالفعل تحسينات في الكفاءة وتوفيرًا في الوقت المستغرق خلال العملية. تكمن الفوائد الرئيسية في تعزيز قدرات البشر لأداء المهام ذات الحجم الكبير، ما يُتيح للموظفين الماهرين التركيز على التخطيط الاستراتيجي لتطوير المؤسسة.
حقَّق قسم الضرائب في IBM تحولًا كبيرًا في إدارة البيانات غير المتاحة وغير المكتملة، بفضل استخدامه لـ watsonx. من خلال تطبيق حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي -بما في ذلك بحيرة بيانات ضريبية ذكية، وأساليب الكشف والتصحيح المطبَّقة على مستندات الأعمال وقرارات ضريبة الاستقطاع- يتقدَّم قسم الضرائب في IBM نحو عملية امتثال ضريبي مؤتمتة بالكامل تقريبًا. يُظهر هذا التقدم أن الذكاء الاصطناعي يمكن تدريبه على المهارات الضريبية الأساسية ويمهد الطريق لمؤسسة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مستعدة لمستقبل العمل الذي تقوده ثورة الذكاء الاصطناعي.
يساعد هذا التحول على تمكين الموارد البشرية من التركيز على مسارات عمل أكثر استراتيجية. ومع وجود ثلاث حالات استخدام قادرة بالفعل على توفير عشرات الآلاف من الساعات سنويًا للموظفين من المهام اليدوية المعتمدة على البيانات، تتبوأ IBM موقعًا يمكِّنها من تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف وتعزيز نمو الإيرادات بمساعدة EY. باستخدام watsonx.ai، تمكَّن قسم الضرائب في شركة IBM من التحقق من صحة بيانات الفواتير غير المهيكلة بدقة عالية، في حين أن حل بحيرة البيانات الضريبية قد أنشأ طبقة بيانات موحَّدة من مصادر مختلفة في الدول على مستوى العالم.
تقول Morrissey: "يساهم هذا المشروع في نقل رسالة قوية عن منظومة IBM من خلال تسليط الضوء على علاقة IBM وEY، وإظهار كيفية مساهمة الذكاء الاصطناعي التوليدي من IBM في تعزيز الابتكار الذي يمكن تكراره عبر العديد من وظائف الأعمال". كما أن نجاح المنتج الأوَّلي MVP أدَّى أيضًا إلى تعزيز التعاون بين IBM وEY مع خطط للتعاون في الحملات التسويقية والأصول المشتركة.
مع تزايد وضوح فوائد هذا التحول بالنسبة إلى IBM، أصبحت الشركة في موقع يمكِّنها من الاستفادة من التقنيات والابتكارات الجديدة في المجال الضريبي. ومع التزامها باستخدام الذكاء الاصطناعي والأتمتة لجعل IBM أكثر الشركات إنتاجية في العالم، يقود فريق قسم الضرائب في IBM الطريق في تحوُّل الأعمال والابتكار.
تُعَد IBM شركة متعددة الجنسيات تعمل في مجال التكنولوجيا والاستشارات، ويقع مقرها الرئيسي في أرمونك - نيويورك، ولها عمليات في أكثر من 170 دولة. تأسست IBM في عام 1911، وتمتلك تاريخًا طويلًا من الابتكار والتزامًا قويًا بالبحث والتطوير، مع استثمارات كبيرة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والتقنيات الناشئة الأخرى. يقود قسم الضرائب في IBM، الذي ترأسه كبيرة مسؤولي الضرائب Kanthi Morrissey، فريقًا عالي الأداء من المتخصصين في الضرائب حول العالم، ويتولى مسؤولية إدارة الالتزامات الضريبية العالمية للشركة وضمان الامتثال للقوانين واللوائح الضريبية.
اكتشِف كيف يمكن لحلول IBM المدعومة بالذكاء الاصطناعي أن تساعد على تبسيط الامتثال الضريبي وتحرير الموارد لمبادرات أكثر استراتيجية.
