هناك نقص أكبر في المواهب التقنية في العديد من الصناعات بشكل عام. وجزء من المشكلة هو التقدم السريع في الذكاء الاصطناعي وانتشار التقنيات الجديدة، مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي، التي تؤدي إلى تغيير أنواع الأدوار ومتطلبات المهارات التي تبحث عنها الشركات مع استمرارها في أتمتة العمليات والخدمات.
في عام 2024، من المتوقع أن ينمو الإنفاق على الذكاء الاصطناعي ليصل إلى أكثر من 550 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يكون هناك فجوة في المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي بنسبة 50%، وفقًا لأبحاث جديدة أجرتها وكالة Reuters.1
يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على تحسين المنتجات والخدمات، وتحسين العمليات التجارية وسير العمل، والمساعدة على اتخاذ القرارات، وأتمتة المهام المملة. ووفقًا لتقرير صادر عن شركة Deloitte، فإن لديه القدرة على تغيير طبيعة العمل وسوق العمل. 2
ومع ذلك، لا تستطيع حتى أنظمة الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا اليوم العمل دون البشر. ويُعَد سد فجوة المهارات في الذكاء الاصطناعي أمرًا أساسيًا لمساعدة المؤسسات على الاستعداد لمستقبل العمل وتسريع الابتكار.
يتزايد الطلب على أدوار الذكاء الاصطناعي بالتزامن مع تسارع وتيرة الأتمتة والتقدم التقني. ومع ذلك، لا يزال اعتماد الذكاء الاصطناعي متفاوتًا بين الشركات. يعتقد العديد من الموظفين أن فجوة مهارات الذكاء الاصطناعي هي فجوة في تدريب الذكاء الاصطناعي.3
ووفقًا لاستطلاع أجرته Randstad في 2024، أفاد المستجيبون أن الشركات التي تتبنى الذكاء الاصطناعي قد تأخرت في تدريب الموظفين أو رفع مستوى مهاراتهم بشأن كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في وظائفهم. هناك أيضًا تفاوتات بين الجنسين والفئات العمرية في مدى استعداد تدريب الذكاء الاصطناعي لإعداد العاملين بشكل مناسب.
قال المستجيبون في استطلاع رأي منفصل أجرته Skillsoft لعام 2024 (الرابط موجود خارج موقع ibm.com)5 إن تنسيق التعلم في برامج تطوير المهارات الحالية قد يكون غير فعَّال أحيانًا، أو أنهم يواجهون صعوبة في إيجاد الوقت أو الدعم القيادي لإتمام هذه البرامج.
ووفقًا لأبحاث Snaplogic،6 يمكن أن تكون القيود في الميزانيات الداخلية والوصول إلى التقنيات والأدوات والبيانات عوائق أمام رفع المهارات في الذكاء الاصطناعي بالنسبة للشركات.
كما يقول بعض أصحاب العمل أنهم سيستخدمون الذكاء الاصطناعي، لكنهم يفشلون في تحديد الطرق المحددة التي يمكن من خلالها استخدام الذكاء الاصطناعي، ما يجعلهم غير متأكدين من المهارات الدقيقة المطلوبة لأداء تلك المهام.
يوجد نظام بنائي من المهارات العالية الطلب في الذكاء الاصطناعي والمجالات ذات الصلة.1 بشكل عام، تحتاج المؤسسات إلى منشئي الذكاء الاصطناعي ومترجمي الذكاء الاصطناعي.2 يشمل ذلك الأشخاص الذين يعرفون كيفية استخدام وتطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتحليلات التنبؤية، والنماذج اللغوية الكبيرة، معالجة اللغة الطبيعية، والتعلم الآلي، والتعلم العميق والتعلم المعزز.
لا تتطلب جميع المهارات معرفة واسعة تتعلق بكيفية نشر الذكاء الاصطناعي. بعض المهام قد تشمل معرفة أساسية أكثر، على سبيل المثال، كيفية الضبط السريع أو الضبط الدقيق لنموذج ChatGPT.
ومن المتوقع أيضًا أن يكون لدى الموظفين معرفة عملية بالأمن، والخصوصية، وعلم البيانات، والإحصاء، وتطوير البرمجيات، والبرمجة، والنماذج والخوارزميات.
بالإضافة إلى مهارات الذكاء الاصطناعي والبرمجة، يُتوقع من بعض العاملين تولي أدوار إدارية والعمل مع الخبراء المتخصصين أو مصممي تجربة المستخدم. لا يمكن أن يكون الأمر مجرد ملء الفجوة من الأسفل إلى الأعلى. حيث يتعين على كبار القادة في الإدارة العليا أيضًا إلى أن يكونوا على دراية بأحدث معارف الذكاء الاصطناعي لفهم ما تعمل عليه الشركة وتعمل على تحقيقه.
ليس من الضروري أن يتعلم كل موظف يتعامل مع وظائف مرتبطة بالذكاء الاصطناعي كيفية برمجة الذكاء الاصطناعي من البداية إلى النهاية. يمكن للشركات أيضًا النظر في تطبيق 7 أدوات بديهية تكون منخفضة الرمز أو دون رمز في مشاريع الذكاء الاصطناعي.
يمكن سد النقص في المهارات من خلال الاستثمارات والمبادرات المتعلقة بتنمية المهارات. حيث إن العديد من المشكلات التي تتسبب في فجوة مهارات الذكاء الاصطناعي هي المشكلات نفسها التي تُسبِّب نقصًا في المواهب التقنية. تتداخل العديد من الحلول لسد فجوة مهارات الذكاء الاصطناعي مع الحلول الخاصة بمعالجة نقص المواهب التقنية.
هناك العديد من المنصات عبر الإنترنت التي تقدم دروسًا عن مهارات الذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال، تقدِّم SkillsBuild من IBM و Microsoft8 موارد مجانية يمكن أن تساعد أي شخص على البدء بتقييم وتطوير مهاراته في الذكاء الاصطناعي.
يتطلب تعزيز قوى عاملة جاهزة للمستقبل التوظيف الاستراتيجي والاستثمار في التعلم المستمر. معظم الموظفين مستعدون للمزيد من التدريب لتأهيلهم للتقنيات الناشئة.
يمكن أن تظل الطرق التقليدية للتعلم مثل الجامعات، وبرامج الدكتوراه، ومعسكرات الذكاء الاصطناعي والأكاديميات عبر الإنترنت مجدية للعمال من جيل زد لاكتساب المهارات. يُعَد التدريب والتعرض لتقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية، خاصةً للطلاب الأصغر سنًا، أمرًا ضروريًا. يعني ذلك أن الحفاظ على تحديث المدربين والمعلمين أمر حيوي.
عند الانضمام، ستساعد الفرص التعليمية الداخلية مثل برامج التدريب، وورش العمل مع الزملاء، وساعات العمل أو الجلسات للتدرب في بيئات الاختبار على الاحتفاظ بالموظفين القيّمين، ما يمكن أن يقلل من الوقت اللازم لفحص المتقدمين الجُدُد.
لتبسيط عملية التوظيف وجعل عملية التعلم أكثر كفاءة، يجب على الشركات أولًا تقييم الفوائد والقيود الخاصة بالذكاء الاصطناعي بالنسبة إلى مؤسساتهم بشكل دقيق (PDF).2
استخدام المزيد من الذكاء الاصطناعي ليس دائمًا الحل الأفضل.9 يجب على الشركات تقييم كيفية استخدامه في العام الماضي، ومعرفة ما الذي كان فعَّالًا وما لم يكن، واستخدام التعليقات لتخطيط كيف يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في السنوات المقبلة.
استنادًا إلى ذلك، يمكنهم اختبار جاهزية موظفيهم الحاليين في هذه المواضيع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي للبحث عن الفجوات في كفاءة المهارات. واعتمادًا على مدى تخصص احتياجات الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي، يمكنهم بعد ذلك اختيار تعيين خبراء جُدُد في الذكاء الاصطناعي لقيادة المشاريع أو إعادة تأهيل مهندسيهم المتاحين لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها.
لمساعدة الموظفين على الانخراط وتحقيق أهدافهم في بناء المهارات الشخصية، يجب على أصحاب العمل النظر في برامج التعلم التفاعلية والقابلة للتخصيص5 التي تجمع بين الدورات التدريبية عبر الإنترنت التي يمكن الوصول إليها حسب الطلب مع الفرص التجريبية والتدريب المباشر بقيادة مدربين.
يجب على الشركات التأكد من أن برامج التدريب على الذكاء الاصطناعي التي تقدمها تكون عادلة وشاملة وتستهدف جميع العاملين من مختلف الفئات الديموغرافية.
من الأسهل حل المشكلة بشكل تعاوني بدلًا من الاضطرار إلى تطوير استراتيجيات وخطط تعلم داخلية من الصفر. يمكن للشركات المشاركة في شراكات مع المؤسسات التعليمية والمؤسسات الأخرى لتقديم هذه العروض.
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