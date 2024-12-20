يمكن سد النقص في المهارات من خلال الاستثمارات والمبادرات المتعلقة بتنمية المهارات. حيث إن العديد من المشكلات التي تتسبب في فجوة مهارات الذكاء الاصطناعي هي المشكلات نفسها التي تُسبِّب نقصًا في المواهب التقنية. تتداخل العديد من الحلول لسد فجوة مهارات الذكاء الاصطناعي مع الحلول الخاصة بمعالجة نقص المواهب التقنية.

هناك العديد من المنصات عبر الإنترنت التي تقدم دروسًا عن مهارات الذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال، تقدِّم SkillsBuild من IBM و Microsoft8 موارد مجانية يمكن أن تساعد أي شخص على البدء بتقييم وتطوير مهاراته في الذكاء الاصطناعي.

يتطلب تعزيز قوى عاملة جاهزة للمستقبل التوظيف الاستراتيجي والاستثمار في التعلم المستمر. معظم الموظفين مستعدون للمزيد من التدريب لتأهيلهم للتقنيات الناشئة.

يمكن أن تظل الطرق التقليدية للتعلم مثل الجامعات، وبرامج الدكتوراه، ومعسكرات الذكاء الاصطناعي والأكاديميات عبر الإنترنت مجدية للعمال من جيل زد لاكتساب المهارات. يُعَد التدريب والتعرض لتقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية، خاصةً للطلاب الأصغر سنًا، أمرًا ضروريًا. يعني ذلك أن الحفاظ على تحديث المدربين والمعلمين أمر حيوي.

عند الانضمام، ستساعد الفرص التعليمية الداخلية مثل برامج التدريب، وورش العمل مع الزملاء، وساعات العمل أو الجلسات للتدرب في بيئات الاختبار على الاحتفاظ بالموظفين القيّمين، ما يمكن أن يقلل من الوقت اللازم لفحص المتقدمين الجُدُد.

لتبسيط عملية التوظيف وجعل عملية التعلم أكثر كفاءة، يجب على الشركات أولًا تقييم الفوائد والقيود الخاصة بالذكاء الاصطناعي بالنسبة إلى مؤسساتهم بشكل دقيق (PDF).2

استخدام المزيد من الذكاء الاصطناعي ليس دائمًا الحل الأفضل.9 يجب على الشركات تقييم كيفية استخدامه في العام الماضي، ومعرفة ما الذي كان فعَّالًا وما لم يكن، واستخدام التعليقات لتخطيط كيف يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في السنوات المقبلة.

استنادًا إلى ذلك، يمكنهم اختبار جاهزية موظفيهم الحاليين في هذه المواضيع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي للبحث عن الفجوات في كفاءة المهارات. واعتمادًا على مدى تخصص احتياجات الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي، يمكنهم بعد ذلك اختيار تعيين خبراء جُدُد في الذكاء الاصطناعي لقيادة المشاريع أو إعادة تأهيل مهندسيهم المتاحين لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها.

لمساعدة الموظفين على الانخراط وتحقيق أهدافهم في بناء المهارات الشخصية، يجب على أصحاب العمل النظر في برامج التعلم التفاعلية والقابلة للتخصيص5 التي تجمع بين الدورات التدريبية عبر الإنترنت التي يمكن الوصول إليها حسب الطلب مع الفرص التجريبية والتدريب المباشر بقيادة مدربين.

يجب على الشركات التأكد من أن برامج التدريب على الذكاء الاصطناعي التي تقدمها تكون عادلة وشاملة وتستهدف جميع العاملين من مختلف الفئات الديموغرافية.

من الأسهل حل المشكلة بشكل تعاوني بدلًا من الاضطرار إلى تطوير استراتيجيات وخطط تعلم داخلية من الصفر. يمكن للشركات المشاركة في شراكات مع المؤسسات التعليمية والمؤسسات الأخرى لتقديم هذه العروض.