ما المقصود بتبادل البيانات؟

ينتج العالم يوميًا ما يقرب من 402.74 مليون تيرابايت من البيانات. من دون تبادل بيانات فعال، ستكون هذه المعلومات (وقيمتها) محاصرة. وفي دول الاتحاد الأوروبي وحدها، حققت تدفقات البيانات على السحابة ما يقدر بنحو 77 مليار يورو من القيمة الاقتصادية في عام 2024—ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم ليصل إلى 328 مليار يورو بحلول عام 2035.

تبادل البيانات هو الأساس الذي تقوم عليه أي مؤسسة حديثة قائمة على البيانات . يمكن لتلك المؤسسات التي لديها إستراتيجيات فعالة لتبادل البيانات توحيد البيانات الداخلية والخارجية المتفرقة واستكشاف معارف أعمق عبر الأقسام والشراكات و حالات الاستخدام.

على سبيل المثال، من خلال عمليات تبادل البيانات في الوقت الفعلي، تتمكن منصات التجارة الإلكترونية من تعديل التسعير بشكل ديناميكي، ومشاركة تدفقات البيانات بين شركات البيع بالتجزئة وتحسين سلاسل التوريد. وبالمثل، تتيح عمليات التبادل هذه لموظفي المستشفيات مشاركة نتائج المختبرات مع المتخصصين الخارجيين في الوقت الفعلي، ما يقلل من الوقت اللازم للتشخيص ويحسن نتائج المرضى.

يؤدي تبادل البيانات أيضًا دورًا مهمًا في تمكين أنظمة الذكاء الاصطناعي من التعلم وتحقيق القيمة. من خلال تبسيط عملية تدفق البيانات عبر الأنظمة المختلفة، يمكن أن يساعد تبادل البيانات على ضمان تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على أحدث المعلومات وأكثرها ملاءمة.

تساعد العناصر الرئيسية لتبادل البيانات—مثل المخططات الموحدة والموصلات الآمنة والأذونات المحكومة—على ضمان إمكانية استخدام مصادر البيانات المتنوعة بشكل فعال داخل النظم البنائية للذكاء الاصطناعي. وهذا بدوره يسمح للمؤسسات بدمج بيانات الجهات الخارجية من دون المساس بالجودة أو الإدارة.