الصفحة الرئيسية
أتمتة الأعمال
Sterling
يجد العديد من المؤسسات صعوبة في إدارة حجم العملاء والموردين الجُدُد وتنوعهم، وتوفر حلول ®IBM Sterling اتصالًا موثوقًا ورؤية شاملة ومعارف في الوقت الفعلي، مما يحول الاضطرابات المحتملة إلى فرص للمشاركة والنمو والربح، سواء تم نشرها في الموقع أو بيئة سحابية أو في سحابية هجينة.
يركز حل IBM Sterling على ما يلي:
حلول حديثة وموثوق بها لتبادل البيانات بين الشركات ومصممة لعمليات نقل الملفات المُدارة الصعبة وأعباء عمل التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) لدمج الأعمال بين الشركات. حيث قام بتطوير هذه الحلول خبراء IBM من ذوي الخبرة الكبيرة في هذا المجال تمتد لعقود.
انقل أكثر من مليون ملف يوميًا باستخدام IBM Sterling Secure File Transfer. شارك المستندات والملفات من أي نوع بطريقة موثوق بها وفي الوقت المناسب.
يمكنك تنسيق مهام سير العمل لتبادل البيانات وتحويل البيانات إلى مختلف معايير المشاركة بين الشركات وبروتوكولات التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) مع التحقق من صحتها.
. حلول سلسلة التوريد المصممة لتعزيز الكفاءة والمرونة، التي تجمع بين إدارة الطلبات المتقدمة والرؤى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي. اكتشف كيف يمكن لهذه الأدوات تحسين الإنجاز ودعم الممارسات المستدامة.
يُمكنك تنفيذ طلباتك المتعددة القنوات من نقطة واحدة، وتتبع المخزون في الوقت الفعلي، وتوفير خيارات تسليم متنوعة تركز على العملاء.
استفد من أحدث التحليلات والذكاء الاصطناعي المتقدمة لبناء سلسلة توريد مستدامة، مما يعني تمكين العملاء من تنفيذ استراتيجيات تشغيلية تنبُّؤية تدفع عجلة النمو وتحسِّن اتخاذ القرارات.
استخدم مجموعة واسعة من المعايير والبروتوكولات لتحويل البيانات والتحقق من صحتها، مما يتيح إنشاء تفاعلات سلسة مع شركاء التداول.
احصل على بيانات شاملة باستخدام لوحات معلومات سهلة الاستخدام، تشمل مستويات المستندات والمعاملات والأعمال لاتخاذ قرارات مستنيرة.
تبسيط عملية تأهيل وإعداد وإدارة العملاء الجُدُد وشركاء الأعمال بكفاءة ضمن شبكة أعمال فعالة.
استخدم أدوات التنسيق لتحسين عمليات سلسلة التوريد وحل المشكلات بسرعة باستخدام قواعد الأعمال وقوائم انتظار العمل وسير العمل.
إتاحة الشفافية الخاصة بالسلع عبر شركاء سلسلة التوريدات، مما يتيح إنشاء تحليلات حسب الشركة وموقعها وحركة المنتج وحالته.
تعزيز المرونة والشفافية مع إظهار التقدم المحرز في التزامات الاستدامة بدعم من تقنيات متقدمة كتقنية سلسلة الكتل.