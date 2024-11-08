يُعد نقل الملفات جزءًا لا يتجزأ من كيفية تفاعل الشركات مع العملاء والشركاء. ويتحول السوق من البروتوكولات التقليدية -مثل FTP وHTTP وSFTP- إلى حلول حديثة ومُدارة مثل IBM Managed File Transfer، الذي يعزِّز موثوقية النقل والأمان والسرعة.

كن الشريك الذي يريد الجميع العمل معه. يحتاج شركاؤك التجاريون ببساطة إلى أدوات نقل ملفات قياسية، مثل متصفح الويب، لتبادل الملفات معك، ما يُتيح لك انضمام عملاء وموردين جُدُد بسرعة.

مع حلول نقل الملفات المُدار من IBM، يتم تشفير الملفات من أجل توفير الأمان. وبالإضافة إلى ذلك، تتضمن حلول IBM تسريع نقل الملفات بشكل مباشر، ما يجعلها مناسبة للتعامل مع الملفات من أي حجم، بما في ذلك عمليات نقل الملفات الكبيرة عبر مسافات طويلة.