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إدارة طلبات IBM Sterling Order Management

توصيل الطلب المثالي مع حل متكامل لتلبية الطلبات متعدد القنوات مصمم من أجل الاستدامة

اشترك في ندوة الإنترنت في 4 ديسمبر 4 ديسمبر قراءة ®IBM الجنيه الاسترليني OMS الكتاب الإلكتروني

الذكاء الاصطناعي التوليدي مساعد لمركز الاتصالات الاصطناعي

®IBM يمكن أن يساعدك Sterling مركز الاتصالات المدعوم من watsonx.ai في زيادة إنتاجية الوكيل ورضا العملاء

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تنفيذ الطلبات الذكية مع IBM Sterling Order Management

قم بتسريع عملية التحول الرقمي من خلال تبسيط التكامل التقني. تنفيذ عمليات معقدة لتلبية الطلبات متعددة القنوات، بما في ذلك إدارة المخازن في الوقت الفعلي، وإدارة المخازن، والشحن من تخزين والشحن من تخزين والشراء عبر الإنترنت والاستلام من تخزين (BOPIS). لا توفر المنصة IBM Sterling Order Management واجهة سهلة الاستخدام مع وظائف وإشعارات يسهل الوصول إليها فحسب، بل توسع أيضًا من نطاق تكنولوجيا المعلومات من خلال الوظائف الإضافية الرئيسية: 

كل وظيفة إضافية مصممة للتكامل بسلاسة مع نظام IBM Sterling Order Management الأساسي، مما يحسّن إدارة التجارة الإلكترونية ومراكز عمليات التنفيذ لديك. من خلال IBM Sterling Order Management ، يمكنك دمج جميع قنوات المبيعات الخاصة بك في منصة واحدة للتنفيذ تساعدك على تتبع مستويات المخزون بدقة، وتنسيق الخدمات اللوجستية للجهات الخارجية وتنظيم طلبات العملاء وخيارات الشحن وإدارة المرتجعات، كل ذلك مع تقليل تكاليف الشحن. إن أدوات المنصة القائمة على السحابة وأدواتها القائمة على التطبيق تجعل منصة التجارة الإلكترونية ونظام إدارة المستودعات أكثر ذكاءً، مما يحول شركتك الكبيرة أو الصغيرة إلى شركة تنفيذ خاصة بالمعلومات التكنولوجية.
سوق 2024 Order Management

استكشف هذه الدراسة البحثية لـ IHL للاطلاع على الاتجاهات والدوافع الرئيسية التي تجعل نظام إدارة الطلبات Sterling Order Management من IBM رائدًا في السوق.

قراءة رأي شركة IDC حول تنسيق الطلبات وتنفيذها التطبيق
لماذا تختار شركة IBM؟ 3 أسابيع

3 أسابيع وقت الوصول إلى السوق من وقت نشر الشحن من السفينة إلى السوق.1

 4.2 M

أرباح جديدة بقيمة 4.2 مليون دولار أمريكي من تحسين Order Management.

 %170

170% من العائد على الاستثمار في ثلاث سنوات باستخدام التقنية التقنية لتقليل التكاليف.
المزايا احسب عائد الاستثمار تعزيز تجربة العملاء

حافظ على وعود العملاء من خلال إدارة وتنفيذ الطلبات بسلاسة عبر كل قناة.

 زيادة إنتاجية المخزون إلى الحد الأقصى

تلبية الطلب في فترة الذروة وتجنب الإفراط في الوعود أو خسارة المبيعات أو التوجيه غير السليم أو تكبد رسوم غير متوقعة.

 استخدام القدرات الشاملة

تمكين العملاء من المشاركة كيفما ومتى أرادوا من خلال طلبات التجارة الإلكترونية متعددة القنوات.

 تحسين الهامش التشغيلي

قم بأتمتة العمليات وسير العمل وزيادة مستويات المخزون ودوران المخزون وتقليل نفقات الشحن من خلال خيارات الشحن إلى المخزون.

 تسخير الذكاء المتقدم

استفد من مدعوم بالذكاء الاصطناعي توسيع نطاق أعمال التجارة الإلكترونية والوفاء بالعمليات التجارية وزيادة الربحية.

 تسريع التحول

تبسيط التعقيدات التقنية مع التنفيذ السريع لتسريع عملية تجربة العملاء.
دراسات الحالة
تقدم العلامة التجارية "إيلين فيشر" للأزياء بالتجزئة أزياء عالية الجودة مع قنوات التسويق الشاملة Order Management. ®تخزين JOANN تخزين بسرعة وسط الاضطرابات لتكون أكثر مرونة وتركيزًا على العملاء من خلال توسيع نطاق قنوات التنفيذ متعددة القنوات في جميع أنحاء العالم.
يعمل متجر التجزئة لتحسين المنازل hagebau على زيادة رضا العملاء من خلال نظام Order Management المتكامل.
مهمتنا تتلخص في خلق تجربة شخصية وقد قمنا بإجراء تغييرات ضخمة على المنصة مع IBM... والتي أصبحت أكثر فردية ومحلية ومتصلة عبر القنوات والأسواق. جيم كروكشانك نائب رئيس قسم التطوير الرقمي والبيع بالتجزئة التقنية باندورا لدينا بعض الأنظمة اللوجستية الممتازة بالإضافة إلى أننا نستخدم نظام IBM Sterling Order Management بالطبع. عندما يتغير سلوك العملاء، نحتاج إلى منصتنا التقنية للتفاعل مع ذلك. تمكّننا البنية المرنة من التمحور ومعرفة أين نستثمر وقتنا. أوبي بكاري نائب الرئيس وكبير المهندسين المعماريين Enterprise شركة هدسونز باي وساكس فيفث أفنيو
التقدير والجوائز

IBM Sterling Order Management في المرتبة الأولى في تقرير شبكة G2 خريف 2024 لخريف 2024 Order Management ، وتدفق البضائع وتتبعها وشحنها.

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استكشف الرسم البياني G2
اقرأ G2 المراجعات المراجعات
الموارد

تعرف على المزيد عن نظام IBM Sterling Order Management

 IBM Sterling Order Management حاسبة الفوائد

احسب الفوائد من استخدام IBM Sterling Order Management للمساعدة في دعم أهداف الاستدامة في السوق مع الوفاء بالمزيد من وعود العملاء من خلال تنفيذ الطلبات الذكية متعددة القنوات.

 تحويل تجربة العملاء من B2C و B2B إلى B2B من خلال تلبية الطلبات عبر قنوات متعددة

اقرأ تقرير شركة IDC لمعرفة كيف يمكن لتجار التجزئة تلبية طلبات العملاء من خلال فهم المخزون المتاح للوعد والوفاء بهذا الوعد.

 موجز حل إدارة الطلبات من IBM Sterling Order Management

استكشاف طرق لتقديم أفضل تجربة للعملاء من خلال منصة كاملة لتلبية الطلبات متعددة القنوات.

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المنتجات ذات الصلة

قم بتخصيص منصة Order Management الخاصة بك مع المنتجات المتعلقة بـ IBM Sterling Order Management.

 IBM Sterling Intelligent Promising

تعزيز تجربة المتسوق من الاكتشاف إلى التسليم.

 IBM الجنيه الاسترليني ® التكوين والسعر والاقتباس

تحويل وأتمتة التهيئة والتسعير التسعير للمنتجات والخدمات المعقدة.

 ®IBM مركز الاتصالات الاسترليني

امنح ممثلي العملاء لديك إمكانية الوصول إلى نظام تنفيذ الطلبات في واجهة مستخدم مصممة لمركز الاتصالات.

 خدمات سلسلة التوريد

قم ببناء ®مرونة ومرونة في التعامل مع المتغيرات في الأسلوب الرشيق والمستدام بمساعدة الخدمات الاستشارية.

اتخذ الخطوة التالية

احجز استشارة خبير IBM لترى كيف يمكن لمجموعتك أن تستفيد من IBM Sterling Order Management أو تنشر بمساعدة IBM شريك الأعمال.

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الحواشي

¹ الأثر الاقتصادي الإجمالي لإدارة الطلبات من شركة IBM Sterling Order Management، Forrester Consulting، يوليو 2020