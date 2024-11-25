إدارة طلبات IBM Sterling Order Management

قم بتسريع عملية التحول الرقمي من خلال تبسيط التكامل التقني. تنفيذ عمليات معقدة لتلبية الطلبات متعددة القنوات، بما في ذلك إدارة المخازن في الوقت الفعلي، وإدارة المخازن، والشحن من تخزين والشحن من تخزين والشراء عبر الإنترنت والاستلام من تخزين (BOPIS). لا توفر المنصة IBM Sterling Order Management واجهة سهلة الاستخدام مع وظائف وإشعارات يسهل الوصول إليها فحسب، بل توسع أيضًا من نطاق تكنولوجيا المعلومات من خلال الوظائف الإضافية الرئيسية:

كل وظيفة إضافية مصممة للتكامل بسلاسة مع نظام IBM Sterling Order Management الأساسي، مما يحسّن إدارة التجارة الإلكترونية ومراكز عمليات التنفيذ لديك. من خلال IBM Sterling Order Management ، يمكنك دمج جميع قنوات المبيعات الخاصة بك في منصة واحدة للتنفيذ تساعدك على تتبع مستويات المخزون بدقة، وتنسيق الخدمات اللوجستية للجهات الخارجية وتنظيم طلبات العملاء وخيارات الشحن وإدارة المرتجعات، كل ذلك مع تقليل تكاليف الشحن. إن أدوات المنصة القائمة على السحابة وأدواتها القائمة على التطبيق تجعل منصة التجارة الإلكترونية ونظام إدارة المستودعات أكثر ذكاءً، مما يحول شركتك الكبيرة أو الصغيرة إلى شركة تنفيذ خاصة بالمعلومات التكنولوجية.