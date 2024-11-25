إدارة طلبات IBM Sterling Order Management

توصيل الطلب المثالي مع حل متكامل لتلبية الطلبات متعدد القنوات مصمم من أجل الاستدامة
قم بتسريع عملية التحول الرقمي من خلال تبسيط التكامل التقني. تنفيذ عمليات معقدة لتلبية الطلبات متعددة القنوات، بما في ذلك إدارة المخازن في الوقت الفعلي، وإدارة المخازن، والشحن من تخزين والشحن من تخزين والشراء عبر الإنترنت والاستلام من تخزين (BOPIS). لا توفر المنصة IBM Sterling Order Management واجهة سهلة الاستخدام مع وظائف وإشعارات يسهل الوصول إليها فحسب، بل توسع أيضًا من نطاق تكنولوجيا المعلومات من خلال الوظائف الإضافية الرئيسية:
كل وظيفة إضافية مصممة للتكامل بسلاسة مع نظام IBM Sterling Order Management الأساسي، مما يحسّن إدارة التجارة الإلكترونية ومراكز عمليات التنفيذ لديك. من خلال IBM Sterling Order Management ، يمكنك دمج جميع قنوات المبيعات الخاصة بك في منصة واحدة للتنفيذ تساعدك على تتبع مستويات المخزون بدقة، وتنسيق الخدمات اللوجستية للجهات الخارجية وتنظيم طلبات العملاء وخيارات الشحن وإدارة المرتجعات، كل ذلك مع تقليل تكاليف الشحن. إن أدوات المنصة القائمة على السحابة وأدواتها القائمة على التطبيق تجعل منصة التجارة الإلكترونية ونظام إدارة المستودعات أكثر ذكاءً، مما يحول شركتك الكبيرة أو الصغيرة إلى شركة تنفيذ خاصة بالمعلومات التكنولوجية.
استكشف هذه الدراسة البحثية لـ IHL للاطلاع على الاتجاهات والدوافع الرئيسية التي تجعل نظام إدارة الطلبات Sterling Order Management من IBM رائدًا في السوق.
قراءة رأي شركة IDC حول تنسيق الطلبات وتنفيذها التطبيق
3 أسابيع وقت الوصول إلى السوق من وقت نشر الشحن من السفينة إلى السوق.1
أرباح جديدة بقيمة 4.2 مليون دولار أمريكي من تحسين Order Management.
170% من العائد على الاستثمار في ثلاث سنوات باستخدام التقنية التقنية لتقليل التكاليف.
حافظ على وعود العملاء من خلال إدارة وتنفيذ الطلبات بسلاسة عبر كل قناة.
تلبية الطلب في فترة الذروة وتجنب الإفراط في الوعود أو خسارة المبيعات أو التوجيه غير السليم أو تكبد رسوم غير متوقعة.
تمكين العملاء من المشاركة كيفما ومتى أرادوا من خلال طلبات التجارة الإلكترونية متعددة القنوات.
قم بأتمتة العمليات وسير العمل وزيادة مستويات المخزون ودوران المخزون وتقليل نفقات الشحن من خلال خيارات الشحن إلى المخزون.
استفد من مدعوم بالذكاء الاصطناعي توسيع نطاق أعمال التجارة الإلكترونية والوفاء بالعمليات التجارية وزيادة الربحية.
تبسيط التعقيدات التقنية مع التنفيذ السريع لتسريع عملية تجربة العملاء.
IBM Sterling Order Management في المرتبة الأولى في تقرير شبكة G2 خريف 2024 لخريف 2024 Order Management ، وتدفق البضائع وتتبعها وشحنها.
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تعرف على المزيد عن نظام IBM Sterling Order Management
احسب الفوائد من استخدام IBM Sterling Order Management للمساعدة في دعم أهداف الاستدامة في السوق مع الوفاء بالمزيد من وعود العملاء من خلال تنفيذ الطلبات الذكية متعددة القنوات.
اقرأ تقرير شركة IDC لمعرفة كيف يمكن لتجار التجزئة تلبية طلبات العملاء من خلال فهم المخزون المتاح للوعد والوفاء بهذا الوعد.
استكشاف طرق لتقديم أفضل تجربة للعملاء من خلال منصة كاملة لتلبية الطلبات متعددة القنوات.
قم بتخصيص منصة Order Management الخاصة بك مع المنتجات المتعلقة بـ IBM Sterling Order Management.
تعزيز تجربة المتسوق من الاكتشاف إلى التسليم.
تحويل وأتمتة التهيئة والتسعير التسعير للمنتجات والخدمات المعقدة.
امنح ممثلي العملاء لديك إمكانية الوصول إلى نظام تنفيذ الطلبات في واجهة مستخدم مصممة لمركز الاتصالات.
قم ببناء ®مرونة ومرونة في التعامل مع المتغيرات في الأسلوب الرشيق والمستدام بمساعدة الخدمات الاستشارية.