يُعد دخول أحد متاجر World Market أشبه بالغوص في كنز دفين. وبصفتك زائرًا، تشهد ترحيبًا بمجموعة متنوعة من الألوان والأنماط والأضواء النابضة بالحياة. تقدم الشركة سلعًا متنوعة من جميع أنحاء العالم—أثاث عصري، وأطعمة ومشروبات عالمية، وديكورات منزلية وهدايا فريدة.

وقد أثار هذا التنوع المميز من العروض اهتمام عدد من العملاء خلال التحولات العالمية والمؤسسية الكبيرة، بما في ذلك استحواذ شركة Bed Bath & Beyond عليها في عام 2012 ثم استحواذ شركة أسهم خاصة عليها لاحقًا في يناير من عام 2021.

انضم Abhijit Roy (Abhi)، المدير الأول لحلول القنوات المتعددة، إلى World Market في أواخر عام 2020، قبل فترة قصيرة من إتمام عملية الاستحواذ الأخيرة. وفي ذلك الوقت، كانت الشركة تُقيِّم بنيتها التحتية لتكنولوجيا المعلومات كاملة، والتي كان جزء كبير منها قديمًا، ويجهز للتحول الرقمي. وكانت البنية التحتية للتجارة الإلكترونية بالشركة على رأس القائمة التي تتطلب تجديدًا.

في مايو 2021، سرعان ما بدأ Abhi العمل على تطوير إستراتيجية طويلة الأجل لتحديث القنوات المتعددة. وفي صميم هذه الإستراتيجية يأتي نظام إدارة الطلبات بالشركة، والذي كان يدير عملية إدارة الطلبات والمخزون—بدءًا من تقديم الطلبات وحتى التسليم.

يقول Abhi: "يُعد نظام إدارة الطلبات الموحّد قلب عملية تحول القنوات المتعددة لدينا". وأضاف: "أنت بحاجة إلى قلب جيد أولاً، ثم يمكنك بعد ذلك إضافة العقول والأرجل والأيدي—مثل التجارة الإلكترونية وتخطيط موارد المؤسسات وإدارة المستودعات—حوله."

كان لدى الشركة نظام إدارة طلبات، لكنه كان يفتقر إلى قابلية التوسع والوظائف اللازمة للنمو المستقبلي. عندما يشتري العميل سلعة عبر الإنترنت، على سبيل المثال، كان يُجرى تنفيذ الطلب من ثلاثة مستودعات—اثنان على الساحل الشرقي وواحد على الساحل الغربي. وقد يستغرق الأمر أكثر من أسبوع حتى تصل السلعة إلى العميل. لم يتمكن مسؤولو المتجر وموظفو مركز الاتصالات والعملاء من استعراض معلومات توافر المخزون في الوقت الفعلي. لم يكن النظام يدعم شراء العملاء السلع عبر الإنترنت وشحنها إلى متجر قريب لاستلامها—والمعروف أيضًا باسم الشراء عبر الإنترنت والاستلام من المتجر (BOPIS).

كما لم يكن من الممكن داخل النظام شحن السلع من متجر قريب إلى منزل العميل. علاوة على ذلك، إذا طلب أحد العملاء سلعة عبر الإنترنت ثم ذهب إلى المتجر بعد يومين، ورأى السلعة هناك وأراد أخذها إلى المنزل، لا يمكن لمندوب مبيعات World Market ربط الطلب عبر الإنترنت بالسلعة في المتجر. بل كان على العميل أن يشتري السلعة من المتجر ثم إما أن يلغي الطلب عبر الإنترنت أو يعيد السلعة بمجرد استلامها.

شرعت World Market في استبدال نظام إدارة الطلبات لديها بحل جديد أكثر فعالية—حل يمكن أن يكون بمثابة الأساس لتحولها الرقمي، ما يوفر رؤية مركزية في الوقت الفعلي وإدارة الطلبات والمخزون والتنفيذ عبر شبكتها.