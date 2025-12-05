حسّن الربحية من خلال تقديرات التسليم السياقية والشفافة والدقيقة.
حافظ على الثقة في العلامة التجارية من خلال تزويد المتسوقين بمزيد من اليقين والاختيار والشفافية طوال رحلة الشراء. تساعد IBM Sterling Intelligent Promising تجار التجزئة على تحسين معدلات التحويل الرقمية وزيادة رؤية المخزون العالمي في الوقت الحقيقي، وتعزيز المبيعات داخل المتاجر، مع تحسين الربحية عبر القنوات المتعددة.
قدّم الخيارات والشفافية بثقة لكل متسوق طوال رحلة الشراء.
عزِّز التحويلات الرقمية من خلال تقديم تواريخ دقيقة للوعود في صفحات قائمة المنتجات وصفحات تفاصيل المنتج وأثناء عملية الدفع.
قلّل عمليات إلغاء الطلبات وحسّن إدارة المخزون من خلال تزويد المتسوقين بشكل ديناميكي بمشاهدات المخزون على مستوى المؤسسة.
حقق التوازن بين قواعد العمل المحددة مسبقًا ومحركات التكلفة الحقيقية لاتخاذ أفضل قرارات التنفيذ لنتائج الأعمال، مع التحسين عبر آلاف التباديل خلال أجزاء من الثانية.
استفِد من بيانات المبيعات والطلب المدعومة بالذكاء الاصطناعي للتوصية بقرارات تحديد المصادر بناءً على اختيار العميل أو فعالية التكلفة.
عزِّز التحويلات والمبيعات في المتجر من خلال تواريخ الوعد الدقيقة، وخيارات التسليم أو الاستلام، وزيادة بيع المنتجات المرتبطة، وتقليل التخفيضات ونفاد المخزون بذكاء باستخدام التعلم الآلي.
زيادة المبيعات عبر الإنترنت مع عرض تاريخ الوصول المقدر عبر صفحات قائمة المنتجات (PLP) وصفحات تفاصيل المنتج (PDP).1
انخفاض في التكاليف الإجمالية للمخزون من خلال تجنب التكاليف المرتبطة بالمخزون الزائد وتقليل الاستثمار في رأس المال العامل للمخزون.1
خفض تكاليف شحن تنفيذ الطلبات عبر الإنترنت من خلال تحسين قرارات تحديد المصادر وتقليل شحنات التقسيم.1
تعرّف على كيفية قيام Big Lots بتحسين تجربة المتسوقين من الاكتشاف إلى التسليم من خلال الاستفادة من IBM Sterling Intelligent Promising.
اكتشف كيف يكتسب عملاء Pandora تجربة رقمية مخصّصة من خلال تحسين تنفيذ التجارة الإلكترونية باستخدام إدارة الطلبات المستندة إلى السحابة.
يشارك هذا التقرير الصادر عن IHL الاتجاهات والدوافع الرئيسية التي تجعل IBM Sterling Order Management رائدًا في سوق أنظمة إدارة الطلبات (OMS).
يستعرض هذا ال تقرير الصادر عن IDC استكشف الفوائد من استخدام نظام إدارة الأوامر المخصص لمصنعي والموزعين ويوضح كيف تقدم شركة IBM القدرات مخصصة لمجموعة B2B.
يشرح التقرير سبب أهمية معرفة تجار التجزئة للمخزون المتاح للتعهّد بالتسليم، ولماذا يعدّ تلبية طلب العملاء أمرًا ضروريًا من خلال القدرة على الوفاء بهذا التعهد.
تقدّم هذه الدورة التدريبية الذاتية الميزات والقدرات الخاصة بخدمة IBM Sterling Intelligent Promising.
يُمكِّن IBM Sterling Intelligent Promising Premium تجار البيع بالتجزئة من معالجة تكاليف تلبية الطلبات حتى في البيئات المعقدة، كل ذلك من خلال منصة حديثة وقابلة للتكيف.
قدِّم الطلب المثالي من خلال منصة متكاملة لتلبية الطلبات متعددة القنوات مصممة لتحقيق الاستدامة.
حوّل وأتمِت تهيئة المنتجات والخدمات المعقّدة وتسعيرها وعروض الأسعار الخاصة بها، واملِ إلى تحسين عمليات الشراء والبيع عبر جميع قنوات العملاء.
طبّق قوة الذكاء الاصطناعي وسرعة الأتمتة لتحسين إدارة سلسلة التوريد، والمرونة، والاستدامة.
زوّد موظفي المتجر بأدوات محمولة تساعدهم في جذب العملاء وتقديم تجربة شراء مخصّصة داخل المتجر.
احجز استشارة مع خبير IBM لمعرفة كيف يمكن لمجموعة الاستفادة من IBM Sterling Intelligent Promisin أو نشره بمساعدة شركاء أعمال IBM.