حافظ على الثقة في العلامة التجارية من خلال تزويد المتسوقين بمزيد من اليقين والاختيار والشفافية طوال رحلة الشراء. تساعد IBM Sterling Intelligent Promising تجار التجزئة على تحسين معدلات التحويل الرقمية وزيادة رؤية المخزون العالمي في الوقت الحقيقي، وتعزيز المبيعات داخل المتاجر، مع تحسين الربحية عبر القنوات المتعددة.