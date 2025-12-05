IBM Sterling Intelligent Promising

حسّن الربحية من خلال تقديرات التسليم السياقية والشفافة والدقيقة.

ابدأ الإصدار التجريبي المجاني لمدة 30 يومًا استكشف نظام إدارة العمليات Sterling OMS في معرض NRF
رسم توضيحي يمثل الأداة

عزِّز تجارب المتسوقين بدءًا من الاستكشاف وحتى التسليم.

حافظ على الثقة في العلامة التجارية من خلال تزويد المتسوقين بمزيد من اليقين والاختيار والشفافية طوال رحلة الشراء. تساعد IBM Sterling Intelligent Promising تجار التجزئة على تحسين معدلات التحويل الرقمية وزيادة رؤية المخزون العالمي في الوقت الحقيقي، وتعزيز المبيعات داخل المتاجر، مع تحسين الربحية عبر القنوات المتعددة.
تعزيز ولاء المتسوقين

قدّم الخيارات والشفافية بثقة لكل متسوق طوال رحلة الشراء.
إدارة الوعود الدقيقة

عزِّز التحويلات الرقمية من خلال تقديم تواريخ دقيقة للوعود في صفحات قائمة المنتجات وصفحات تفاصيل المنتج وأثناء عملية الدفع.
زيادة إنتاجية المخزون إلى الحد الأقصى

قلّل عمليات إلغاء الطلبات وحسّن إدارة المخزون من خلال تزويد المتسوقين بشكل ديناميكي بمشاهدات المخزون على مستوى المؤسسة.
تحسين تنفيذ الطلبات

حقق التوازن بين قواعد العمل المحددة مسبقًا ومحركات التكلفة الحقيقية لاتخاذ أفضل قرارات التنفيذ لنتائج الأعمال، مع التحسين عبر آلاف التباديل خلال أجزاء من الثانية.
الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي

استفِد من بيانات المبيعات والطلب المدعومة بالذكاء الاصطناعي للتوصية بقرارات تحديد المصادر بناءً على اختيار العميل أو فعالية التكلفة.
تعزيز ربحية القنوات المتعددة

عزِّز التحويلات والمبيعات في المتجر من خلال تواريخ الوعد الدقيقة، وخيارات التسليم أو الاستلام، وزيادة بيع المنتجات المرتبطة، وتقليل التخفيضات ونفاد المخزون بذكاء باستخدام التعلم الآلي.

ما الأسباب والمميزات التي تجعل IBM الخيار الأمثل؟

%1–%3

زيادة المبيعات عبر الإنترنت مع عرض تاريخ الوصول المقدر عبر صفحات قائمة المنتجات (PLP) وصفحات تفاصيل المنتج (PDP).1

 %3–%7

انخفاض في التكاليف الإجمالية للمخزون من خلال تجنب التكاليف المرتبطة بالمخزون الزائد وتقليل الاستثمار في رأس المال العامل للمخزون.1

 %6–%12

خفض تكاليف شحن تنفيذ الطلبات عبر الإنترنت من خلال تحسين قرارات تحديد المصادر وتقليل شحنات التقسيم.1

الميزات

امرأة تمسك هاتفًا ذكيًا وجهاز كمبيوتر محمولًا
Promising

قم بتحسين معدلات تحويل البيع بالتجزئة، وتقليل التخلي عن عربة التسوّق، وزيادة المبيعات من خلال تجربة سلسة وفعّالة عبر القنوات المتعددة.

 استكشف Promising
عامل في مستودع يقوم بمسح المخزون
Inventory Visibility

تحقيق أهداف العمل وتوقعات العملاء من خلال رؤية المخزون المستندة إلى السحابة.

 استكشف Inventory Visibility
لقطة شاشة لكيفية عمل IBM Sterling Fulfillment Optimizer
أداة التحسين

قلّل التكلفة الإجمالية للخدمة من خلال الاستفادة من الذكاء المعرفي.

 استكشف Fulfillment Optimizer
امرأة تمسك هاتفًا ذكيًا وجهاز كمبيوتر محمولًا
Promising

قم بتحسين معدلات تحويل البيع بالتجزئة، وتقليل التخلي عن عربة التسوّق، وزيادة المبيعات من خلال تجربة سلسة وفعّالة عبر القنوات المتعددة.

 استكشف Promising
عامل في مستودع يقوم بمسح المخزون
Inventory Visibility

تحقيق أهداف العمل وتوقعات العملاء من خلال رؤية المخزون المستندة إلى السحابة.

 استكشف Inventory Visibility
لقطة شاشة لكيفية عمل IBM Sterling Fulfillment Optimizer
أداة التحسين

قلّل التكلفة الإجمالية للخدمة من خلال الاستفادة من الذكاء المعرفي.

 استكشف Fulfillment Optimizer

عرض توضيحي تفاعلي

دراسات حالة

الشحن في الموانئ — استخدام الرافعات لرفع الحاويات على السفن.

Big Lots

تعرّف على كيفية قيام Big Lots بتحسين تجربة المتسوقين من الاكتشاف إلى التسليم من خلال الاستفادة من IBM Sterling Intelligent Promising.
حرفي يعمل على مجوهرات فضية

Pandora

اكتشف كيف يكتسب عملاء Pandora تجربة رقمية مخصّصة من خلال تحسين تنفيذ التجارة الإلكترونية باستخدام إدارة الطلبات المستندة إلى السحابة.

الموارد

دراسة بحثية أجرتها IHL عن برنامج الاستشارات التنفيذية في مجال البيع بالتجزئة لعام 2023

يشارك هذا التقرير الصادر عن IHL الاتجاهات والدوافع الرئيسية التي تجعل IBM Sterling Order Management رائدًا في سوق أنظمة إدارة الطلبات (OMS).
تحديث إدارة الطلبات بين الشركات من أجل تجارة الغد

يستعرض هذا ال تقرير الصادر عن IDC استكشف الفوائد من استخدام نظام إدارة الأوامر المخصص لمصنعي والموزعين ويوضح كيف تقدم شركة IBM القدرات مخصصة لمجموعة B2B.
تحويل تجارب العملاء في الأعمال بين الشركات والمستهلكين (B2C) والأعمال بين الشركات (B2B) من خلال تلبية الطلبات عبر القنوات المتعددة

يشرح التقرير سبب أهمية معرفة تجار التجزئة للمخزون المتاح للتعهّد بالتسليم، ولماذا يعدّ تلبية طلب العملاء أمرًا ضروريًا من خلال القدرة على الوفاء بهذا التعهد.
التدريب على الأساسيات التقنية لخدمة IBM Sterling Intelligent Promising

تقدّم هذه الدورة التدريبية الذاتية الميزات والقدرات الخاصة بخدمة IBM Sterling Intelligent Promising.
الإعلان عن إطلاق IBM Sterling Intelligent Promising Premium

يُمكِّن IBM Sterling Intelligent Promising Premium تجار البيع بالتجزئة من معالجة تكاليف تلبية الطلبات حتى في البيئات المعقدة، كل ذلك من خلال منصة حديثة وقابلة للتكيف.
الأزمة المتزايدة لمرتجعات البيع بالتجزئة

تعرّف على كيفية إعادة تجار التجزئة الرائدين النظر في عمليات الإرجاع — وكيف يمكنك تحويل هذه التكلفة المتزايدة إلى ميزة استراتيجية.

منتجات ذات صلة

IBM Sterling Order Management

قدِّم الطلب المثالي من خلال منصة متكاملة لتلبية الطلبات متعددة القنوات مصممة لتحقيق الاستدامة.

 تكوين IBM Sterling، والأسعار، وعروض التسعير

حوّل وأتمِت تهيئة المنتجات والخدمات المعقّدة وتسعيرها وعروض الأسعار الخاصة بها، واملِ إلى تحسين عمليات الشراء والبيع عبر جميع قنوات العملاء.

 IBM Sterling Supply Chain Intelligence Suite

طبّق قوة الذكاء الاصطناعي وسرعة الأتمتة لتحسين إدارة سلسلة التوريد، والمرونة، والاستدامة.

 IBM Sterling Store Engagement

زوّد موظفي المتجر بأدوات محمولة تساعدهم في جذب العملاء وتقديم تجربة شراء مخصّصة داخل المتجر.
اتخذ الخطوة التالية

احجز استشارة مع خبير IBM لمعرفة كيف يمكن لمجموعة الاستفادة من IBM Sterling Intelligent Promisin أو نشره بمساعدة شركاء أعمال IBM.

 استكشف معرض شركاء IBM
مزيد من الطرق للاستكشاف دراسة بحثية أجرتها IHL عن برنامج الاستشارات التنفيذية في مجال البيع بالتجزئة لعام 2024 استكشف الدليل الأساسي لإنشاء تجارب تفاعل متميزة للعملاء باستخدام Promising الذكي. اقرأ ملخص الحل تعرّف على كيفية مساهمة IBM Sterling في تحسين رحلة المتسوق. الخدمات الاستشارية ذات الصلة بسلسلة التوريد
الحواشي

1Performance Data and Benchmarking Program, IBM Institute for Business Value, 2023.