هاجباو يعمل متجر التجزئة لتحسين المنازل hagebau على زيادة رضا العملاء من خلال نظام Order Management المتكامل.

أبوف وباعتبارها لاعباً جديداً يتطلع إلى إحداث تغيير جذري في سوق التجارة الإلكترونية في الهند، أنشأت Abof موقعاً للتسوق يبهر العملاء ويسهل عليهم العثور على الملابس التي تناسبهم تماماً.

شركة فوليت استخدمت شركة Follet Corporation، وهي مزود للخدمات والمنتجات التعليمية، ®IBM Sterling لتوحيد 1200 تخزين مستقل على الإنترنت.

إيلين فيشر قدمت العلامة التجارية "إيلين فيشر" للأزياء بالتجزئة أزياءً متناسقة وعالية الجودة في تجربة العملاء من خلال قنوات التسويق الشاملة Order Management.

أحفورة تعمل مجموعة Fossil Group لمصممي ومصنعي الأزياء على تمكين العملاء من التفاعل مع أي نقطة اتصال من خلال مركز تلبية الطلبات متعدد القنوات.

سالي بيوتي القابضة قامت شركة سالي بيوتي القابضة بتطبيق نظام الشحن من الشاحن من متجرها في غضون 3 أسابيع فقط للاستجابة للطلب المتزايد على منتجاتها.

مجوهرات باندورا سرّعت شركة Pandora لصناعة المجوهرات ومتاجر التجزئة Pandora من طرح قنوات التسويق الشاملة الجديدة وإدارة المخزون في الوقت الفعلي.