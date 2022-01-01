IBM Sterling B2B Integration SaaS منصة رائدة في مجال التكامل بين الشركات قائمة على السحابة ومصممة لتبسيط معاملات التبادل الإلكتروني للبيانات ومعاملات واجهة برمجة تطبيقات الأعمال بين الشركات. تتضمن خيارات النشر المرنة عمليات تهيئة مُدارة ذاتيًا أو من خلال الشركاء أو من خلال IBM، وتكتمل هذه الخيارات بمزايا شبكة VAN الرائدة في المجال ومزايا التكامل المتقدمة المقدمة من IBM.

IBM Sterling B2B Integration Suite توفر منصة التكامل B2B Integration Suite الرائدة هذه برمجيات السحابة الهجينة حتى تُسهل عمليات النشر في البيئات المحلية أو على السحابة. وتعمل عناصر البرمجيات الأربعة القابلة للتخصيص على تحسين معاملات التبادل الإلكتروني لبيانات المهام الأساسية مع عملائك ومورديك وموزعيك وشركائك التجاريين الآخرين.

IBM Sterling B2B Integration Value-Added Network تعمل شبكة الأعمال الرائدة هذه على أتمتة عمليات ربط وتوجيه معاملات التبادل الإلكتروني للبيانات بين الشركات. وهي تتكامل مع منصة IBM Sterling B2B Integration Suite، أو برامج EDI التابعة للجهات الخارجية، أو برامج تخطيط EDI بالشركات وهي مدمجة في حل البرمجيات كخدمة IBM Sterling B2B Integration.