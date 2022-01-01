استكشف منصة IBM Sterling B2B Integration SaaS
استكشف IBM Sterling B2B Integration Suite
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استكشف IBM webMethods B2B
يُعد اختيار مقدم حلول التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) المناسب أمرًا بالغ الأهمية لتطوير إستراتيجية فائقة للتكامل بين الشركات. تدعم حلول التبادل الإلكتروني للبيانات المقدمة من شركة IBM جميع معايير التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) الرئيسية وتوفر إمكانية تحويل البيانات من أي جهة إلى أخرى بسلاسة.
عزز الإنتاجية من خلال تخفيف مهام موظفي تقنية المعلومات وتبسيط عمليات الأعمال بفضل المعالجة الموثوقة لمعاملات EDI. وهذا من شأنه الحد من تأثير انقطاع الخدمة، ما يقلل من وقت الموظفين المهدر.1
اكتسب شركاء تجاريين جدد بسرعة أكبر، وحقق القيمة في وقت أسرع وعزز المشاركة الكاملة في وقت أقرب بنحو أسبوع ونصف. وسّع نطاق أنشطتك بين الشركات بحيث تتناسب مع وتيرة أعمالك.1
احصل على معدلات أعلى لرضا العملاء من الشركاء الموردين والموزعين على حد سواء. يؤدي تسريع عملية اتخاذ القرارات فيما يتعلق بمعالجة الطلبات إلى تعزيز القدرة على الاحتفاظ بالعملاء وزيادة الإيرادات.1
أرسل المستندات بسرعة مضاعفة. نظرًا إلى ضيق الوقت، يمكن أن تسهم السرعة في مضاعفة نتائج الأعمال الإيجابية.1
تقدم IBM حلولاً برمجية حديثة وموثوقة للتكامل بين الشركات (B2B)، وهي حلول مصممة لتلبية متطلبات أحمال التشغيل المتزايدة، مع إمكانية توجيه مستندات الأعمال وتحويلها من أي جهة إلى أخرى في عمليات تبادل البيانات من خلال واجهة برمجة تطبيقات الأعمال بين الشركات والتبادل الإلكتروني للبيانات (EDI).
منصة رائدة في مجال التكامل بين الشركات قائمة على السحابة ومصممة لتبسيط معاملات التبادل الإلكتروني للبيانات ومعاملات واجهة برمجة تطبيقات الأعمال بين الشركات. تتضمن خيارات النشر المرنة عمليات تهيئة مُدارة ذاتيًا أو من خلال الشركاء أو من خلال IBM، وتكتمل هذه الخيارات بمزايا شبكة VAN الرائدة في المجال ومزايا التكامل المتقدمة المقدمة من IBM.
توفر منصة التكامل B2B Integration Suite الرائدة هذه برمجيات السحابة الهجينة حتى تُسهل عمليات النشر في البيئات المحلية أو على السحابة. وتعمل عناصر البرمجيات الأربعة القابلة للتخصيص على تحسين معاملات التبادل الإلكتروني لبيانات المهام الأساسية مع عملائك ومورديك وموزعيك وشركائك التجاريين الآخرين.
تعمل شبكة الأعمال الرائدة هذه على أتمتة عمليات ربط وتوجيه معاملات التبادل الإلكتروني للبيانات بين الشركات. وهي تتكامل مع منصة IBM Sterling B2B Integration Suite، أو برامج EDI التابعة للجهات الخارجية، أو برامج تخطيط EDI بالشركات وهي مدمجة في حل البرمجيات كخدمة IBM Sterling B2B Integration.
يُعد هذا الحل الموثوق لتبادل البيانات من خلال التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) وواجهات برمجة تطبيقات الأعمال بين الشركات جزءًا من منصة التكامل كخدمة (iPaaS). وهو يُتيح إمكانية التكامل المتسق ليس فقط فيما يتعلق بمعاملات التبادل الإلكتروني للبيانات بين الشركات (B2B EDI) من خلال واجهات برمجة التطبيقات، ولكن أيضًا فيما يتعلق بتكامل التطبيقات، ونقل الملفات المُدار (MFT) وإدارة الأحداث.
بفضل IBM، يمكنك تعزيز إمكانات التكامل بين الشركات من خلال واجهات برمجة التطبيقات من أجل دعم متطلبات العملاء الناشئة ومعالجة المعاملات في الوقت الفعلي.
التكامل بين الشركات (B2B) من خلال التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) وواجهات برمجة التطبيقات (APIs)
تناسب حلول التبادل الإلكتروني للبيانات وواجهات برمجة تطبيقات الأعمال بين الشركات المقدمة من IBM جميع إستراتيجيات تقنية المعلومات، وتوفر برامج محلية، وخيارات الحاويات للسحابة الهجينة ونماذج البرمجيات كخدمة التي يمكن إدارتها ذاتيًا، أو من خلال شريك تقنية المعلومات أو IBM. في ظل دعم حلول التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) لأكثر من 66% من معاملات سلاسل التوريد، أصبح من الضروري اختيار منصة موثوقة وقابلة للتطور والتوسع من أجل معالجة تحديات التكامل لديك.
تحديث EDI من خلال تكامل واجهات برمجة التطبيقات (API)
يساعد تعزيز إمكانات تكامل التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) من خلال واجهات برمجة التطبيقات داخل نظام واحد على الحد من المخاطر وانتهاز الفرص الجديدة. يعمل الحل الهجين الموحد الذي يجمع بين الإمكانات الفائقة لخدمات التبادل الإلكتروني للبيانات ووظائف واجهات برمجة التطبيقات على إزالة الصعوبات وتعزيز مرونة سلاسل التوريد—لديك ولدى شركائك التجاريين.
1 دراسة IDC حول قيمة الأعمال المكتسبة من حلول تبادل البيانات IBM Sterling" (الرابط ينقلك خارج موقع ibm.com)، Simon Ellis، الناشر Mathew Marden، سبتمبر 2023.