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التبادل الإلكتروني للبيانات

حلول التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) وواجهات برمجة تطبيقات الأعمال بين الشركات

التكامل بين الشركات مع عملائك ومورديك وشركائك التجاريين

يمكنك تبسيط وتحسين معاملات التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) وواجهات برمجة تطبيقات الأعمال بين الشركات (B2B) بالاستعانة بحل البرمجيات كخدمة الرائد المقدم من شركة IBM حتى تستمتع بعمليات تبادل بيانات آمنة وموثوقة وسلسة بين الشركات.

استكشف منصة IBM Sterling B2B Integration SaaS

عزز أمان عمليات التكامل بين الشركات لديك باستخدام برنامج التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) الموثوق والفائق الإمكانات والمصمّم لدعم عمليات نشر برامج الحاويات في البيئات المحلية أو على السحابة الهجينة.

استكشف IBM Sterling B2B Integration Suite

يمكنك تسريع وتبسيط عملية جذب العملاء الجدد أو الموردين أو الشركاء التجاريين الآخرين باستخدام شبكتنا الافتراضية الخاصة عالية الموثوقية.

استكشف IBM Sterling B2B Integration Value-Added Network
عزز عمليات تبادل بيانات المهام الأساسية باستخدام التبادل الإلكتروني للبيانات وواجهات برمجة التطبيقات ضمن بنية تحتية فعالة لمنصة التكامل كخدمة تعمل على دمج عمليات نقل الملفات المُدارة (MFT) والتطبيقات والأحداث.
الجديدة

استكشف IBM webMethods B2B

التكامل بين الشركات (B2B) من خلال التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) وواجهات برمجة التطبيقات (APIs)

يُعد اختيار مقدم حلول التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) المناسب أمرًا بالغ الأهمية لتطوير إستراتيجية فائقة للتكامل بين الشركات. تدعم حلول التبادل الإلكتروني للبيانات المقدمة من شركة IBM جميع معايير التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) الرئيسية وتوفر إمكانية تحويل البيانات من أي جهة إلى أخرى بسلاسة.

 احصل على تقرير القيمة الكاملة للأعمال

شاهد ندوة الإنترنت الأخيرة حول التكامل بين الشركات وبعضها (B2B) مع الذكاء الاصطناعي عند الطلب  

 

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%59 تقليل الانقطاعات غير المخطط لها

عزز الإنتاجية من خلال تخفيف مهام موظفي تقنية المعلومات وتبسيط عمليات الأعمال بفضل المعالجة الموثوقة لمعاملات EDI. وهذا من شأنه الحد من تأثير انقطاع الخدمة، ما يقلل من وقت الموظفين المهدر.1

 %55 تسريع علمية ضم الشركاء الجدد

اكتسب شركاء تجاريين جدد بسرعة أكبر، وحقق القيمة في وقت أسرع وعزز المشاركة الكاملة في وقت أقرب بنحو أسبوع ونصف. وسّع نطاق أنشطتك بين الشركات بحيث تتناسب مع وتيرة أعمالك.1

 %49 ارتفاع رضا العملاء

احصل على معدلات أعلى لرضا العملاء من الشركاء الموردين والموزعين على حد سواء. يؤدي تسريع عملية اتخاذ القرارات فيما يتعلق بمعالجة الطلبات إلى تعزيز القدرة على الاحتفاظ بالعملاء وزيادة الإيرادات.1

 %48 تسليم المستندات بشكل أسرع

أرسل المستندات بسرعة مضاعفة. نظرًا إلى ضيق الوقت، يمكن أن تسهم السرعة في مضاعفة نتائج الأعمال الإيجابية.1

حل متكامل لتلبية احتياجات التبادل الإلكتروني للبيانات

تقدم IBM حلولاً برمجية حديثة وموثوقة للتكامل بين الشركات (B2B)، وهي حلول مصممة لتلبية متطلبات أحمال التشغيل المتزايدة، مع إمكانية توجيه مستندات الأعمال وتحويلها من أي جهة إلى أخرى في عمليات تبادل البيانات من خلال واجهة برمجة تطبيقات الأعمال بين الشركات والتبادل الإلكتروني للبيانات (EDI).

 اقرأ المدونة: واجهات برمجة تطبيقات الأعمال بين الشركات والتبادل الإلكتروني للبيانات (EDI)
IBM Sterling B2B Integration SaaS

منصة رائدة في مجال التكامل بين الشركات قائمة على السحابة ومصممة لتبسيط معاملات التبادل الإلكتروني للبيانات ومعاملات واجهة برمجة تطبيقات الأعمال بين الشركات. تتضمن خيارات النشر المرنة عمليات تهيئة مُدارة ذاتيًا أو من خلال الشركاء أو من خلال IBM، وتكتمل هذه الخيارات بمزايا شبكة VAN الرائدة في المجال ومزايا التكامل المتقدمة المقدمة من IBM.
IBM Sterling B2B Integration Suite

توفر منصة التكامل B2B Integration Suite الرائدة هذه برمجيات السحابة الهجينة حتى تُسهل عمليات النشر في البيئات المحلية أو على السحابة. وتعمل عناصر البرمجيات الأربعة القابلة للتخصيص على تحسين معاملات التبادل الإلكتروني لبيانات المهام الأساسية مع عملائك ومورديك وموزعيك وشركائك التجاريين الآخرين.
IBM Sterling B2B Integration Value-Added Network

تعمل شبكة الأعمال الرائدة هذه على أتمتة عمليات ربط وتوجيه معاملات التبادل الإلكتروني للبيانات بين الشركات. وهي تتكامل مع منصة IBM Sterling B2B Integration Suite، أو برامج EDI التابعة للجهات الخارجية، أو برامج تخطيط EDI بالشركات وهي مدمجة في حل البرمجيات كخدمة IBM Sterling B2B Integration.
IBM webMethods B2B

يُعد هذا الحل الموثوق لتبادل البيانات من خلال التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) وواجهات برمجة تطبيقات الأعمال بين الشركات جزءًا من منصة التكامل كخدمة (iPaaS). وهو يُتيح إمكانية التكامل المتسق ليس فقط فيما يتعلق بمعاملات التبادل الإلكتروني للبيانات بين الشركات (B2B EDI) من خلال واجهات برمجة التطبيقات، ولكن أيضًا فيما يتعلق بتكامل التطبيقات، ونقل الملفات المُدار (MFT) وإدارة الأحداث.

ربط البيانات من أجل تعزيز التعاون المشترك

بفضل IBM، يمكنك تعزيز إمكانات التكامل بين الشركات من خلال واجهات برمجة التطبيقات من أجل دعم متطلبات العملاء الناشئة ومعالجة المعاملات في الوقت الفعلي.

 اقرأ المدونة: التبادل الإلكتروني للبيانات من خلال واجهات برمجة التطبيقات (API)
التكامل بين الشركات (B2B) من خلال التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI) وواجهات برمجة التطبيقات (APIs) تحديث EDI من خلال تكامل واجهات برمجة التطبيقات (API)

قصص نجاح في الواقع

تعرّف على كيفية تعزيز شركة Formica لأحجام المعاملات بين الشركات بنسبة 40% تقريبًا باستخدام منصة EDI معززة.

اطّلع على كيفية تعامل شركة Li & Fung مع 1.5 مليون معاملة في الساعة من خلال توحيد سير العمل باستخدام EDI.

اكتشف إلى أي مدى استطاعت شركة Saint-Gobain توفير 92% من التكاليف لكل طلب من خلال أتمتة عملية الإدخال اليدوي للبيانات باستخدام عمليات التبادل الإلكتروني للبيانات (EDI).

اتخِذ الخطوة التالية

حدد موعدًا لاستشارة أحد خبراء التبادل الإلكتروني للبيانات والذي يمكنه مساعدتك على تحسين شبكات أعمالك باستخدام أنظمة التبادل الإلكتروني للبيانات. استكشف خيارات التمويل لتتعرف على كيفية تقسيم المدفوعات على فترات زمنية من خلال وضع خطط سداد مرنة.

دراسة IDC حول قيمة الأعمال المكتسبة من حلول تبادل البيانات IBM Sterling" (الرابط ينقلك خارج موقع ibm.com)، Simon Ellis، الناشر Mathew Marden، سبتمبر 2023.