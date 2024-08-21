ما هو العزل المادي للنسخ الاحتياطية (air gap backup)؟

وفقًا لتقرير Verizon لتحقيقات اختراق أمن البيانات لعام 20241، لا تزال هجمات برامج الفدية تشكل تهديدًا كبيرًا في 92% من الصناعات، مع مدفوعات فدية قياسية تجاوزت مليار دولار أمريكي في عام 20232.



يُظهر تقرير تكلفة خرق البيانات الصادر عن شركة IBM أن متوسط تكلفة خرق برامج الفدية يبلغ 5.13 مليون دولار أمريكي، وهذا لا يشمل مدفوعات الفدية.

للأسف، تتزايد هجمات برامج الفدية الضارة للغاية. خلال هجوم برنامج الفدية، يقوم المتسللون بإصابة الأنظمة المستهدفة ببرامج ضارة تنسخ معلومات حساسة لاستخراج البيانات وتشفيرها، مما يحجب الوصول عن المالكين الشرعيين ويمنع حتى المستخدمين المصرح لهم من الوصول إليها.

في حين أن العزل المادي للشبكات ليس كافيًا لمنع خروقات أمن البيانات، إلا أنه ينبغي دمجه كاستراتيجية احتياطية كجزء من تدابير الأمان الأوسع لأي فرد أو مؤسسة تتعامل مع بيانات حساسة.



فقدان البيانات تطور مدمر محتمل لشركة أو مؤسسة. عندما تقع المعلومات الحساسة في الأيدي الخطأ، يمكن أن تتزايد العواقب بشكل كبير. فضلًا عن هجمات برامج الفدية القياسية التي يطالب فيها المتسللون بفدية لإعادة الوصول إلى بيانات الشركة الخاصة، فإن ما يسمى بهجمات برامج الفدية ذات الابتزاز المزدوج والثلاثي تشكل خطرًا أكبر. في هذا النوع من الهجمات، سيطلب المتسللون فدية لإعادة الوصول إلى البيانات للمؤسسة الضحية، ثم يطالبون بمزيد من المدفوعات، مهددين بتسريب المعلومات الحساسة المسروقة علنًا أو بمهاجمة عملاء أو شركاء المنظمة إذا لم تتم تلبية مطالبهم.

على الرغم من التهديد الذي تشكله هجمات برامج الفدية، فإن العزل المادي (air gapping) يُعد وسيلة فعالة للغاية لحماية البيانات لأي استراتيجية للتعافي من الكوارث تستثمر في الاحتفاظ المطلق بالبيانات. تلعب الأنظمة المعزولة دورًا حيويًا في الحماية من الهجمات الإلكترونية، حيث توفر دفاعًا إضافيًا يتجاوز جدران الحماية التقليدية ضد كل من الخطأ البشري والجهات الخبيثة ذات الوصول غير المصرح به.

إذا بقيت النسخ المحفوظة المعزولة عن الشبكة آمنة، فإنها يمكن أن توفر نسخة احتياطية غير متصلة بالإنترنت لاستعادة البيانات بالكامل في حالة حذف البيانات غير المرغوب فيه أو الاختراقات الضارة للبيانات.