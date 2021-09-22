ما المقصود بـ Block Storage؟

Object storage، والذي يعرف أيضًا باسم التخزين القائم على الكائنات، يقوم بتقسيم ملفات البيانات إلى أجزاء تسمى الكائنات. ثم يقوم بتخزين هذه الكائنات في مستودع واحد، والذي يمكن توزيعه عبر أنظمة شبكية متعددة.

من الناحية العملية، تدير التطبيقات جميع الكائنات، ما يلغي الحاجة إلى نظام الملفات التقليدي. ويتلقى كل كائن معرفًا فريدًا تستخدمه التطبيقات لتعريف الكائن. ويقوم كل كائن بتخزين البيانات الوصفية—هي معلومات حول الملفات المخزنة في الكائن.

يتمثل أحد الاختلافات المهمة بين Object Storage وBlock Storage في كيفية تعامل كل منهما مع البيانات الوصفية. في Object Storage، يمكن تخصيص البيانات الوصفية لتضمين معلومات إضافية مفصلة حول ملفات البيانات المخزنة في الكائن.

على سبيل المثال، يمكن تخصيص البيانات الوصفية المصاحبة لملف الفيديو لمعرفة مكان إنشاء الفيديو ونوع الكاميرا المستخدمة لتصويره. كما يمكن أن يتضمن تفاصيل مثل الأهداف التي تم التقاطها في كل إطار. في Block Storage، تقتصر البيانات الوصفية على سمات الملف الأساسية.

يُعد Block storage هو الأنسب للملفات الثابتة التي لا يتم تغييرها كثيرًا لأن أي تغيير يتم إجراؤه على ملف ينتج عنه كائن جديد.