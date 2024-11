ما المقصود بالذاكرة الوميضية؟

على غرار نظيرتها NAND، فإن اسم الذاكرة الوميضية NOR هو مزيج من كلمتين: "NOT" و "OR"——في إشارة إلى نوع البوابة المنطقية التي تتحكم في الدوائر الداخلية لخلية NOR.

في الذاكرة الوميضية NOR، تتصل خلايا الذاكرة بالتوازي مع خطوط البت. وهذا يسمح بقراءتها وبرمجتها بشكل فردي. ويتصل أحد طرفي كل خلية ذاكرة بالأرض، والطرف الآخر متصل بخط بت.

تتمثل المزايا الرئيسية لبوابات NOR في سرعة القراءة والعدد الكبير من عمليات إعادة الكتابة الممكنة وقدرتها على استيعاب بيانات الوصول العشوائي. وهذا يجعل بوابات NOR مثالية للاستخدام في أنظمة إشارات المرور البلدية والأتمتة الصناعية وأنظمة الإنذار وتصميم الدوائر الرقمية والأجهزة الإلكترونية. الميزة الرئيسية الأخرى لذاكرة NOR هي حقيقة أن أجهزة NOR يمكنها التعامل مع كل من تخزين البيانات وتنفيذ الرموز بجهاز واحد عند استخدام ذاكرة NOR.

فيما يتعلق بعيوبها، تستخدم الذاكرة الوميضية NOR حجم خلية أكبر. وينتج عن ذلك سرعات كتابة ومسح أبطأ من الذاكرة الوميضية NAND،

تابع القراءة لمعرفة المزيد من الاختلافات بين نوعي الذاكرة الوميضية.