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رسم توضيحي للتخزين للتقنيات السحابية الهجينة
التخزين في بيئة سحابية هجينة لأعباء العمل المنقولة

يمكّنك IBM Storage للتقنية السحابية الهجينة من نشر بنيات التقنية السحابية في البيئة المحلية وتوسيعها لتشمل بيئات التقنية السحابية العامة بسلاسة. توقَّف عن الصيانة وابدأ في الابتكار من خلال التحكم في بيئات التقنية السحابية الهجينة الخاصة بك. اجعل تقنية المعلومات أكثر مرونةً وقابليةً للتوسع وأمانًا وكفاءةً وفاعلية من حيث التكلفة لأعباء العمل المنقولة.

برزت مبادرات تحديث التطبيقات بشكل متزايد في مشهد الأعمال الحديثة، واحتاجت المؤسسات بدورها إلى تحديث بنياتها التحتية وفقًا لذلك والبحث عن حلول تخزين فعّالة من حيث التكلفة في البيئات المحلية والسحابية على السواء. ويمثل التسعير أحد أهم التحديات في خدمات التخزين السحابي؛ إذ يفرض مزوّدو التقنيات السحابية رسومًا بحسب مقدار مساحة تخزين البيانات المُستخدمة. ومع ذلك، يمكن أن تقلل المؤسسات من الأسعار من خلال تنفيذ سياسات إدارة دورة حياة البيانات لمنع التراكم المفرط لبيانات النسخ الاحتياطي في التقنية السحابية.
المزايا المرونة وقابلية التوسع

يتيح IBM Storage للمؤسسات نشر بنيات التقنيات السحابية الهجينة في البيئة المحلية، مع توسيع النطاق بسلاسة ليشمل بيئات التقنية السحابية الخاصة والعامة. وتتيح هذه المرونة بدورها للأعمال توسيع نطاق الموارد بسرعة استجابةً للطلبات المتغيرة والارتفاعات في عدد الزيارات.

 الأمن المحسّن

يعمل IBM Storage على تحسين البنية التحتية للتخزين، وهو ما يعزز الكفاءة بطريقة فعّالة من حيث التكلفة. وتعمل حلول التخزين المتقدمة على تحسين وضع البيانات وتقليل بصمة التخزين وتحسين كفاءة الموارد بوجه عامّ، وهو ما يؤدي إلى تقليل التكاليف التشغيلية وتحسين العائد على الاستثمار.

 تحسين الكفاءة وفاعلية التكلفة

يساعد IBM Storage المؤسسات على تحسين البنية التحتية للتخزين الخاصة بها، وهو ما يؤدي إلى تحسين الكفاءة بطريقة فعّالة من حيث التكلفة. إن استخدام حلول التخزين المتقدمة يتيح للأعمال تحسين وضع البيانات وتقليل بصمة التخزين وتحسين كفاءة الموارد بوجه عامّ. وهذا بدوره يؤدي إلى انخفاض التكاليف التشغيلية وتحسين العائد على الاستثمار.

 
تنسيق البيانات على منصة Red Hat OpenShift

تمكّن من نشر التقنية السحابية الهجينة الخاصة بك على بنية مرنة تدعم التخزين الدائم والمؤقت لمنصة Red Hat OpenShift. والحصول على البيانات الكاملة وإمكانية نقل أعباء العمل لبيئاتك الهجينة والسحابية المتعددة.

 استكشِف IBM Storage Fusion IBM Storage Fusion

حل تخزين معرَّف بالبرامج مع خيارات نشر مرن تمّ تصميمها كطبقة تنسيق البيانات لبيئات Red Hat OpenShift.

 نظام IBM Storage Fusion HCI

طريقة تقديم الأجهزة مصممة خصوصًا لأغراض معينة لتطبيقات Red Hat OpenShift والتي تسهل عمليات النشر بشكل أسرع.
تخزين بالذاكرة الوميضية

حقِّق أداءً، وكفاءة، ومرونة إلكترونية رائدة في السوق مع تبسيط التعقيد على مستوى جميع البيئات.

 استكشِف كل مصفوفات FlashSystem لمجموعة IBM Storage IBM Storage FlashSystem 5045

حل تخزين معرَّف بالبرامج مع خيارات نشر مرن تمّ تصميمها كطبقة تنسيق البيانات لبيئات Red Hat OpenShift.

 ألقِ نظرة على المنتج IBM Storage FlashSystem 5300

هو حل مُقترَح مذهل للتخزين الإلكتروني على نظام مصفوفة الذاكرة الوميضية فقط على مستوى المؤسسات يتميز بأعلى أداء وسعة في وحدة حامل واحدة.

 ألقِ نظرة على المنتج IBM Storage FlashSystem 7300

يتميز بالأداء القوي وسعة متوسّعة للتخزين بالذاكرة الوميضية فقط واتصال واسع النطاق من دون المساس بالمرونة.

 ألقِ نظرة على المنتج IBM Storage FlashSystem 9500

هو منصة للتخزين الإلكتروني بنظام الذاكرة الوميضية وبتقنية NVMe فقط من فئة المؤسسة لأعباء العمل التي تتطلب الكثير من الأداء والسعة.

 ألقِ نظرة على المنتج
حالات الاستخدام
الأجهزة الافتراضية على منصة Red Hat OpenShift

يعمل IBM Fusion على تكامل الأجهزة الافتراضية التي تعمل بنظامَي التشغيل Windows وLinux، وهو ما يتيح للمستخدمين الاستفادة من ميزات النقل بالحاويات. ويضمن هذا التكامل مرونة البيانات وأداءها داخل البنيات التحتية الافتراضية، وهو ما يحسّن من عمليات نشر التطبيقات وإدارة البيانات بكفاءة في البيئة السحابية الهجينة.
الدعم متعدد المجموعات

تتيح منصة IBM Fusion إنشاء مجموعات OpenShift متعددة داخل جهاز محلي واحد، وهو ما يعمل على تخصيص كل مجموعة لتشغيل أعباء عمل معينة بهدف تقليل التكلفة الإجمالية. وهي توفر عرضًا وتحكمًا موحَّدين في المجموعات، وهو ما يتيح اتساق النشر والمراقبة والتأمين للتطبيقات على مستوى البنية التحتية بأكملها. مع العلم بأنه يمكن تجهيز المجموعات في أقل من 30 دقيقة.
دعم watsonx.data

تعمل منصة IBM Fusion على تسريع أعباء عمل الذكاء الاصطناعي من خلال watsonx.data وتعمل على تحديث البنية التحتية باستخدام منصة Red Hat OpenShift وخدمات البيانات في البيئة المحلية. كما توفر الحوسبة الأساسية والتسريع اللازم لتشغيل الاستعلامات، جنبًا إلى جنب مع النسخ الاحتياطي، والتعافي من الكوارث، وفهرسة البيانات، والأداء القابل للتوسّع والأمن المضمّن. وبفضل مخزن البيانات watsonx.data على منصة Red Hat OpenShift، توفر منصة IBM Fusion حلًّا شاملًا للابتكار الفعّال من حيث التكلفة.
    تحليلات بيانات التخزين

    تحليلات تخزين أسرع، ووقت أسرع للوصول إلى الرؤى. يمكنك معالجة بياناتك والحصول على رؤى أعمق بسرعة فائقة مع زمن انتقال أقل، سواء أكان ذلك في البيئة المحلية أو السحابية، باستخدام الأدوات المبنية على تحليلات التخزين بالذاكرة الوميضية.
    استدامة التخزين

    استثمر في تخزين البيانات الكثيف والموفر للطاقة وعالي السرعة الذي يُحدث فرقًا. تعمل أجهزة FlashSystem على الاستفادة من وحدات IBM FlashCore® التي تحتوي على قدرات ضغط التخزين الحسابي، وهو ما يوفر توحيد التخزين والتمايز في كفاءة الطاقة. ومع تنامي بياناتك، يمكنك ضمان تقليص استهلاك الطاقة.
    مراكز البيانات المؤتمتة بالكامل

    اعرض جميع بياناتك في مكان واحد في الوقت الحقيقي واعتمِد على تصنيف البيانات في طبقات بالاستناد إلى الذكاء الاصطناعي. يعمل نظام الذاكرة الوميضية المدعوم ببرنامج IBM Storage Virtualize على تسهيل إدارة البيانات وتخزينها عبر جميع الأنظمة في أثناء تحديث قدراتك التخزينية القديمة.
    مرونة إلكترونية أكبر

    يمكنك استرداد البيانات بسرعة وبدون انقطاع في حال وقوع هجوم إلكتروني. يستخدم IBM Storage FlashSystem كلًّا من وظيفة النسخة المحمية IBM Safeguarded Copy وحل Cyber Vault من IBM لإنشاء نسخ معزولة من البيانات واستعادة الإنتاج بسرعة.
    الموارد الاستفادة من قيمة التقنية السحابية الهجينة للأعمال

    ميزة منصة التقنية السحابية الهجينة: دليل موجِّه لتحوُّل المؤسسات.

     الشركات المتفوِّقة في الأداء

    حقِّق قيمة أكبر بمرّتين ونصف باستخدام نهج منصة التقنيات السحابية الهجينة.

     تخزين حديث للبيانات لعصر جديد من تقنية المعلومات

    اكتشِف كيف ساهمت جائحة كورونا في تسريع الانتقال إلى استخدام التقنية السحابية الهجينة والحاويات ومزايا IBM Storage لهذه البيئات الجديدة.

     المدخل إلى التقنية السحابية الهجينة للمؤسسات

    دراسة سنوية أجرتها شركة الأبحاث Forrester Consulting بتكليف من IBM.
    الخطوات التالية

    اكتشِف كيف يمكن أن تنقل حلول تخزين التقنية السحابية الهجينة من IBM أعمالك إلى المستوى التالي. حدِّد موعدًا لاجتماع مجاني لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM Storage.
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