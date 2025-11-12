مقارنة بين نظام السجل ومصدر الحقيقة: ما أوجه الاختلاف؟

أنظمة السجل هو المكان الذي يتم فيه إنشاء بيانات الأعمال الأساسية أولاً ثم الاحتفاظ بها لاحقًا. وعادةً ما يركز كل نظام سجل على تسجيل البيانات التي تتعلق بعملية أو مجال عمل معين.

على سبيل المثال، تستخدم العديد من المؤسسات نظام معلومات الموارد البشرية (HRIS) لإدارة سجلات الموظفين. وعادة ما يتم إنشاء هذه السجلات أولاً في نظام معلومات الموارد البشرية (HRIS)، ولا يتم نقلها من أي مكان آخر. إذا احتاج نظام آخر إلى الوصول إلى سجلات الموظفين، فإنه يستقيها من نظام معلومات الموارد البشرية (HRIS).

تسجل بعض أنظمة السجل البيانات في الوقت الفعلي. ويستخدم بعضها الآخر التحديثات المجمعة.