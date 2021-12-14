الاستخراج والتحويل والتحميل (ELT)

يتيح نهج ELT تنفيذًا أسرع من عملية ETL، على الرغم من أن البيانات تكون فوضوية بمجرد نقلها. يحدث التحويل بعد وظيفة التحميل، ما يمنع تباطؤ الترحيل الذي يمكن أن يحدث في أثناء هذه العملية. تقوم ELT بفصل مرحلتَي التحويل والتحميل، ما يضمن أن خطأً في البرمجة (أو خطأً آخر في مرحلة التحويل) لا يوقف جهد الترحيل. بالإضافة إلى ذلك، تتجنب ELT مشكلات توسع الخادم من خلال استخدام قوة المعالجة وحجم مستودع البيانات لتمكين التحويل القابل للتوسع على نطاق واسع. تعمل ELT أيضًا مع حلول مستودع البيانات السحابية لدعم أنواع البيانات المنظمة وغير المنظمة وشبه المنظمة والبيانات غير المنسقة.

الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL)

يستغرق تنفيذ عملية ETL وقتًا أطول في التنفيذ ولكن ينتج عنها بيانات أنظف. هذه العملية مناسبة تمامًا لمستودعات البيانات المستهدفة الأصغر حجمًا والتي تتطلب تحديثًا بوتيرة أقل. تعمل ETL أيضًا مع مستودعات البيانات السحابية باستخدام منصات SaaS المستندة إلى السحابة ومستودعات البيانات الموجودة في الموقع.

يوجد أيضًا العديد من أدوات ETL مفتوحة المصدر والتجارية ذات قدرات وفوائد تشمل ما يلي: