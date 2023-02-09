تُعَد حوكمة البيانات جانبًا أساسيًا في إدارة أصول البيانات بالمؤسسة. والهدف الأساسي لأي برنامج حوكمة بيانات هو تحقيق أهداف الأعمال ذات الأولوية وإطلاق العنان لقيمة البيانات عبر مؤسستك بأكملها.
ضَع في اعتبارك أن برنامج حوكمة البيانات لا يمكن أن يقوم بمفرده، ويجب أن يحلّ مشكلات الأعمال ويحقق النتائج المرجوة. ابدأ بتحديد أهداف الأعمال، والنتائج المرجوة، والأطراف المعنية الرئيسية، والبيانات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف. تؤدي التكنولوجيا وهندسة البيانات دورًا حيويًا في تمكين حوكمة البيانات وتحقيق هذه الأهداف.
على سبيل المثال، إذا كان الهدف هو تحسين الاحتفاظ بالعملاء، يجب أن يركِّز برنامج حوكمة البيانات على الأماكن التي تُنتج وتُستخدم فيها بيانات العملاء داخل المؤسسة، مع التأكد من أن بيانات العملاء دقيقة وكاملة ومحمية ومتاحة لمن يحتاجها لاتخاذ القرارات التي تعزز الاحتفاظ بالعملاء.
من المهم تنسيق وتوحيد السياسات والأدوار وعمليات إدارة البيانات لمواءمتها مع أهداف العمل. وسيضمن ذلك استخدام البيانات بشكل فعَّال وأن جميع الأطراف المعنية يعملون نحو الهدف نفسه.
قد يبدو بدء برنامج حوكمة البيانات مهمة شاقة، لكن من خلال البدء بخطوات صغيرة والتركيز على تحقيق نتائج الأعمال ذات الأولوية، يمكن أن تصبح حوكمة البيانات امتدادًا طبيعيًا لأعمالك اليومية.
بناء برنامج حوكمة البيانات هو عملية تكرارية وتدريجية.
ما أهداف العمل والنتائج التي تسعى مؤسستك إلى تحقيقها؟ يجب أن تأخذ في الاعتبار كلًا من الأهداف الاستراتيجية طويلة المدى والأهداف التكتيكية قصيرة المدى، مع مراعاة أن هذه الأهداف قد تتأثر بعوامل خارجية مثل اللوائح والامتثال.
تعمل استراتيجية البيانات على تحديد أهداف الأعمال وترتيب أولوياتها وتوحيدها عبر المؤسسة وأقسامها المختلفة. عبر مختلف أهداف الأعمال، تحدِّد استراتيجية البيانات احتياجات البيانات، والمؤشرات والمقاييس الرئيسية، والأطراف المعنية، وعمليات إدارة البيانات المطلوبة، وأولويات التكنولوجيا والقدرات اللازمة.
من المهم مراجعة استراتيجية البيانات وتحديثها بانتظام مع تغيُّر أعمالك وأولوياتك.إذا لم تكن لديك استراتيجية بيانات، فينبغي أن تعمل على بنائها – لا يستغرق الأمر وقتًا طويلًا، لكن من الضروري مشاركة الأطراف المعنية المناسبة.
بمجرد أن يكون لديك فهم واضح لأهداف الأعمال واحتياجات البيانات، قم بتحديد أهداف وأولويات حوكمة البيانات. على سبيل المثال، قد يساعد برنامج حوكمة البيانات الفعَّال على ما يلي:
تحديد أهدافك بوضوح سيوجِّه ترتيب الأولويات وتطوير برنامج حوكمة البيانات، ما سيؤدي إلى زيادة الإيرادات وتوفير التكاليف وتحسين رضا العملاء.
يُعَد الراعي التنفيذي أمرًا بالغ الأهمية – شخص يدرك أهمية وأهداف حوكمة البيانات، ويقدِّر القيمة التي توفِّرها للأعمال، ويدعم الاستثمار اللازم لتحقيق هذه النتائج.
بعد تأمين الرعاية الرئيسية، يتم تكوين الفريق لفهم السرد المقنع، وتحديد ما يجب إنجازه، وكيفية زيادة الوعي، وبناء نموذج التمويل الذي سيدعم تنفيذ برنامج حوكمة البيانات.
فيما يلي مثال على مستويات الأطراف المعنية النموذجية التي قد تشارك في برنامج حوكمة البيانات:
من خلال إشراك الأطراف المعنية الرئيسية بفعالية، وتحديد وتقديم قيمة واضحة للأعمال، يمكن أن يصبح تنفيذ برنامج حوكمة البيانات ميزة استراتيجية لمؤسستك.
بعد فهم أهداف عملك وتأمين الرعاة والأطراف المعنية في برنامج حوكمة البيانات، من المهم مطابقة هذه الأهداف مع قدراتك الحالية في الأشخاص والعمليات والتكنولوجيا لتحقيقها.
توفِّر أُطُر عمل إدارة البيانات مثل DCAM التابعة لمجلس EDM وCDMC طريقة منظمة لتقييم مستوى نضج البيانات لديك مقارنةً بالمعايير الصناعية، باستخدام لغة مشتركة ومجموعة من أفضل الممارسات في إدارة البيانات.
ألقِ نظرة على كيفية حوكمة البيانات وإدارتها حاليًا داخل مؤسستك. ما نقاط القوة والضعف في النهج الحالي المتَّبع لديك؟ ما المطلوب لتحقيق أهداف العمل الرئيسية؟
تذكَّر أنك لست مضطرًا (ولا ينبغي لك) القيام بكل شيء دفعة واحدة. تحديد مجالات التحسين بما يتماشى مع أهداف العمل، لترتيب الجهود حسب الأولوية والتركيز على أهم الجوانب التي تحقق نتائج ذات قيمة للمؤسسة. سيُسهم برنامج حوكمة البيانات الفعَّال والكفء في دعم نمو مؤسستك وتعزيز ميزتها التنافسية.
سياسات البيانات هي مجموعة من الإرشادات الموثقة التي تحدِّد كيفية حوكمة أصول البيانات وإدارتها وحمايتها واستخدامها في المؤسسة بشكل متسق. تستند سياسات البيانات إلى استراتيجية البيانات الخاصة بمؤسستك، وتتوافق مع أهداف العمل والنتائج المرجوة، وقد تتأثر بالعوامل التنظيمية الداخلية والخارجية. قد تشمل سياسات البيانات مواضيع مثل جمع البيانات وتخزينها واستخدامها وجودتها وأمنها:
تضمن سياسات البيانات استخدام بياناتك بطريقة تدعم الأهداف العامة للمؤسسة وتلتزم بالقوانين واللوائح المعمول بها. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين جودة البيانات، واتخاذ قرارات أفضل، وزيادة الثقة في أصول البيانات الخاصة بالمؤسسة، ما يُسهم في بناء مؤسسة أكثر نجاحًا واستدامة.
تحديد الأدوار والمسؤوليات بوضوح لكل مَن يشارك في حوكمة البيانات، بما في ذلك المسؤولون عن جمع البيانات وتخزينها واستخدامها. سيساعد ذلك على ضمان فهم كل شخص لدوره وقدرته على المساهمة بفعالية في جهود حوكمة البيانات.
يمكن أن يختلف هيكل حوكمة البيانات حسب طبيعة كل مؤسسة. في المؤسسات الكبيرة، قد يكون لبرنامج حوكمة البيانات فريق مخصص للإشراف عليه (كما هو موضَّح في الجدول أعلاه)، بينما في الشركات الصغيرة قد تكون حوكمة البيانات جزءًا من الأدوار والمسؤوليات الحالية. قد يكون النهج الهجين مناسبًا أيضًا لبعض المؤسسات. من الضروري مراعاة ثقافة الشركة ووضع إطار عمل لحوكمة البيانات يشجّع الممارسات القائمة على البيانات. مفتاح النجاح هو البدء بخطوات صغيرة، والتعلم والتكيف، مع التركيز على تحقيق نتائج الأعمال وقياسها.
يضمن الفهم الواضح لأدوار ومسؤوليات المشاركين في حوكمة البيانات امتلاكهم المهارات والمعرفة اللازمة لأداء مهامهم.
تضمن عمليات حوكمة البيانات اتخاذ قرارات فعَّالة وتمكِّن من تطبيق ممارسات إدارة بيانات متسقة من خلال تنسيق الفِرق داخل المؤسسة وخارجها. بالإضافة إلى ذلك، تضمن عمليات حوكمة البيانات الامتثال للمعايير التنظيمية وحماية البيانات الحساسة.
توفِّر عمليات البيانات قنوات رسمية للتوجيه والتصعيد وحل المشكلات. يجب أن تكون عمليات حوكمة البيانات خفيفة الوزن لتحقيق أهداف العمل دون إضافة أعباء غير ضرورية أو عرقلة الابتكار.
يمكن أتمتة العمليات من خلال الأدوات وسير العمل والتقنية.
من المهم إنشاء هذه العمليات في وقت مبكر لمنع المشكلات أو الارتباك الذي قد ينشأ لاحقًا في تنفيذ إدارة البيانات.
بمجرد تحديد عناصر برنامج حوكمة البيانات الخاص بك، حان الوقت لوضعها حيّز التنفيذ. وقد يشمل ذلك تطبيق تقنيات أو عمليات جديدة، أو إدخال تغييرات على العمليات الحالية.
من المهم أن نتذكر أن برامج حوكمة البيانات لا يمكن أن تكون ناجحة إلا إذا أظهرت قيمة للأعمال، لذا يجب قياس النتائج والإبلاغ عن تحقيق أولويات الأعمال. المراقبة والمراجعة المنتظمة لاستراتيجيتك ستضمن تحقيقها لأهدافك وأهداف عملك.
احرص على تقييم أهدافك وغاياتك باستمرار وتعديلها عند الحاجة. سيمكِّن ذلك برنامج حوكمة البيانات من التطور والتكيّف مع الاحتياجات المتغيرة للمؤسسة والصناعة. سيمكِّن نهج التحسين المستمر برنامج حوكمة البيانات من البقاء مواكبًا وتقديم أقصى قيمة للمؤسسة.
في الختام، من خلال اتِّباع نهج تدريجي ومنظم وإشراك الأطراف المعنية الرئيسية، يمكنك بناء برنامج حوكمة بيانات يتماشى مع الاحتياجات الفريدة لمؤسستك ويدعم تحقيق نتائج أعمال متسارعة.
قد يواجه تنفيذ برنامج حوكمة البيانات تحديات فريدة مثل محدودية الموارد، ومقاومة التغيير، وغياب الفهم لقيمة حوكمة البيانات. يمكن التغلب على هذه التحديات من خلال توصيل قيمة وفوائد البرنامج بشكل فعَّال لجميع الأطراف المعنية، وتقديم التدريب والدعم للمسؤولين عن التنفيذ، وإشراك صنّاع القرار الرئيسيين في عملية التخطيط.
من خلال تنفيذ برنامج حوكمة بيانات يحقق نتائج الأعمال الأساسية، يمكنك ضمان نجاح البرنامج وتحقيق قيمة أعمال ملموسة من أصول بيانات المؤسسة، مع إدارة البيانات بشكل فعَّال، وتحسين جودتها، والحفاظ على سلامتها طوال دورة حياتها.
إذن، أين وصلت في رحلتك نحو حوكمة البيانات؟ تواصَل مع IBM Expert Labs، سنكون سعداء لمساعدتك.
