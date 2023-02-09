ما أهداف العمل والنتائج التي تسعى مؤسستك إلى تحقيقها؟ يجب أن تأخذ في الاعتبار كلًا من الأهداف الاستراتيجية طويلة المدى والأهداف التكتيكية قصيرة المدى، مع مراعاة أن هذه الأهداف قد تتأثر بعوامل خارجية مثل اللوائح والامتثال.

تعمل استراتيجية البيانات على تحديد أهداف الأعمال وترتيب أولوياتها وتوحيدها عبر المؤسسة وأقسامها المختلفة. عبر مختلف أهداف الأعمال، تحدِّد استراتيجية البيانات احتياجات البيانات، والمؤشرات والمقاييس الرئيسية، والأطراف المعنية، وعمليات إدارة البيانات المطلوبة، وأولويات التكنولوجيا والقدرات اللازمة.

من المهم مراجعة استراتيجية البيانات وتحديثها بانتظام مع تغيُّر أعمالك وأولوياتك.إذا لم تكن لديك استراتيجية بيانات، فينبغي أن تعمل على بنائها – لا يستغرق الأمر وقتًا طويلًا، لكن من الضروري مشاركة الأطراف المعنية المناسبة.

بمجرد أن يكون لديك فهم واضح لأهداف الأعمال واحتياجات البيانات، قم بتحديد أهداف وأولويات حوكمة البيانات. على سبيل المثال، قد يساعد برنامج حوكمة البيانات الفعَّال على ما يلي:

تحسين جودة البيانات، ما يؤدي إلى اتخاذ قرارات أكثر دقة وموثوقية.

تعزيز أمن البيانات لحماية المعلومات الحساسة.

تمكين الامتثال وإعداد التقارير وفق اللوائح الصناعية.

تعزيز الثقة العامة وموثوقية أصول البيانات لديك.

جَعْل البيانات أكثر سهولة في الوصول والاستخدام، ما قد يعزز الكفاءة والإنتاجية.

تحديد أهدافك بوضوح سيوجِّه ترتيب الأولويات وتطوير برنامج حوكمة البيانات، ما سيؤدي إلى زيادة الإيرادات وتوفير التكاليف وتحسين رضا العملاء.