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تبسيط الامتثال باستخدام بيانات موثوق بها تعامَل مع اللوائح المعقدة مثل GDPR وBASEL III وBSA/AML بسلاسة، مع تحديث بيئتك الهجينة أو السحابية. يوفِّر IBM Manta Data Lineage رؤية كاملة للبيانات من أجل الامتثال والحوكمة والترحيل إلى السحابة. يمكنك أتمتة المهام الروتينية، وتقليل أعباء العمل اليدوية، والحصول على رؤية واضحة لتدفقات البيانات والتحول والتبعيات. ست فوائد لدورة حياة البيانات

تحسين إدارة بيانات الرعاية الصحية تمكَّن من تبسيط النظم البنائية المعقدة في قطاع الرعاية الصحية من خلال كشف تبعيات البيانات المخفية وضمان دقتها. يعمل IBM Manta Data Lineage على تحسين عملية اتخاذ القرار، ومنع تضارب السجلات أثناء تحديث السجلات الطبية الإلكترونية، واكتشاف البيانات المفقودة الضرورية للفوترة والقرارات السريرية. تمكَّن من أتمتة سير العمل لتعزيز كفاءة الفريق وضمان الامتثال التنظيمي. إتقان حوكمة بيانات الرعاية الصحية

تعزيز إدارة البيانات لتحقيق كفاءة أفضل تعامَل مع كميات كبيرة من البيانات الحساسة بوضوح وكفاءة. يعمل نظام IBM Manta Data Lineage على تبسيط عمليات ترحيل النظام الأساسي، وتحسين الامتثال التنظيمي، وتعزيز الحوكمة من خلال خرائط تدفق البيانات التفصيلية، ما يضمن سلاسة معالجة المطالبات وتحسين تكامل البيانات.