IBM Manta Data Lineage

الصفحة الرئيسية
التحليلات
Manta Data Lineage
تقليل الجهد اليدوي وتقليص الوقت المستغرق في تحليل التأثير بشكل كبير من خلال أتمتة عملية جمع العناصر البيانية الحالية وتوضيح ترابطها عبر منظومة البيانات.
تعزيز إنتاجية وكفاءة عمليات البيانات من خلال الاستفادة من البيانات الوصفية وسجل تغييراتها. التغلب على الأخطاء الشائعة في تعقب البيانات باستخدام نهج قائم على الشيفرة، ما يضمن الدقة والموثوقية مقارنةً بالعمليات اليدوية.
تصور تدفقات البيانات المعقدة من خلال تحليل تفصيلي خطوة بخطوة، يشمل الترميز اللوني، والتصفية الديناميكية، وسجل الأصول على مستوى الأعمدة. التعامل مع أحجام البيانات الكبيرة والتحويلات المعقدة، ما يضمن قابلية التوسع والتفاصيل الدقيقة في البيئات التقنية واسعة النطاق.
الاستفادة من أكثر من 50 تقنية ولغة برمجة وقاعدة بيانات وأداة نمذجة لتوفير المرونة وقابلية التكيف. تحقيق التكامل عبر البيئات الهجينة ومتعددة السحابات، وضمان استدامة عمليات البيانات، وتحسين إدارة البيانات الوصفية.
استخلاص دورة حياة البيانات
تمكَّن من نشر وحدة الاتصال الخاصة بدورة حياة البيانات لجمع البيانات الوصفية من الأنظمة التحليلية والأنظمة الحيوية في بيئتك الهجينة أو السحابية أو المحلية. استخدم إطار OpenManta مع واجهات برمجة التطبيقات لتعزيز بياناتك الوصفية، حتى للأنظمة المصممة خصيصًا التي لا تدعمها أدوات الفحص الحالية.
وضع دورة حياة البيانات في سياقها باستخدام الدلالات
تضيف دورة حياة البيانات الدلالات لتعزيز تتبُّع البيانات على مستوى السمات، من خلال تضمين التبعيات غير المباشرة، ومنطق التحويل، والتطور عبر الزمن، أو البيانات الوصفية الخارجية مثل معلومات التوصيف، وتقييمات الجودة، وتسميات معلومات التعريف الشخصية وغيرها.
خصِّص دورة الحياة وفقًا لاحتياجاتك
اضبط دورة حياة البيانات وفقًا لمستوى التفاصيل المطلوب لحالات الاستخدام المحددة. ابحث في دورة حياة البيانات بالكامل واستخدم التصفية الذكية لإخفاء التفاصيل غير ذات الصلة حاليًا. أنشئ نطاقات ومنظورات لمشاريع محددة، وراجع الإصدارات السابقة، واحصل على إشعارات بالتغييرات واتخذ الإجراءات اللازمة.
تفعيل دورة الحياة
استكشِف دورة حياة البيانات من خلال الواجهة الأصلية وتمكَّن من دمجها في سير عملك باستخدام واجهات برمجة تطبيقات مفتوحة وموثوق بها. تمكين من تحسين عمليات جودة البيانات، وحماية الخصوصية، وحوكمة البيانات. التكامل مع مسارات التكامل المستمر والنشر المستمر (CI/CD) لتعزيز إنتاجية مهندسي البيانات.
طبِّق دورة حياة البيانات على أي سيناريو لتحقيق شفافية ودقة أكبر في عملياتك.
سواء أكنت تسعى لتحسين جودة الإنتاج، أو تقليل الجهد اليدوي، أو زيادة الإنتاجية، فإن دورة حياة البيانات هي الحل الأساسي. يساعد IBM Manta Data Lineage على تبسيط تحليل التأثير، وتسريع حل الحوادث، وتحسين عمليات البيانات لديك.
هل تريد تحسين إدارة البيانات وتلبية متطلبات الامتثال وبناء الثقة في بياناتك؟ استفِد من دورة حياة البيانات لتعيين تدفقات البيانات وتحسين الدقة والشفافية ودعم المعايير التنظيمية مع تجنب العقوبات المكلفة لعدم الامتثال.
هل تسعى إلى تبسيط عمليات الترحيل السحابي أو الهجين، وتقليل التكاليف، وتعزيز القدرة على التنبؤ بالمشروعات؟ دورة حياة البيانات هي الحل. اكتشِف كيف يمكن أن يساعدك على الحفاظ على التحكم، وتجنب العوائق، وتحقيق عملية ترحيل سلسة وفعَّالة في كل مرة.
غالبًا ما تصاحب عمليات الاندماج والاستحواذ مخاطر امتثال خفية وتعقيد هائل في البيانات. يعمل IBM Manta Data Lineage على رصد عمليات التحول، واكتشاف التغييرات، وتصوير مسارات البيانات، ما يساعد فرق تكنولوجيا المعلومات على تبسيط عمليات الدمج وتقليل التكاليف.
اكتشف كيف تساعد IBM على بناء أساس بيانات محكم وجاهز للامتثال. مع نظام IBM Manta Data Lineage، يمكنك الحصول على شفافية البيانات من خلال تتبُّع تاريخ بياناتك وتدفقها والنتائج، ما يُتيح لك الحصول على رؤى شاملة من النهاية إلى النهاية. احجز عرضًا توضيحيًا اليوم لتتعرَّف على المزيد.