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Manta Data Lineage

 IBM Manta Data Lineage
تمكَّن من تصوُّر بياناتك وتحويلها وتحسين تدفقها من المصدر إلى الاستهلاك
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تبدأ الكفاءة المحسَّنة بالبيانات الموثوق بها

يقدِّم IBM Manta Data Lineage رؤية شاملة لتدفقات بياناتك من خلال التعيين التلقائي لدورة حياة البيانات. من خلال تحديد المخاطر المحتملة ودعم الامتثال، يمنحك تتبُّع دورة حياة البيانات السيطرة على نظام بياناتك، ما يُتيح لك تبني الذكاء الاصطناعي بمسؤولية والحفاظ على سلامة البيانات عبر جميع الأنظمة.

 ما المقصود بدورة حياة البيانات؟ تقرير IDC: الثقة بالبيانات والذكاء الاصطناعي مع دورة حياة البيانات الحديثة
أتمتة فحص وتعيين تدفقات البيانات

تقليل الجهد اليدوي وتقليص الوقت المستغرق في تحليل التأثير بشكل كبير من خلال أتمتة عملية جمع العناصر البيانية الحالية وتوضيح ترابطها عبر منظومة البيانات.
زيادة إنتاجية عمليات البيانات (Data Ops)

تعزيز إنتاجية وكفاءة عمليات البيانات من خلال الاستفادة من البيانات الوصفية وسجل تغييراتها. التغلب على الأخطاء الشائعة في تعقب البيانات باستخدام نهج قائم على الشيفرة، ما يضمن الدقة والموثوقية مقارنةً بالعمليات اليدوية.
تمكين إنشاء تصورات قوية لدورة حياة البيانات

تصور تدفقات البيانات المعقدة من خلال تحليل تفصيلي خطوة بخطوة، يشمل الترميز اللوني، والتصفية الديناميكية، وسجل الأصول على مستوى الأعمدة. التعامل مع أحجام البيانات الكبيرة والتحويلات المعقدة، ما يضمن قابلية التوسع والتفاصيل الدقيقة في البيئات التقنية واسعة النطاق.
الاستفادة من أكثر من 50 تقنية وبيئة

الاستفادة من أكثر من 50 تقنية ولغة برمجة وقاعدة بيانات وأداة نمذجة لتوفير المرونة وقابلية التكيف. تحقيق التكامل عبر البيئات الهجينة ومتعددة السحابات، وضمان استدامة عمليات البيانات، وتحسين إدارة البيانات الوصفية.

أربع خطوات بسيطة لتنفيذ دورة حياة البيانات

استكشِف آلية عمل دورة حياة البيانات، بدءًا من جمع بياناتك ووضعها في السياق إلى ضبط عوامل التصفية ومستوى التفاصيل الذي تريد رؤيته ضمن سير العمل.

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الخطوة 1

استخلاص دورة حياة البيانات

تمكَّن من نشر وحدة الاتصال الخاصة بدورة حياة البيانات لجمع البيانات الوصفية من الأنظمة التحليلية والأنظمة الحيوية في بيئتك الهجينة أو السحابية أو المحلية. استخدم إطار OpenManta مع واجهات برمجة التطبيقات لتعزيز بياناتك الوصفية، حتى للأنظمة المصممة خصيصًا التي لا تدعمها أدوات الفحص الحالية.

 الخطوة 2

وضع دورة حياة البيانات في سياقها باستخدام الدلالات

تضيف دورة حياة البيانات الدلالات لتعزيز تتبُّع البيانات على مستوى السمات، من خلال تضمين التبعيات غير المباشرة، ومنطق التحويل، والتطور عبر الزمن، أو البيانات الوصفية الخارجية مثل معلومات التوصيف، وتقييمات الجودة، وتسميات معلومات التعريف الشخصية وغيرها.

 الخطوة 3

خصِّص دورة الحياة وفقًا لاحتياجاتك

اضبط دورة حياة البيانات وفقًا لمستوى التفاصيل المطلوب لحالات الاستخدام المحددة. ابحث في دورة حياة البيانات بالكامل واستخدم التصفية الذكية لإخفاء التفاصيل غير ذات الصلة حاليًا. أنشئ نطاقات ومنظورات لمشاريع محددة، وراجع الإصدارات السابقة، واحصل على إشعارات بالتغييرات واتخذ الإجراءات اللازمة.

 الخطوة 4

تفعيل دورة الحياة

استكشِف دورة حياة البيانات من خلال الواجهة الأصلية وتمكَّن من دمجها في سير عملك باستخدام واجهات برمجة تطبيقات مفتوحة وموثوق بها. تمكين من تحسين عمليات جودة البيانات، وحماية الخصوصية، وحوكمة البيانات. التكامل مع مسارات التكامل المستمر والنشر المستمر (CI/CD) لتعزيز إنتاجية مهندسي البيانات.

منصة واحدة، تطبيقات لا نهاية لها

طبِّق دورة حياة البيانات على أي سيناريو لتحقيق شفافية ودقة أكبر في عملياتك.

 

 تنزيل موجز الحل
DataOps

سواء أكنت تسعى لتحسين جودة الإنتاج، أو تقليل الجهد اليدوي، أو زيادة الإنتاجية، فإن دورة حياة البيانات هي الحل الأساسي. يساعد IBM Manta Data Lineage على تبسيط تحليل التأثير، وتسريع حل الحوادث، وتحسين عمليات البيانات لديك.

 حوكمة البيانات والامتثال

هل تريد تحسين إدارة البيانات وتلبية متطلبات الامتثال وبناء الثقة في بياناتك؟ استفِد من دورة حياة البيانات لتعيين تدفقات البيانات وتحسين الدقة والشفافية ودعم المعايير التنظيمية مع تجنب العقوبات المكلفة لعدم الامتثال.

 الترحيل السحابي

هل تسعى إلى تبسيط عمليات الترحيل السحابي أو الهجين، وتقليل التكاليف، وتعزيز القدرة على التنبؤ بالمشروعات؟ دورة حياة البيانات هي الحل. اكتشِف كيف يمكن أن يساعدك على الحفاظ على التحكم، وتجنب العوائق، وتحقيق عملية ترحيل سلسة وفعَّالة في كل مرة.

 عمليات الدمج والاستحواذ

غالبًا ما تصاحب عمليات الاندماج والاستحواذ مخاطر امتثال خفية وتعقيد هائل في البيانات. يعمل IBM Manta Data Lineage على رصد عمليات التحول، واكتشاف التغييرات، وتصوير مسارات البيانات، ما يساعد فرق تكنولوجيا المعلومات على تبسيط عمليات الدمج وتقليل التكاليف.

تقرير المحللين

تم تصنيف IBM كشركة رائدة في تقرير Gartner Magic Quadrant 2024 لمنصات حوكمة البيانات والتحليلات

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بغض النظر عن القطاع، تبقى البيانات الموثوق بها ذات أهمية.

تبسيط الامتثال باستخدام بيانات موثوق بها تعامَل مع اللوائح المعقدة مثل GDPR وBASEL III وBSA/AML بسلاسة، مع تحديث بيئتك الهجينة أو السحابية. يوفِّر IBM Manta Data Lineage رؤية كاملة للبيانات من أجل الامتثال والحوكمة والترحيل إلى السحابة. يمكنك أتمتة المهام الروتينية، وتقليل أعباء العمل اليدوية، والحصول على رؤية واضحة لتدفقات البيانات والتحول والتبعيات. ست فوائد لدورة حياة البيانات
تحسين إدارة بيانات الرعاية الصحية تمكَّن من تبسيط النظم البنائية المعقدة في قطاع الرعاية الصحية من خلال كشف تبعيات البيانات المخفية وضمان دقتها. يعمل IBM Manta Data Lineage على تحسين عملية اتخاذ القرار، ومنع تضارب السجلات أثناء تحديث السجلات الطبية الإلكترونية، واكتشاف البيانات المفقودة الضرورية للفوترة والقرارات السريرية. تمكَّن من أتمتة سير العمل لتعزيز كفاءة الفريق وضمان الامتثال التنظيمي. إتقان حوكمة بيانات الرعاية الصحية
تعزيز إدارة البيانات لتحقيق كفاءة أفضل تعامَل مع كميات كبيرة من البيانات الحساسة بوضوح وكفاءة. يعمل نظام IBM Manta Data Lineage على تبسيط عمليات ترحيل النظام الأساسي، وتحسين الامتثال التنظيمي، وتعزيز الحوكمة من خلال خرائط تدفق البيانات التفصيلية، ما يضمن سلاسة معالجة المطالبات وتحسين تكامل البيانات.
التعامل مع تعقيدات البيانات بسهولة أدِر تريليونات من نقاط البيانات المتعلقة بالتجارب السريرية، وبراءات الاختراع، وموافقات FDA بكل سهولة. يضمن IBM Manta Data Lineage الامتثال، ودقة التوثيق، وتسريع الموافقات من خلال تبسيط تعقيدات البيانات. وهو يكشف التناقضات في البيانات، ويتتبَّع دورة الحياة تلقائيًا، ويوفر رؤى قابلة للتنفيذ لدعم القرارات الحاسمة.
تبسيط الامتثال باستخدام بيانات موثوق بها تعامَل مع اللوائح المعقدة مثل GDPR وBASEL III وBSA/AML بسلاسة، مع تحديث بيئتك الهجينة أو السحابية. يوفِّر IBM Manta Data Lineage رؤية كاملة للبيانات من أجل الامتثال والحوكمة والترحيل إلى السحابة. يمكنك أتمتة المهام الروتينية، وتقليل أعباء العمل اليدوية، والحصول على رؤية واضحة لتدفقات البيانات والتحول والتبعيات. ست فوائد لدورة حياة البيانات
تحسين إدارة بيانات الرعاية الصحية تمكَّن من تبسيط النظم البنائية المعقدة في قطاع الرعاية الصحية من خلال كشف تبعيات البيانات المخفية وضمان دقتها. يعمل IBM Manta Data Lineage على تحسين عملية اتخاذ القرار، ومنع تضارب السجلات أثناء تحديث السجلات الطبية الإلكترونية، واكتشاف البيانات المفقودة الضرورية للفوترة والقرارات السريرية. تمكَّن من أتمتة سير العمل لتعزيز كفاءة الفريق وضمان الامتثال التنظيمي. إتقان حوكمة بيانات الرعاية الصحية
تعزيز إدارة البيانات لتحقيق كفاءة أفضل تعامَل مع كميات كبيرة من البيانات الحساسة بوضوح وكفاءة. يعمل نظام IBM Manta Data Lineage على تبسيط عمليات ترحيل النظام الأساسي، وتحسين الامتثال التنظيمي، وتعزيز الحوكمة من خلال خرائط تدفق البيانات التفصيلية، ما يضمن سلاسة معالجة المطالبات وتحسين تكامل البيانات.
التعامل مع تعقيدات البيانات بسهولة أدِر تريليونات من نقاط البيانات المتعلقة بالتجارب السريرية، وبراءات الاختراع، وموافقات FDA بكل سهولة. يضمن IBM Manta Data Lineage الامتثال، ودقة التوثيق، وتسريع الموافقات من خلال تبسيط تعقيدات البيانات. وهو يكشف التناقضات في البيانات، ويتتبَّع دورة الحياة تلقائيًا، ويوفر رؤى قابلة للتنفيذ لدعم القرارات الحاسمة.

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 اتخذ الخطوة التالية 

اكتشف كيف تساعد IBM على بناء أساس بيانات محكم وجاهز للامتثال. مع نظام IBM Manta Data Lineage، يمكنك الحصول على شفافية البيانات من خلال تتبُّع تاريخ بياناتك وتدفقها والنتائج، ما يُتيح لك الحصول على رؤى شاملة من النهاية إلى النهاية. احجز عرضًا توضيحيًا اليوم لتتعرَّف على المزيد.

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مزيد من الطرق للاستكشاف التوثيق دورة حياة البيانات (IBM Knowledge Catalog) المستند الفني: دليل شامل لدورة حياة البيانات