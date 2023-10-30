ما هو نظام المعلومات الجغرافية (GIS)؟

يجمع الاستشعار عن بُعد بيانات جغرافية مكانية ويجري قياسات حول سطح الأرض من الأعلى. تستخدم هذه العملية أجهزة استشعار عن بُعد مثبتة على الأقمار الصناعية والبالونات والطائرات بدون طيار والطائرات، والتي تستشعر وتسجل الطاقة المنعكسة أو المنبعثة. يمكن دمج هذه المعلومات المستشعرة عن بُعد مع برامج نظم المعلومات الجغرافية لمساعدة المستخدمين على اتخاذ قرارات مستنيرة بالبيانات حول الأرض بمنظور عالمي.

هناك نوعان من الاستشعار عن بُعد: الاستشعار النشط والسلبي.

الاستشعار النشط عن بُعد يستخدم مستشعرات تبعث طاقتها أو مصدر الضوء الخاص بها ثم تكشف الإشعاع المنعكس. مثال على ذلك هو LiDAR (الكشف عن الضوء وتحديد المدى)، الذي يستخدم أشعة الليزر لقياس المسافات والحركة في الوقت الفعلي.

تُستخدم تقنية LiDAR لإنشاء خرائط طبوغرافية بالإضافة إلى النماذج ثلاثية الأبعاد الدقيقة التي توجه المركبات ذاتية القيادة عبر الشوارع. كما يُستخدم الاستشعار عن بُعد النشط لتقييم الكوارث الطبيعية مثل تدفقات الحمم البركانية والانهيارات الأرضية والفيضانات.

الاستشعار عن بُعد السلبي لا يطلق طاقته الخاصة. بل يجمع الإشعاع المنبعث والمنعكس بشكل طبيعي، أي من الشمس. تتضمن الأمثلة الشائعة لأجهزة الاستشعار عن بُعد السلبية أجهزة قياس الإشعاع (التي تقيس الإشعاع الكهرومغناطيسي) ومقاييس التسارع (التي تقيس التسارع).

ازداد حجم بيانات الاستشعار عن بعد بشكل كبير في السنوات الأخيرة، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى زيادة عدد الأقمار الصناعية والتحسينات في تكنولوجيا الاستشعار. وقد جعل هذا إدارة بيانات الاستشعار عن بُعد صعبة بشكل متزايد أيضًا. يجري إدخال نماذج الذكاء الاصطناعي الأساسية للمساعدة في تحليل الحجم المتزايد من بيانات الاستشعار عن بُعد، مما يسهل على المنظمات والوكالات الحكومية إجراء التحليلات والإجابة على أسئلة محددة.