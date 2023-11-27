القاعدة الأساسية هي أن المطالبات الجيدة متساوية النتائج الجيدة. القاعدة الأساسية هي أن المطالبات الجيدة متساوية النتائج الجيدة. يعتمد الذكاء الاصطناعي التوليدي على التنقيح المتكرر لتقنيات هندسة المطالبات المختلفة للتعلم بشكل فعال من بيانات إدخال المتنوعة والتكيف لتقليل التحيزات والارتباك وإنتاج استجابات أكثر دقة.

يؤدي مهندسو المطالبات دورًا محوريًا في صياغة الاستعلامات التي تساعد نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي على فهم ليس فقط اللغة ولكن أيضًا الفوارق الدقيقة والنية الكامنة وراء الاستعلام. وتؤثر المطالبة عالية الجودة والشاملة والمعرفية بدورها على جودة المحتوى الذي يتم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي، سواء كان صورًا أو كودًا أو ملخصات بيانات أو نصوصًا.



من الضروري اتباع نهج مدروس في إنشاء المطالبات لسد الفجوة بين الاستفسارات الأولية والاستجابات الهادفة التي يولدها الذكاء الاصطناعي. من خلال الضبط الدقيق للمطالبات الفعّالة، يمكن للمهندسين تحسين جودة النواتج وملاءمتها بشكل كبير لحل كل من الخاص والعام. تقلل هذه العملية من الحاجة إلى المراجعة اليدوية والتحرير اللاحق للجيل، ما يؤدي في النهاية إلى توفير الوقت والجهد في تحقيق النتائج المرجوة.