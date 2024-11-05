يمكن أن يكون DSPy مفيدًا في عدة أنواع مختلفة من مهام سير العمل والسيناريوهات. من بين أكثر الأساليب استخدامًا: التوليد المعزز بالاسترجاع، والإجابة عن الأسئلة متعددة الخطوات، وتلخيص المستندات.

سلسلة الأفكار

تُحاكي المطالبة بسلسلة الأفكار (CoT) عمليات التفكير البشرية من خلال مطالبة النموذج بتقسيم المهام المعقدة إلى سلسلة من الخطوات المنطقية للوصول إلى الحل النهائي. يتم إدخال خطوات التفكير هذه في نافذة السياق الخاصة بالنموذج، ما يوفر مزيدًا من الأسس في المهمة المطروحة وغالبًا ما تؤدي إلى استجابات أفضل حتى في السيناريوهات المعقدة. يساعد DSPy من خلال جَعْل النموذج اللغوي يولِّد مطالبات واستراتيجيات سلسلة الأفكار، ثم يختبرها مع النموذج لإنتاج أكثر المطالبات فاعلية لسلسلة الأفكار (CoT) للنموذج المعنيّ.

التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG)

يُعَد التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) أسلوبًا يُتيح للنماذج اللغوية الكبيرة الوصول إلى مجموعة كبيرة من المصادر المعرفية، والاستعلام في مخزن المعرفة الخاص بها للعثور على مقاطع أو محتوى ذي صلة، ومن ثم إنتاج استجابة مصقولة ودقيقة. يضمن RAG أن تتمكن النماذج اللغوية الكبيرة من استخدام المعرفة في الوقت الحقيقي بشكل ديناميكي، حتى إذا لم يتم تدريبها في الأصل على الموضوع، وتقديم إجابات صحيحة. تؤدي هذه القدرة الإضافية إلى زيادة التعقيد عند إعداد مسارات RAG. يقدِّم DSPy نهجًا سلسًا لإعداد مسارات المطالبات، سواء لتوليد مطالبات فعَّالة (ضبط المطالبات) أو، في حالة النماذج الصغيرة، لضبط أوزان النموذج نفسها.

يمكن تحسين مسارات RAG باستخدام DSPy بطريقتين: باستخدام أمثلة مصنّفة أو باستخدام أمثلة تمهيدية. الأمثلة المصنّفة هي ببساطة أمثلة موجودة مسبقًا تم تصنيفها يدويًا، وتُستخدم لتدريب نموذج الطالب مباشرةً. في سياق DSPy، تعني الأمثلة التمهيدية استخدام نموذج لغوي ضمن نموذج معلم وطالب. يُنشئ المعلم أمثلة تدريبية جديدة استنادًا إلى عدد قليل من المطالبات المقدَّمة من قِبَل المستخدم. تُستخدم هذه الأمثلة التمهيدية بعد ذلك إلى جانب الأمثلة المصنّفة يدويًا أو بدلًا منها لتدريب وحدة الطالب حتى تتمكن من تقديم الإجابات الصحيحة. ثم يتم تحديث المطالبات التي تُنشئ الاستجابات الصحيحة بشكل متكرر عبر مسار DSPy.

الإجابة عن الأسئلة متعددة الخطوات

في كثير من الأحيان، لا يكفي استعلام بحث واحد لمهمة الإجابة عن الأسئلة المعقدة. تتألف مجموعة البيانات الشهيرة HotPot Question Answering من أسئلة تتطلب تحليلًا متعدد الخطوات واسترجاع معلومات متعددة قبل إمكانية الإجابة عنها. على سبيل المثال: "في أي عام سافر بيل نيلسون كمتخصص حمولة على مكوك فضاء تم إطلاقه لأول مرة؟" تتطلب هذه الإجابة معرفة أن بيل نيلسون سافر على مكوك الفضاء كولومبيا، ثم القدرة على تحديد أن كولومبيا أقلعت لأول مرة في عام 1981.

النهج القياسي لمواجهة هذا التحدي في أدبيات التوليد المعزز بالاسترجاع هو بناء نظام بحث متعدد الخطوات. تقرأ هذه الأنظمة النتائج المستردة ثم تعمل على توليد استعلامات إضافية لجمع معلومات إضافية عند الحاجة قبل الوصول إلى الإجابة النهائية. باستخدام DSPy، يمكنك إنشاء النظام نفسه في بضعة أسطر من التعليمات البرمجية بطريقة قوية تُتيح لك تحديث النماذج وإعادة تشغيل المسار الخاص بك ببساطة.

التلخيص

يعمل التلخيص على اختصار نص طويل إلى نسخة أقصر مع الاحتفاظ بالمعلومات الأساسية والأفكار الرئيسية. إنها مهارة قوية يجب أن يتقنها النموذج اللغوي الكبير، مع تطبيقات تتراوح بين إنشاء ملخصات المقالات وتوليد تقارير مختصرة من مستندات طويلة.

يمثِّل تقييم جودة الملخصات التي تنتجها النماذج اللغوية تحديات كبيرة. على عكس المهام ذات الإجابات الصحيحة أو الخطأ الواضحة، غالبًا ما تكون جودة التلخيص ذاتية وتعتمد على السياق. يحتاج النموذج إلى تحقيق التوازن بين الاحتفاظ بالمعلومات والإيجاز مع الحفاظ على نغمة النص الأصلي والنية وضمان الدقة الواقعية دون حدوث أخطاء. يمثِّل التكيف مع أنواع مختلفة من المواد المصدرية وأغراض الملخص تحديًا إضافيًا. يُتيح لك DSPy استخدام البيانات المصنّفة لضبط مطالبات التلخيص للحصول على أفضل الإجابات الممكنة.