ما المقصود بالمطالبة الوصفية؟

فكِّر في السيناريو التالي. تطرح سؤالًا على نموذج ذكاء اصطناعي، فيعطيك إجابة واحدة، وتنتهي المسألة عند هذا الحد. بدلًا من ذلك، قدِّم له نموذجًا مُجربًا يوضِّح بالضبط كيفية التفكير في مشكلة معقدة، وفجأة سيصبح قادرًا على حل فئة كاملة من المسائل بسرعة أكبر وذكاء أعلى وبشكل أكثر اتساقًا. هذا ما توفِّره المطالبة الوصفية.

بينما يمكن للنماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) مثل ChatGPT من OpenAI، وGemini من Google، ونماذج Anthropic مفتوحة المصدر التعامل مع العديد من المهام، غالبًا ما تواجه صعوبة في الاستدلال المعقد. تساعد الطرق الحالية مثل سلسلة الأفكار (Chain-of-Thought) وشجرة التفكير (Tree-of-Thought)، لكنها لا ترقى إلى مستوى الاستدلال البشري. تُغيِِّر المطالبة الوصفية ذلك من خلال تزويد النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) بأطر عمل منظمة لأداء أكثر تقدمًا.

تُعَد المطالبة الوصفية تقنية متقدمة في هندسة المطالبات تمنح النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) قالب توجيه قابلًا لإعادة الاستخدام خطوة بخطوة باللغة الطبيعية. تُتيح هذه الطريقة للنموذج حل فئة كاملة من المهام المعقدة، بدلًا من الاكتفاء بمهمة واحدة مرتبطة بمطالبة أصلية محددة. تُعلِّم المطالبة الوصفية نموذج الذكاء الاصطناعي كيفية التفكير في حل المشكلة من خلال التركيز على الهيكل والتركيب ونمط الاستدلال اللازم للوصول إلى الإجابة النهائية. وهذا يعني أنها تستخدم هندسة المطالبات لتحديد كيفية تفكير النموذج في المشكلة خطوة بخطوة قبل تقديم الإجابة النهائية.

على سبيل المثال، يطلب المستخدم من الذكاء الاصطناعي حل نظام من معادلتين خطيتين، x − y = 4 و2x + 3y = 12. يمكن توجيه الذكاء الاصطناعي باستخدام المطالبة الوصفية للقيام بما يلي:

إيجاد معاملات كل معادلة.

اختيار طريقة الحل.

حل المشكلة خطوة بخطوة لاستنتاج كل متغير.

إدخال القيم في المعادلتين والتحقق من النتيجة.

توفِّر هذه البنية قابلية التكيف، وتقدِّم مخرجات عالية الجودة، وتسمح لوكلاء الذكاء الاصطناعي بالتعامل مع مشكلات معقدة في أي مجال تقريبًا مع الحاجة القليلة إلى إعادة التوجيه.