تحدث عمليات كسر حماية أنظمة الذكاء الاصطناعي عندما يستغل المخترقون الثغرات الأمنية في أنظمة الذكاء الاصطناعي لتجاوز إرشاداتها الأخلاقية وتنفيذ إجراءات مقيدة. إنهم يستخدمون تقنيات كسر الحماية الشائعة للذكاء الاصطناعي، مثل حقن المطالبات وسيناريوهات تقمص الأدوار.

في الأصل ، يشير مصطلح "كسر الحماية" إلى إزالة القيود المفروضة على الأجهزة المحمولة، وخاصة أجهزة iOS من Apple. مع انتشار الذكاء الاصطناعي وسهولة الوصول إليه، انتقل مفهوم كسر الحماية إلى مجال الذكاء الاصطناعي.

غالبًا ما تستهدف تقنيات كسر حماية الذكاء الاصطناعي النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) المستخدمة في التطبيقات مثل ChatGPT من OpenAI ونماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي (gen AI) الأحدث، مثل Gemini و Claude من Anthropic. يستغل المتسللون روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لأنها مُدرَّبة على أن تكون مفيدة وجديرة بالثقة، وقادرة على فهم السياق بفضل معالجة اللغة الطبيعية (NLP).

هذا التوجيه المتأصل للمساعدة يجعل روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي عرضة للتلاعب من خلال لغة غامضة أو متلاعبة. وتؤكد هذه الثغرات على الحاجة الملحة إلى اتخاذ تدابير قوية للأمن السيبراني داخل أنظمة الذكاء الاصطناعي لأن عمليات كسر الحماية يمكن أن تضر بشكل كبير بوظائف تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومعاييرها الأخلاقية.