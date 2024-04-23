ما هو ربط التوجيهات؟

لنفترض أن لدينا معلومات باللغة الإسبانية. نحتاج إلى استخراج المعلومات منها، لكننا لا نفهم اللغة الإسبانية. أولا، يجب علينا ترجمة النص من الإسبانية إلى الإنجليزية. بعد ذلك، نحتاج إلى طرح سؤال لاستخراج المعلومات، ومن ثم ترجمة المعلومات المستخرجة من الإنجليزية إلى الإسبانية مرة أخرى. هذه مهمة معقدة، وإذا حاولنا دمج كل هذه الخطوات في توجيه واحد، فسيصبح توجيه معقد للغاية، مما يزيد من احتمال حدوث المزيد من الأخطاء في الاستجابة. لذلك، من الأفضل تقسيم التوجيه المعقدة إلى سلسلة من التوجيهات البسيطة. تتضمن بعض الخطوات للقيام بذلك ما يلي:

تحديد الهدف أو الرئيسي أو الغرض من التوجيه. تقسيم الهدف الرئيسي إلى مهام فرعية أكثر تحديدًا. إنشاء توجيه لكل إجراء أو مهمة محددة. التأكد من أن كل توجيه واضح ومحدد ولا لبس فيه. اختبار التوجيهات لضمان سهولة الفهم وشموليتها.

لدينا هنا التوجيه المعقد: "تأمل النص المكتوب باللغة الإسبانية. ترجمه إلى اللغة الإنجليزية. استخرج جميع الإحصائيات والحقائق المستخدمة في هذا النص وقم بإدراجها كنقاط. ثم ترجمها مرة أخرى إلى الإسبانية."

لتحويل هذا التوجيه المعقد إلى توجيهات بسيطة، يمكننا تقسيم الهدف الرئيسي إلى إجراءات أصغر وإنشاء سلسلة توجيهات على النحو التالي: