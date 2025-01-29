المطالبة التحفيزية الاتجاهية (DSP) هي منهجية مطالبة جديدة في معالجة اللغة الطبيعية (NLP) حيث يتم تقديم نموذج مع محفِّز توجيهي أو منظَّم لتوليد المخرجات المطلوبة.

على عكس المطالبات القياسية مثل المطالبة بخطوة واحدة أو المطالبة الصفرية أو المطالبة بخطوات قليلة، يتميز هذا النهج بإعطاء تحكُّم مباشر في مخرجات النموذج من خلال وضع معايير أو تقديم تعليمات. في هذا النهج، يعمل المحفِّز التوجيهي كآلية تحكُّم في العملية التوليدية للنموذج على طول الخطوط المحددة بواسطة معيار معين.

تكون المطالبة التحفيزية الاتجاهية مفيدة عندما تستدعي المهمة مجموعة محددة من الاستجابات، وهي حساسة جدًا للسياق، ولكن لا تزال دون بيانات مصنّفة.

على سبيل المثال، في حالة مهام التلخيص، حيث يكون الاحتفاظ بالمعلومات الأساسية أمرًا بالغ الأهمية، توفِّر DSP محفِّزًا توجيهيًا يدفع النموذج إلى الإنتاج بطريقة معينة. وهذا يؤدي إلى التوليد الشامل لملخصات أكثر دقة وملاءمة للسياق.1