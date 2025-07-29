التعلم في السياق (ICL) هو قدرة متقدمة للذكاء الاصطناعي تم تقديمها في الورقة البحثية الرائدة "Language Models are Few-Shot Learners"، التي كشفت عن GPT-3.‏1 على عكس التعلم الخاضع للإشراف، حيث يمر النموذج بمرحلة تدريب مع الانتشار الخلفي لتعديل معاييره، يعتمد ICL بالكامل على نماذج اللغة المدرَّبة مسبقًا ويحافظ على معاييره دون تغيير.

يستخدم نموذج الذكاء الاصطناعي المطالبة كدليل مؤقت لاستنتاج المهمة وإنشاء المخرجات المتوقعة. يعمل ICL من خلال التعرُّف على العلاقات بين الأمثلة في المطالبة والمعروفة أيضًا باسم أزواج الإدخال/الإخراج وتطبيق التعيين نفسه على المدخلات الجديدة. تُحاكي هذه العملية التفكير البشري، حيث نعمل على حل المشكلات الجديدة عن طريق الاستعانة بالتشابه مع التجارب السابقة. يعتمد على الأنماط والمعرفة المكتسبة أثناء التدريب المسبق ويتكيف ديناميكيًا مع المهام الجديدة، ما يجعله مرنًا وفعَّالًا للغاية.

في جوهره، يعمل التعلم في السياق عن طريق تكييف نموذج لغوي كبير (LLM) مع مطالبة تتضمن مجموعة من الأمثلة (أزواج إدخال/إخراج أو أمثلة في السياق)، والتي تُكتب عادةً بلغة طبيعية كجزء من تسلسل الإدخال. هذه الأمثلة، التي غالبًا ما يتم استخلاصها من مجموعة بيانات، لا يتم استخدامها لإعادة تدريب النموذج، بل يتم إدخالها مباشرةً في نافذة السياق الخاصة به. تعرض هذه النافذة كمية النص التي يمكن للنموذج اللغوي الكبير (LLM) معالجتها دفعة واحدة، حيث تعمل كذاكرة مؤقتة لتوليد استجابات متسقة، وهي الجزء من النموذج المسؤول عن معالجة المدخلات المتسلسلة.

رسميًا، لنفترض أن المطالبة تتكون من k من الأمثلة على شكل أزواج إدخال/إخراج:

C={(x1 ,y1 ),(x2 ,y2 ),...,(xk ,yk )}

بالنظر إلى إدخال جديد x ومساحة الإخراج المحتملة Y={y1,...,ym}‎، يحسب النموذج احتمال كل إخراج ممكن بناءً على المطالبة:

P(yj ∣ x,C)

يتم تحديد التوقع عن طريق اختيار الخيار ذي الاحتمال الأعلى:

y ^ = arg max y j ∈ Y P ( y j ∣ x , C )

لا يحدِّث النموذج أوزانه أثناء هذه العملية. بدلًا من ذلك، ومن خلال الاستفادة من بنية المحوِّلات في التعلم العميق، يتعلم النموذج الأنماط ديناميكيًا باستخدام الأمثلة الموجودة فقط في المطالبة الحالية.

للاطِّلاع على هذه الطريقة عمليًا، فكِّر في مهمة تصنيف المشاعر. قد تبدو المطالبة كما يلي:

التقييمات: كان الفيلم رائعًا ← المشاعر: إيجابية

التقييمات: لقد كرهت القصة ← المشاعر: سلبية

التقييمات: كانت الموسيقى ممتعة ← المشاعر:

يُكمل النموذج السطر الأخير بتوقُّع كلمة "إيجابية"، مواصلًا النمط الذي تمت ملاحظته في أزواج الإدخال-التصنيف السابقة. يُظهر هذا المثال التعلم بخطوات قليلة، حيث يستنتج النموذج المهمة ويولِّد استجابات مناسبة استنادًا إلى عدد قليل من الأمثلة.