تقنيات هندسة المطالبات

المطالبة هي النص أو الاستعلام الذي يتم تقديمه إلى نموذج الذكاء الاصطناعي، مثل النماذج اللغوية الكبيرة، بهدف توليد استجابة. وهي الآلية الأساسية لتوجيه سلوك النموذج وتحديد المهمة وتحديد سياق التفاعل. تؤثِّر صياغة المطالبة بشكل كبير في جودة المخرجات وأهميتها، ما يجعل من الضروري اختيار نوع المطالبة المناسبة للمهام المحددة.

لتحقيق أفضل النتائج من نماذج الذكاء الاصطناعي، من الضروري فهم الطرق المختلفة التي يمكن بها صياغة المطالبات لتتناسب مع المهام والأهداف المتنوعة. هناك ثلاث طرق رئيسية لصياغة المطالبة: التعليمات المباشرة، والتعليمات المفتوحة، والتعليمات الخاصة بالمهمة.

التعليمات المباشرة هي أوامر واضحة ومحددة تخبر الذكاء الاصطناعي بما يجب فعله بالضبط. تُعَد هذه المطالبات مثالية للمهام البسيطة التي يكون لدى المستخدم فيها توقُّع واضح للمخرجات. تعتمد المطالبات المباشرة على قدرة النموذج على تحليل التعليمات الصريحة وتوليد استجابات تتماشى بشكل وثيق مع الأمر. وكلما كانت التعليمات أكثر تفصيلًا، زادت احتمالية تلبية المخرجات للتوقعات.

مثال:

Write a poem about nature.

في هذه الحالة، يعرف الذكاء الاصطناعي التنسيق الدقيق [قصيدة] والموضوع [الطبيعة] لإنشاء النص.

تُعَد التعليمات المفتوحة أقل تقييدًا وتشجِّع الذكاء الاصطناعي على استكشاف أفكار أوسع أو تقديم استجابات إبداعية وتفسيرية. تُعَد هذه المطالبات مفيدة للعصف الذهني أو سرد القصص أو المناقشات الاستكشافية حيث يقدِّر المستخدم التنوع والأصالة في المخرجات. تستفيد المطالبات المفتوحة من القدرات التوليدية للنموذج دون فرض قيود. يعتمد النموذج على بيانات التدريب الخاصة به لاستنتاج أفضل نهج للمطالبة، والتي يمكن أن تؤدي إلى نتائج متنوعة أو غير متوقعة.

مثال:

Tell me about the universe.

هنا، يتمتع الذكاء الاصطناعي بحرية تحديد جوانب الكون التي يجب مناقشتها، مثل أصله أو بنيته أو النظريات العلمية.

تم تصميم التعليمات المخصصة للمهام من أجل المهام الدقيقة والموجَّهة نحو الهدف، مثل الترجمة أو التلخيص أو العمليات الحسابية. غالبًا ما تتم صياغة هذه المطالبات بوضوح ويمكن أن تتضمن سياقًا أو أمثلة إضافية للمساعدة على ضمان دقة الإجابات. تعمل المطالبات المخصصة للمهام على تعزيز فهم النموذج للمهام المتخصصة. يمكن أن تتضمن تقنيات المطالبة المتقدمة مثل المطالبة بخطوات قليلة (تقديم أمثلة) أو المطالبة الصفرية (دون تقديم أمثلة ولكن بالاعتماد على معرفة النموذج المدرَّبة مسبقًا).

مثال:

Translate this text into French: ‘Hello.’

يستوعب النموذج كلًا من مهمة الترجمة اللغوية والإدخال المحدد، ما يمكِّنه من إنتاج المخرجات المطلوبة: "Bonjour".

من خلال فهم هذه الأنواع من المطالبات والفروق الفنية الدقيقة وراءها، يمكن للمستخدمين صياغة مطالبات، توجِّه نماذج الذكاء الاصطناعي بفاعلية، وتحسين جودة الإجابات وملاءمتها.