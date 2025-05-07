تقنيات هندسة المطالبات

تُعَد تقنيات هندسة المطالبات استراتيجيات يتم استخدامها لتصميم وصياغة المطالبات أو استعلامات الإدخال أو التعليمات المقدمة لنماذج الذكاء الاصطناعي، وخاصةً النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) مثل GPT-4 من OpenAI أو Google Gemini أو IBM® Granite. تهدف هذه التقنيات إلى توجيه أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنتاج استجابات دقيقة وذات صلة ومناسبة للسياق، ما يُتيح للمستخدمين تحقيق المخرجات المرجوّة بشكل فعَّال.

تمتلك النماذج اللغوية الكبيرة، المبنية على خوارزميات التعلّم الآلي المتقدمة، القدرة على فهم وإنشاء نصوص تشبه النصوص البشرية. وتستفيد هندسة المطالبات من هذه القدرة من خلال صياغة المدخلات التي تساعد النموذج على أداء المهام المعقدة، مثل التلخيص أو الترجمة أو الكتابة الإبداعية أو حل المشكلات، بدقة أكبر. من خلال تجربة بنى مطالبات مختلفة، يمكن للمستخدمين التأثير في سلوك النماذج اللغوية الكبيرة لتحسين أدائها عبر تطبيقات متنوعة.

مع استمرار دور الذكاء الاصطناعي التوليدي في مختلَف المجالات، أصبح فهم تقنيات هندسة المطالبات أمرًا ضروريًا لاستغلال إمكاناته بالكامل وتكييف النماذج لتلبية الاحتياجات الخاصة بكفاءة.

فهم المطالبات

المطالبة هي النص أو الاستعلام الذي يتم تقديمه إلى نموذج الذكاء الاصطناعي، مثل النماذج اللغوية الكبيرة، بهدف توليد استجابة. وهي الآلية الأساسية لتوجيه سلوك النموذج وتحديد المهمة وتحديد سياق التفاعل. تؤثِّر صياغة المطالبة بشكل كبير في جودة المخرجات وأهميتها، ما يجعل من الضروري اختيار نوع المطالبة المناسبة للمهام المحددة.

لتحقيق أفضل النتائج من نماذج الذكاء الاصطناعي، من الضروري فهم الطرق المختلفة التي يمكن بها صياغة المطالبات لتتناسب مع المهام والأهداف المتنوعة. هناك ثلاث طرق رئيسية لصياغة المطالبة: التعليمات المباشرة، والتعليمات المفتوحة، والتعليمات الخاصة بالمهمة.

التعليمات المباشرة هي أوامر واضحة ومحددة تخبر الذكاء الاصطناعي بما يجب فعله بالضبط. تُعَد هذه المطالبات مثالية للمهام البسيطة التي يكون لدى المستخدم فيها توقُّع واضح للمخرجات. تعتمد المطالبات المباشرة على قدرة النموذج على تحليل التعليمات الصريحة وتوليد استجابات تتماشى بشكل وثيق مع الأمر. وكلما كانت التعليمات أكثر تفصيلًا، زادت احتمالية تلبية المخرجات للتوقعات.

مثال:

Write a poem about nature.

في هذه الحالة، يعرف الذكاء الاصطناعي التنسيق الدقيق [قصيدة] والموضوع [الطبيعة] لإنشاء النص.

تُعَد التعليمات المفتوحة أقل تقييدًا وتشجِّع الذكاء الاصطناعي على استكشاف أفكار أوسع أو تقديم استجابات إبداعية وتفسيرية. تُعَد هذه المطالبات مفيدة للعصف الذهني أو سرد القصص أو المناقشات الاستكشافية حيث يقدِّر المستخدم التنوع والأصالة في المخرجات. تستفيد المطالبات المفتوحة من القدرات التوليدية للنموذج دون فرض قيود. يعتمد النموذج على بيانات التدريب الخاصة به لاستنتاج أفضل نهج للمطالبة، والتي يمكن أن تؤدي إلى نتائج متنوعة أو غير متوقعة.

مثال:

Tell me about the universe.

هنا، يتمتع الذكاء الاصطناعي بحرية تحديد جوانب الكون التي يجب مناقشتها، مثل أصله أو بنيته أو النظريات العلمية.

تم تصميم التعليمات المخصصة للمهام من أجل المهام الدقيقة والموجَّهة نحو الهدف، مثل الترجمة أو التلخيص أو العمليات الحسابية. غالبًا ما تتم صياغة هذه المطالبات بوضوح ويمكن أن تتضمن سياقًا أو أمثلة إضافية للمساعدة على ضمان دقة الإجابات. تعمل المطالبات المخصصة للمهام على تعزيز فهم النموذج للمهام المتخصصة. يمكن أن تتضمن تقنيات المطالبة المتقدمة مثل المطالبة بخطوات قليلة (تقديم أمثلة) أو المطالبة الصفرية (دون تقديم أمثلة ولكن بالاعتماد على معرفة النموذج المدرَّبة مسبقًا).

مثال: 

Translate this text into French: ‘Hello.’

يستوعب النموذج كلًا من مهمة الترجمة اللغوية والإدخال المحدد، ما يمكِّنه من إنتاج المخرجات المطلوبة: "Bonjour".

من خلال فهم هذه الأنواع من المطالبات والفروق الفنية الدقيقة وراءها، يمكن للمستخدمين صياغة مطالبات، توجِّه نماذج الذكاء الاصطناعي بفاعلية، وتحسين جودة الإجابات وملاءمتها. 

التقنيات الرئيسية في هندسة المطالبات

لزيادة فعالية نماذج الذكاء الاصطناعي إلى أقصى حد، تستخدم هندسة المطالبات مجموعة متنوعة من التقنيات المصممة خصيصًا لمختلَف المهام والأهداف. فيما يلي العديد من التقنيات الرئيسية، كلٌّ منها موضَّح بأمثلة على المطالبات المصممة لتحقيق نتائج محددة. 

لتوضيح فاعلية تقنيات هندسة المطالبات المختلفة، دعونا نتحقق من مهمة واحدة كحالة استخدام مركزية: شرح تغيُّر المناخ. تتم صياغة المهمة على النحو التالي: 

Explain the concept of climate change, its causes, and its effects in a way that is accessible to a general audience.

تتعامل كل تقنية مع المهمة بشكل مختلف، حيث تقدِّم مستويات متفاوتة من التوجيه والتعقيد والمنهجية. فيما يلي، نستكشف كيف يمكن تطبيق هذه التقنيات على حالة الاستخدام هذه، مع مطالبات مصممة خصيصًا لتسليط الضوء على قدراتها.

المطالبة الصفرية

المطالبة الصفرية تتضمن طلبًا من النموذج لأداء مهمة دون تقديم أي أمثلة أو إرشادات مسبقة. تعتمد كليًا على المعرفة المدرَّبة مسبقًا للذكاء الاصطناعي لتفسير الاستجابة للمطالبة.[1]

مثال على المطالبة:

Explain the concept of climate change, its causes, and its effects in simple terms.

لا يتم إعطاء النموذج أي أمثلة سابقة أو سياق إضافي ويجب أن يعتمد فقط على معرفته المدرَّبة مسبقًا لتوليد المخرجات.

المطالبة بخطوات قليلة

تتضمن المطالبة بخطوات قليلة عددًا صغيرًا من الأمثلة داخل المطالبة لإظهار المهمة للنموذج. يساعد هذا النهج النموذج على فهم السياق والمخرجات المتوقعة بشكل أفضل.[2]

مثال على المطالبة:

Here are some examples of how to explain complex topics:

- Topic: Photosynthesis
- Explanation: Photosynthesis is the process by which plants convert sunlight, water, and carbon dioxide into energy and oxygen.
- Topic: Gravity
- Explanation: Gravity is the force that pulls objects toward each other, like how the Earth pulls us to its surface.

Now explain: Climate Change.

من خلال تقديم بعض الأمثلة على كيفية شرح مواضيع أخرى، يتم توجيه النموذج بشأن الأسلوب ومستوى البساطة المتوقع لشرح تغيُّر المناخ.

المطالبة بسلسلة الأفكار (CoT)

تشجِّع المطالبة بسلسة الأفكار النموذج على التفكير في المشكلة خطوة بخطوة، وتقسيمها إلى عناصر أصغر للوصول إلى نتيجة منطقية.[3]

مثال على المطالبة:

Step 1: Define what climate change is.
Step 2: Explain the causes of climate change.
Step 3: Describe its effects on the planet.

Now, follow these steps to explain climate change.

يتم تشجيع النموذج على التفكير خطوة بخطوة، وتقسيم التفسير إلى أجزاء منطقية أصغر من أجل الوضوح.

المطالبة الوصفية

تتضمن المطالبة الوصفية مطالبة النموذج بإنشاء أو تحسين مطالباته الخاصة لأداء المهمة بشكل أفضل. يمكن لهذه التقنية تحسين جودة الإخراج من خلال الاستفادة من قدرة النموذج على التوجيه الذاتي.[4]

مثال على المطالبة:

Create a prompt that will help you explain climate change, its causes, and its effects in simple terms

يُنشئ النموذج مطالبة خاصة به قبل محاولة شرح الموضوع، ما قد يحسِّن من ملاءمة المخرجات وجودتها.

الاتساق الذاتي

تعتمد تقنية التناسق الذاتي على توليد عدة إجابات مستقلة من النموذج لتحديد الاستجابة الأكثر ترابطًا ودقة. وهي مفيدة بشكل خاص للمهام التي تتطلب استدلالًا أو تفسيرًا.[5]

مثال على المطالبة:

Provide three different explanations of climate change, its causes, and its effects. Then identify the most coherent and clear explanation

ينتج النموذج استجابات مستقلة متعددة ويختار الاستجابات الأكثر اتساقًا أو تماسكًا كمخرجات نهائية.

توليد المعرفة عبر المطالبات

تتضمن هذه التقنية مطالبة النموذج بتوليد معرفة أساسية قبل معالجة المهمة الرئيسية، ما يعزز قدرته على إنتاج استجابات مستنيرة ودقيقة.[6]

مثال على المطالبة:

Before explaining climate change, first list the key scientific principles related to it. Once done, use these principles to explain the concept, its causes, and its effects.

يولِّد النموذج المعرفة الأساسية أولًا (على سبيل المثال، الغازات الدفيئة والاحتباس الحراري) لتقديم تفسير أكثر استنارة.

تسلسل المطالبات

تتضمن سلسلة المطالبات ربط عدة مطالبات معًا، بحيث يصبح مخرج إحدى المطالبات هو مدخل المطالبة التالية. وهذه التقنية مثالية للعمليات متعددة الخطوات.

مثال على المطالبة:

What is climate change? Provide a brief definition.

المطالبة التالية بناءً على الاستجابة السابقة:

What are the primary causes of climate change?

المطالبة التالية بناءً على الاستجابة السابقة: 

What are the effects of climate change on the environment and human life?

يتم تقسيم المهمة إلى سلسلة من المطالبات الصغرى، حيث يتم استخدام مخرج كل خطوة كمُدخل للخطوة التالية لتقديم شرح أكثر تنظيمًا.

المطالبة بشجرة الأفكار

تشجِّع المطالبة بشجرة الأفكار النموذج على استكشاف فروع متعددة من الاستدلال أو الأفكار قبل الوصول إلى المخرجات النهائية.[7][8]

مثال على المطالبة:

List three possible ways to explain climate change to a general audience. For each method, describe its advantages and disadvantages. Then choose the best explanation and elaborate on it

يستكشف النموذج عدة أساليب للتفسير ويختار الأكثر فاعلية، لتقديم مخرجات متكاملة ومتوازنة.

التوليد المعزَّز بالاسترجاع (RAG)

التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) يجمع بين استرجاع المعلومات الخارجية والذكاء الاصطناعي التوليدي لإنتاج استجابات تستند إلى المعرفة الحديثة أو الخاصة بالمجال.[9]

مثال على المطالبة:

Using the global temperature datasets from NASA GISS (GISTEMP) dataset on climate science, explain climate change, its causes, and its effects in simple terms.

يجمع النموذج بين قدراته التوليدية والمعرفة الخارجية لإنتاج تفسير مستنير.

الاستدلال التلقائي واستخدام الأدوات

تدمج هذه التقنية القدرات مع الأدوات الخارجية أو واجهة برمجة التطبيقات، ما يسمح للنموذج باستخدام الموارد مثل الآلات الحاسبة أو محركات البحث.[10]

مثال على المطالبة:

Use the provided climate data to calculate the global temperature rise over the last century, and then explain how this relates to climate change, its causes, and its effects.

يدمج النموذج الاستدلال مع الأدوات الخارجية (مثل الآلات الحاسبة أو واجهات برمجة التطبيقات) لتحليل البيانات وتقديم تفسير قائم على البيانات.

مهندس مطالبات تلقائي

تنطوي هذه الطريقة على استخدام الذكاء الاصطناعي نفسه لتوليد التعليمات الخاصة بمهام محددة وتحسينها، ما يؤدي إلى أتمتة عملية صياغة التعليمات الفعَّالة.

مثال على المطالبة:

Generate a prompt that will help explain climate change, its causes, and effects. Then use the generated prompt to provide the explanation.

يعمل النموذج على أتمتة إنشاء مطالبة محسَّنة لتحسين جودة استجاباته.

مطالبة نشطة

تعمل المطالبة النشطة على تعديل المطالبة ديناميكيًا استنادًا إلى المخرجات الوسيطة للنموذج، مع تحسين الإدخال للحصول على نتائج أفضل.[11]

المطالبة الأوَّلية

Explain climate change, its causes, and its effects in simple terms.

المطالبة اللاحقة

Add more detail about the causes of climate change, focusing on human activities.

تتطور المطالبة ديناميكيًا استنادًا إلى المخرجات الوسيطة، مع تحسين الاستجابة عبر عدة تكرارات.

المطالبة التحفيزية الاتجاهية

تستخدم المطالبة التحفيزية الاتجاهية (DSP) مؤشرات توجِّه النموذج نحو نوع محدد من الاستجابات أو وجهة النظر.[12]

مثال على المطالبة:

Explain the concept of climate change from an environmentalist’s perspective, focusing on the need for immediate action.

يتم توجيه النموذج نحو منظور أو نبرة محددة، ما يؤثِّر في صياغة تفسيره.

النماذج اللغوية المدعومة بالبرامج (PALM)

يدمج PALM قدرات البرمجة لتعزيز مهارات النموذج في الاستدلال والحساب.[13]

مثال على المطالبة:

Write Python code to visualize the increase in global temperatures over time. Then explain how this data relates to climate change, its causes, and its effects.

يجمع النموذج بين البرمجة وتوليد اللغة لتوفير كلٍّ من التصوُّر والشرح.

ReAct

يجمع ReAct بين الاستدلال ومطالبات التنفيذ، ما يشجِّع النموذج على التفكير النقدي والتصرُّف بناءً على استدلاله.[14]

مثال على المطالبة:

Analyze the following climate data and identify key trends. Based on your analysis, explain the concept of climate change, its causes, and its effects.

يوضِّح هذا المثال كيف يمكن للنموذج الجمع بين التفكير التحليلي والرؤى القابلة للتنفيذ.

الانعكاس

يسمح الانعكاس للنموذج بتقييم مخرجاته السابقة وتحسينها لتحسين الدقة أو التماسك.[15]

مثال على المطالبة:

Here is my first attempt at explaining climate change: [Insert initial output]. Review this explanation and improve it for clarity and accuracy.

يُعيد النموذج النظر في مخرجاته السابقة ويحسِّنها بشكل متكرر.

سلسلة الأفكار متعددة الوسائط (CoT متعددة الوسائط)

يدمج هذا الأسلوب الاستدلال على شكل سلسلة من الأفكار عبر عدة وسائط، مثل النصوص والصور أو الصوت.[16]

مثال على المطالبة:

Analyze this infographic on global warming trends, then explain climate change, its causes, and its effects step by step

يدمج النموذج الاستدلال عبر طرائق متعددة (النص والصور) لتقديم شرح شامل.

المطالبة بالرسم البياني

تستفيد المطالبة بالرسوم البيانية من الهياكل القائمة على الرسم البياني لتنظيم العلاقات المعقدة بين المفاهيم أو نقاط البيانات والاستدلال عليها.

مثال على المطالبة:

Using the provided graph of CO₂ emissions over time, explain how it relates to climate change, its causes, and its effects.

يستخدم النموذج الاستدلال المستند إلى الرسم البياني لربط نقاط البيانات وإنشاء شرح متعمق.

وهكذا، يمكننا أن نرى كيف يمكن تطبيق تقنيات هندسة المطالبات المختلفة على مهمة واحدة. ومن خلال استخدام المهمة نفسها عبر طرق مثل المطالبة الصفرية والمطالبة بخطوات قليلة وسلسلة الأفكار وشجرة الأفكار، يمكننا ملاحظة كيف ينظِّم كل أسلوب المهمة بطريقة مختلفة ويوجِّه الذكاء الاصطناعي لإنتاج استجابات فريدة. تُظهر هذه الأمثلة مرونة وإبداع هندسة المطالبات في حل مجموعة متنوعة من التحديات. ونشجِّع القراء على تجربة أمثلة المطالبات هذه مع نماذج ذكاء اصطناعي مختلفة، مثل نماذج IBM Granite أو ChatGPT من OpenAI أو Bard من Google أو Claude من Anthropic أو Cohere أو Jurassic من AI21 Labs. يتيح ذلك للمستخدمين ملاحظة اختلاف النتائج واكتشاف ما يناسب احتياجاتهم بشكل أفضل.

