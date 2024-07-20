توسيع نطاق الإنتاجية باستخدام مساعدي الذكاء الاصطناعي من watsonx

مساعدو الذكاء الاصطناعي التوليدي المصممون لغرض معين والذين يمكنك تخصيصهم ودمجهم بسهولة
احصل على دليل المشتري الكامل لعام 2024 اطّلع على مساعدي الذكاء الاصطناعي المتاحين
امرأة تقوم بمهام متعددة باستخدام هاتف وجهاز كمبيوتر محمول
استكشف Project Ripasso: محلل أعمالك ومستشارك المدعوم بالذكاء الاصطناعي
تسريع وصول الموظفين والعملاء إلى النتائج المرجوة

يستخدم مساعدو الذكاء الاصطناعي من IBM الذكاء الاصطناعي التوليدي لتبسيط الوصول إلى المعلومات والأتمتة في كافة مستويات عملك، وذلك من خلال استهداف مهام سير العمل والإجراءات الروتينية أو المعقدة بالنسبة إلى الموظفين والعملاء.

مساعدو الذكاء الاصطناعي لدينا مصممون لحالات الاستخدام عالية التأثير، ما يمكنهم من تحقيق قيمة كبيرة من خلال المساعدة في تحسين الإنتاجية وتجربة العملاء وتحديث التطبيقات وعمليات تكنولوجيا المعلومات. علاوة على ذلك، فهم يتمتعون بالمرونة—أي أنهم مصممون للعمل مع الأنظمة والنماذج التي تستثمر فيها.
رجل يقوم بمهام متعددة على مكتب مع جهاز كمبيوتر محمول وهاتف
مساعدو الذكاء الاصطناعي

أطلق العنان لمستويات جديدة من الإنتاجية مع مساعدي الذكاء الاصطناعي الثلاثة

 مساعدو الذكاء الاصطناعي لتحسين إنتاجية المؤسسات
تمكين مستخدمي الأعمال من تفويض المهام الشائعة والمعقدة باستخدام اللغة الطبيعية، ومساعدتهم على تقديم قرارات ونتائج أفضل.
مساعدو الذكاء الاصطناعي لدعم العملاء
تمكين كل فرد في المجموعة من بناء وكلاء افتراضيين أفضل ونشرهم لتقديم خدمة عملاء متسقة وذكية من دون كتابة سطر من التعليمات البرمجية.
مساعدو الذكاء الاصطناعي للترميز لمطوري المؤسسات
تسريع إنتاجية المطوّرين وإعدادهم ودعم تحديث التطبيقات وأتمتة تكنولوجيا المعلومات.
دراسات حالة لمساعدي الذكاء الاصطناعي

اعرف إلى أي مدى تحقق المؤسسات مستويات جديدة من الإنتاجية وخدمة العملاء باستخدام مساعدي الذكاء الاصطناعي
نبات مائي يُرى من الأعلى
Water Corporation
قامت شركة Water Corporation -بالتعاون مع IBM Consulting- بترحيل البنية التحتية SAP الخاصة بها إلى البنية التحتية السحابية AWS. وقد أدى ذلك إلى تحقيق وفورات في التكاليف وتقليل انبعاثات الكربون وتكوين نظام أكثر مرونة بفضل الأتمتة والذكاء الاصطناعي، ما عزز من كفاءتها التشغيلية.
شارع في مدينة هلسنكي
مدينة هلسنكي
تستخدم هذه العاصمة "روبوتات محادثة متعددة" للجمع بين القدرات والبيانات من ست خدمات للرعاية الصحية والاجتماعية، ما يؤدي إلى هدم الصوامع لتقديم خدمات سهلة الاستخدام للمواطنين على نحو أكثر كفاءة.
Camping World
قامت شركة البيع بالتجزئة الكبيرة للمركبات الترفيهية هذه بإعادة تصميم تجارب العملاء لديها باستخدام مساعد الذكاء الاصطناعي المسمى Arvee، ما ساعد على زيادة مشاركة العملاء بنسبة 40% وكفاءة الوكلاء بنسبة 33%.
شخصان ينظمان الفواكه والخضروات في صناديق وأكياس
Avid Solutions
تستخدم هذه الشركة المعنية بالبحث والتطوير والتي تضطلع بمهمة جريئة لإحداث ثورة في إنتاج الأغذية والزراعة المستدامة- مساعدي الذكاء الاصطناعي للمساعدة في أتمتة وتحسين مسارات العمل مثل تأهيل العملاء وإدارة المشاريع وإعداد تقارير النفقات.

حالات الاستخدام وفقًا للصناعات

إنشاء الوظائف ونشرها بشكل أسرع
تمكين المرضى
تحسين الخدمة الذاتية للعملاء وتوجيههم إلى وكيل مباشر
تقديم أفضل تجربة للعملاء في أسوأ الأوقات
توفير الدعم للمواطنين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع
تقديم دعم متعدد القنوات لزيادة مشاركة العملاء وحصة المحفظة
تبسيط مجموعة متنوعة من مهام الموارد البشرية
قضاء وقت أقل في البحث عن مرشحين
الموارد حالات استخدام الذكاء الاصطناعي الحواري للمؤسسات
تعرّف على حالات الاستخدام الواقعية الشائعة والصفات الجيدة لمحادثي الذكاء الاصطناعي وتنفيذ أفضل الممارسات والاتجاهات الحالية.
إنجاز المهام بشكل أسرع
ترشدك Tina Williams -خبيرة منتجات IBM- إلى كيفية مساعدة watsonx Orchestrate للموظفين على تنفيذ مهام العمل الشائعة بشكل أسرع.
9 طرق يمكن للمطورين من خلالها الاستفادة من مساعدي الذكاء الاصطناعي التوليدي
اطّلع على تسع حالات استخدام "سهلة وبديهية" يمكن أن يسرع الذكاء الاصطناعي فيها وتيرة إنتاجية الفريق ويحسن تجربة المطور بشكل ملحوظ.
الخطوات التالية
العرض التوضيحي لـ IBM watsonx Orchestrate

تعرّف على ما يمكن أن يقدمه العامل الرقمي لفريقك.

جرّب IBM watsonx Assistant

جرّب قوة روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.