يوجد عدد من الطرق التي يمكن للذكاء الاصطناعي من خلالها تبسيط سير عمل التطوير. وفيما يلي بعض حالات الاستخدام الأكثر شيوعًا:

التخلص من المهام الروتينية

غالبًا ما تتضمن البرمجة مهامَّ بسيطة وأحيانًا روتينية، وهنا يبرز دور أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي. يمكن تسريع الأعمال الروتينية المتكررة مثل كتابة الدوال القياسية باستخدام مزايا الإكمال التلقائي. ويمكن لأدوات مثل Codex من OpenAI اقتراح أسطر من التعليمات البرمجية أو دوال كاملة بناءً على أوصاف اللغة الطبيعية. ويمكن تسريع عملية توثيق التعليمات البرمجية من خلال مساعدة المطورين على الالتزام تلقائيًا بتنسيقات الوثائق المحددة.



واجهات اللغة الطبيعية

يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي تسهيل واجهات اللغة الطبيعية لأدوات تطوير البرمجيات. قد يتمكن المطورون من التفاعل مع بيئات التطوير وتصحيح الأخطاء وأنظمة التحكم في الإصدار باستخدام أوامر اللغة الطبيعية، ما يجعلها أكثر سهولة لمن لا يملكون خبرة واسعة في البرمجة.



اقتراح التعليمات البرمجية

كما يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي مساعدة المبتدئين من خلال تقديم اقتراحات وتفسيرات وإرشادات ملائمة للسياق في أثناء كتابة التعليمات البرمجية. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تسريع منحنى التعلم للمطورين الجدد وإضفاء الطابع الديمقراطي على تنفيذ عمليات تطوير البرمجيات.



تحسين التعليمات البرمجية

يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي اقتراح تحسينات على التعليمات البرمجية الموجودة من خلال تحديد الأجزاء الزائدة أو غير الفعالة. وذلك يمكن أن يساعد على الحفاظ على جودة التعليمات البرمجية وأدائها مع مرور الوقت. يمكن العثور على المشكلات التي قد يصعب تحديدها وتصحيحها بسرعة أكبر بكثير من خلال تطبيق الحلول المقترحة من الذكاء الاصطناعي، والتي يمكن حتى أن تُنفذ بشكل تلقائي.



ترجمة التعليمات البرمجية

يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أيضًا ترجمة التعليمات البرمجية من لغة إلى أخرى، ما يسهل تحويل التعليمات البرمجية أو مشاريع تحديث التطبيقات، مثل تحديث التطبيقات القديمة عن طريق تحويل COBOL إلى Java.



اختبار التعليمات البرمجية

يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في إنشاء حالات الاختبار تلقائيًا. يمكنه تحليل التعليمات البرمجية وتوليد مدخلات الاختبار، ما يساعد على تحسين نطاق الاختبار وتحديد المشكلات المحتملة في وقت مبكر من عملية التطوير.



اكتشاف الأخطاء

من خلال تحليل قواعد التعليمات البرمجية الكبيرة، يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي مساعدة فرق تطوير البرمجيات على تحديد الأخطاء وحتى إصلاحها تلقائيًا. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى الحصول على برمجيات أفضل جودة وموثوقية، بالإضافة إلى دورات تطوير أسرع.



بيئات التطوير المخصصة

يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي التوليدي على إنشاء بيئات تطوير مخصصة تتكيف مع تفضيلات المطورين الشخصية وأساليب البرمجة. وهذا سيعزز الإنتاجية ويجعل تجربة البرمجة أكثر راحة للمبرمجين.



تعزيز التوثيق

يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي مساعدة الفرق الهندسية على إنشاء الوثائق من خلال تلخيص وظائف التعليمات البرمجية وشرح الخوارزميات وتوفير السياق. وهذا يمكن أن يكون مفيدًا للحفاظ على وثائق المشاريع واضحة ومحدثة.

