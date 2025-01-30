بالنسبة للشركات، ولا سيما التي تعمل في المجالات الخاضعة للوائح التنظيمية التي تدير متطلبات الامتثال وعمليات ضمان الجودة (QA) المتعددة، يُمثِّل توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي (AI) تحديًا وفرصة في آن واحد.
يمكنك الاستفادة من الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي في مؤسستك من خلال حوكمة الذكاء الاصطناعي، والتي لا تقتصر على مجرد تخفيف المخاطر والتحيز أو اكتشاف الانحراف وتحسين الدقة. تُعد الحوكمة الجيدة عاملاً مساعداً لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي، وهي ضرورية لبقاء الشركات الرائدة.
اكتشف كيف يمكن لحوكمة الذكاء الاصطناعي أن تساعد في زيادة ثقة موظفيك في الذكاء الاصطناعي، وتسريع الاعتماد عليه وتعزيز الابتكار، بالإضافة إلى تحسين ثقة العملاء.
يمكنك دمج الحوكمة في حلولك الحالية لتسريع مهام سير عمل الذكاء الاصطناعي المسؤول والقابل للتفسير للذكاء الاصطناعي التوليدي.
يمكنك بناء نهج مؤسسي شامل يشمل موظفيك وعملياتك وتقنياتك لتعزيز الثقة في الذكاء الاصطناعي.
يمكنك تحقيق قيمة طويلة الأجل من الذكاء الاصطناعي من خلال التوجيهات المستندة إلى خبرتنا في إنشاء مجلس أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ومكتب الخصوصية والتقنية المسؤولة، وتحالف الذكاء الاصطناعي.
تمكنك مجموعة الأدوات التي تتكامل بسلاسة مع الحلول الموجودة مسبقاً من تسريع سير عمل الذكاء الاصطناعي المسؤول والقابل للتفسير لنماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي. IBM watsonx.governance يمكنها التحكم في كليهما بغض النظر عن المورّد لهما، بما في ذلك IBM watsonx.ai وAmazon Sagemaker وBedrock وGoogle Vertex وMicrosoft Azure.
لكي تثق بالذكاء الاصطناعي لديك، فأنت بحاجة إلى نهج مؤسسي شامل؛ يشمل موظفيك وعملياتك وتقنياتك. تعد شركة IBM Consulting واحدة من المزودين القلائل الذين يمكنهم المساعدة في تقديم هذا الحل الشامل، والذي يتضمن حوكمة النموذج التنظيمي ونموذج الذكاء الاصطناعي على حدٍ سواء.
تستمر اللوائح مثل قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي في الظهور، وتطالب بإعطاء الأولوية لأمن البيانات ومصدر البيانات ودقة نموذج الذكاء الاصطناعي. في IBM، يُعد الذكاء الاصطناعي المسؤول جزءاً لا يتجزأ من ثقافتنا وقيمنا، وهو ما دفعنا إلى إنشاء مجلس أخلاقيات الذكاء الاصطناعي ومكتب الخصوصية والتقنية المسؤولة وتحالف الذكاء الاصطناعي.
إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي من خلال جلسة استراتيجية أو الحصول على عرض تقديمي للمنتج.