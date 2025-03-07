مع تسارع وتيرة ابتكار الذكاء الاصطناعي، تحتاج المؤسسات إلى حوكمة فعالة للذكاء الاصطناعي لبناء نماذج التعلم الآلي وإدارتها بشكل مسؤول. يُدرك مكتب IBM المعني بالخصوصية والتقنية المسؤولة (OPRT) أن هذا التحدي ليس مجرد مشكلة تقنية، بل إنه ضرورة تجارية.

لسنوات، استند النهج الذي اتبعته IBM تجاه الذكاء الاصطناعي المسؤول إلى مبادئها الأساسية للثقة والشفافية، والتي تم تفعيلها عبر الشركة من خلال مجلس أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في IBM. في عام 2022، أطلق مكتب IBM المعني بالخصوصية والتقنية المسؤولة نظام إدارة الخصوصية والذكاء الاصطناعي (PIMS) لمساعدة IBM في إدارة نماذج التعلم الآلي (ML) بشكل موثوق، وتسهيل الامتثال لقواعد الخصوصية والذكاء الاصطناعي، وتعزيز الشفافية والمساءلة.

ومع ذلك، عملت هذه العناصر الحساسة بالتوازي، وليس بالتكامل، مع PIMS. لاتخاذ الخطوة التالية في رحلة حوكمة الذكاء الاصطناعي ودورة حياة الذكاء الاصطناعي التنظيمية، احتاج مكتب IBM المعني بالخصوصية والتقنية المسؤولة إلى دمج آلياته وجعلها مركزية. مع استمرار ارتفاع المخاطر، يبقى السؤال مطروحًا: هل تستطيع المؤسسات إعطاء الأولوية للابتكار والمسؤولية على قدم المساواة؟