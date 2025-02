تُعد المعالجة المسبقة للبيانات قبل إدخالها في نظام التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) خطوة مهمة لضمان أن تكون البيانات المدخلة بتنسيق مناسب للنموذج. تتضمن الطرق البسيطة تقسيم البيانات المدخلة إلى مقاطع بحجم ثابت مع تداخلات، مثل أن تكون آخر 10 أحرف من مقطع معين هي نفسها أول 10 أحرف من المقطع التالي، لكن هذه الطريقة قد تفشل في التقاط الفروق الدقيقة في البيانات المدخلة.

يمكن للمعالجة المسبقة الأكثر تقدما تعديل النص المُدخل لإزالة نهاية الكلمات الشائعة، على سبيل المثال. تحويل stopper, stopping, stopped إلى stop؛ أو إزالة كلمات الوقف غير المهمة مثل the, as, is وما شابه؛ أو استخدام غيرها من التقنيات. يمكن لهذه التقنيات تحسين صلة المعلومات المسترجعة بشكل كبير، لكنها تضيف تعقيدًا لكل من مرحلة تضمين البيانات ومرحلة توجيه استعلام المستخدم.

يمكن أن تعتمد التقنيات الأكثر تقدمًا على معالجة الجمل الكاملة للحفاظ على أكبر قدر ممكن من المعنى في النص.