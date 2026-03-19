نماذج التضمين هي شبكات عصبية تعتمد على المحوِّلات تقوم بتحويل مقاطع من المستندات (أي مقاطع نصية) إلى تمثيل رقمي أو متَّجه. سيتم تعيين المحتوى المتشابه في المعنى أو الدلالة إلى تمثيل متشابه داخل الفضاء الكامن، كما هو موضَّح في الصورة أدناه.

تحويل اللغة إلى متجهات يُتيح تطبيقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل "التفاعل مع المستندات" أو البحث الدلالي، بدلًا من البحث التقليدي بالكلمات المفتاحية.