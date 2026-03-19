يمكن تحقيق تقييم RAG باستخدام كلٍّ من المقاييس الآلية المعتمدة على المرجعية والمقاييس التي لا تعتمد على المرجعية. توجد لوحة نتائج (Leaderboard) على HuggingFace توضِّح مدى تميُّز نماذج LLM مفتوحة المصدر مقارنةً ببعضها.

مقاييس الاسترجاع

المقاييس الخاصة بالاسترجاع أدناه تعتمد على المرجعية، ما يعني أنه يجب تحديد كل مقطع بشكل فريد (contexts_id) ولكل سؤال معرِّفات فريدة للسياقات المرجعية الأساسية.

المقاييس المستندة إلى الترتيب المستخدمة في أنظمة التوصية مناسبة أيضًا لتقييم RAG.

MRR (Mean Reciprocal Rank)

يتم استخدام MRR في Unitxt ويقيس موقع أول مستند ذي صلة في نتائج البحث. القيمة الأعلى لـ MRR، والتي تقترب من 1، تُشير إلى ظهور النتائج ذات الصلة بالقرب من القمة، ما يعكس جودة بحث عالية. وعلى العكس، تُشير القيمة الأقل لـ MRR إلى أداء بحث أقل جودة، مع وضع الإجابات ذات الصلة في مواقع أبعد في النتائج.

الإيجابيات: يؤكِّد على أهمية أول نتيجة ذات صلة، وهي غالبًا حاسمة في سيناريوهات البحث.

السلبيات: أحد القيود هو أنه لا يعاقب الاسترجاع على ترتيب منخفض لبقية النتائج المرجعية؛ غير مناسب لتقييم القائمة الكاملة للنتائج المسترجعة، حيث يركِّز فقط على العنصر الأول ذي الصلة.

NDCG (Normalized Discounted Cumulative Gain)

مقياس جودة الترتيب الذي يقيِّم مدى ترتيب قائمة العناصر مقارنةً بالترتيب المثالي، حيث يتم وضع جميع العناصر ذات الصلة في الأعلى.

يتم حساب NDCG@k على أنها DCG@k مقسومة على IDCG@k (الدرجة المثالية لقائمة مرتَّبة بشكل كامل حتى الموضع k). يقيس DCG إجمالي ملاءمة العناصر في القائمة.



يتراوح المقياس من 0 إلى 1.



الإيجابيات: يأخذ في الاعتبار موقع العناصر ذات الصلة، ما يوفر رؤية أكثر شمولية لجودة الترتيب؛ يمكن تعديله لمستويات ترتيب مختلفة (مثل NDCG@k).

السلبيات: أكثر تعقيدًا في الحساب والتفسير مقارنةً بمقاييس أبسط مثل MRR؛ يتطلب وجود ترتيب مثالي للمقارنة، والذي قد لا يكون متاحًا دائمًا أو من السهل تحديده.

MAP (Mean Average Precision)

يُعَد Mean Average Precision (MAP) مقياسًا يقيِّم ترتيب كل مستند تم استرجاعه بشكل صحيح ضمن قائمة النتائج.

وهو مفيد عندما يحتاج النظام إلى أخذ ترتيب النتائج في الاعتبار واسترجاع مستندات متعددة في عملية واحدة.

الإيجابيات: يأخذ في الاعتبار كلًّا من Precision وRecall، ما يوفر تقييمًا متوازنًا لأداء الاسترجاع؛ وهو مناسب للمهام التي تتطلب مستندات متعددة ذات صلة وترتيبها الصحيح.

السلبيات: قد يكون أكثر استهلاكًا للموارد مقارنةً بالمقاييس الأبسط؛ قد لا يكون سهل التفسير مثل المقاييس الأخرى، ويتطلب سياقًا إضافيًا لفهم النتائج بالكامل.

مقاييس التوليد

الموثوقية

يقيس إذا ما كانت المخرجات مستندة إلى السياق المقدَّم أم أن النموذج يولِّد استجابات مهلوسة.

الإيجابيات: يضمن أن تكون الاستجابات التي تم توليدها موثوقًا بها ومستندة إلى السياق المقدَّم؛ حيوي للتطبيقات التي تكون فيها صحة الحقائق أمرًا بالغ الأهمية.

السلبيات: غالبًا ما يتطلب حكمًا بشريًا للتقييم، ما يجعله مستهلكًا للوقت وذا طابع شخصي؛ قد لا يعكس بدقة الأخطاء الجزئية أو الهلوسات الطفيفة.

الصلابة (عدم الحساسية)

تُعرَف الصلابة بشكل عام على أنها قدرة الحل على التكيف مع اختلافات المدخلات، مثل التغييرات في البيانات كالمسافات البيضاء، والحروف الكبيرة/الصغيرة، وعلامات الجدولة، وغيرها.

يُعَد اختبار الصلابة جانبًا مهمًا من عملية التقييم، ويمكن تحقيقه على سبيل المثال باستخدام Unitxt الدلالية.

الإيجابيات: يضمن أداء النموذج بشكل موثوق به عبر ظروف إدخال متنوعة؛ قابلية التطبيق العملي: مهم للتطبيقات الواقعية حيث قد لا تكون البيانات مدخلة بتنسيق مثالي.

السلبيات: يتطلب اختبارًا شاملًا عبر العديد من الاختلافات، وهو ما قد يكون مستهلكًا للوقت؛ تحديد الاختلافات: من الصعب تعريف وقياس جميع التغييرات المحتملة للمدخلات.

ROUGE (معيار الاستدعاء المُوجَّه قيد الدراسة لتقييم التلخيص)

يقيس جودة النص الذي تم توليده من خلال مقارنة تداخل n-grams، وتسلسل الكلمات، وأزواج الكلمات بين النص الذي تم تم توليده آليًا ومجموعة من النصوص المرجعية. يُستخدم على نطاق واسع لتقييم مهام مثل تلخيص النصوص والترجمة.

الإيجابيات: معيار معترف به وراسخ في مجتمع معالجة اللغة الطبيعية (NLP)، ويقدِّم معيارًا للمقارنة؛ وهو مناسب للمهام التي يكون فيها التقاط كل المعلومات ذات الصلة أمرًا مهمًا.

السلبيات: يركِّز على تداخل n-grams، ما قد لا يعكس الجودة الدلالية أو الطلاقة اللغوية؛ يمكن أن يتأثر بطول النص الذي تم توليده، ما قد يفرض عقوبة على النصوص الأقصر أو الأكثر إيجازًا.

BLEU (التقييم ثنائي اللغة)

يقيس جودة النص المترجم آليًا بمقارنته بترجمة واحدة أو أكثر مرجعية. يقيم دقة n-grams في النص الذي تم توليده بالنسبة إلى النصوص المرجعية. يُستخدم بشكل أساسي لتقييم الترجمة.

الإيجابيات: فعَّال للمهام التي تكون فيها الدقة والتطابق التام مهمًا؛ مقياس معياري: معتمد على نطاق واسع في مجتمع الترجمة الآلية، ويقدِّم معيارًا للمقارنة.

السلبيات: قد يعاقب على الاختلافات المشروعة في الصياغة التي لا تطابق النصوص المرجعية تمامًا؛ عدم القدرة على الكشف عن الأخطاء الجزئية: قد لا يعكس بدقة الأخطاء الجزئية أو الاختلافات الدقيقة في المعنى.

مقاييس التكلفة

استخدام GPU/CPU

يتم استخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) بشكل رئيسي في مرحلة الاسترجاع، بينما يتم استخدام وحدة معالجة الرسومات (GPU) بشكل أساسي في مرحلة التوليد.

تكلفة استدعاءات النماذج اللغوية الكبيرة

مثال: تكلفة استدعاءات OpenAI API.

تكلفة البنية التحتية

تكاليف التخزين والشبكات وموارد الحوسبة وغير ذلك.

تكلفة العمليات

التكاليف المتعلقة بالصيانة والدعم والمراقبة والتسجيل وإجراءات الأمن، وغير ذلك.

فهم نتائج التقييم