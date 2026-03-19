للمزيد من المعلومات، استكشِف الموارد التالية الخاصة بـ ElasticSearch لتسريع تطوير Watsonx Discovery:

العروض المصورة المحسَّنة والبحث على مستوى المؤسسة

يتكامل Watsonx Discovery مع Kibana وEnterprise Search لتوفير استرجاع المعلومات والعروض المصورة المدعومة بالذكاء الاصطناعي والقابلة للتوسع، والمصممة خصيصًا لبيئات المؤسسات الكبيرة:

Kibana لتصوُّر البيانات : إنشاء لوحات معلومات وعروض مصورة مخصصة استنادًا إلى البيانات المستوردة بواسطة Watsonx Discovery. يوفر تحليلات في الوقت الفعلي للمقاييس الرئيسية مثل استخراج الكيانات، وتحليل المشاعر، وتصنيف المستندات. يساعد ذلك على تتبُّع التوجهات والأنماط والحالات الشاذة في البيانات غير المنظمة، ما يؤدي إلى تسهيل عملية التحليل وتحسين اتخاذ القرار.

البحث المؤسسي لاسترجاع البيانات بشكل قابل للتوسع: الاستفادة من تقنيات معالجة اللغة الطبيعية والبحث الدلالي لتمكين الاسترجاع السريع والدقيق عبر مصادر البيانات المنظمة وغير المنظمة. تخصيص وظيفة البحث لفهرسة واسترجاع البيانات من مصادر متعددة، بما في ذلك المستندات والبريد الإلكتروني وقواعد البيانات؛ لإنشاء تطبيقات بحث متخصصة بالمجال تتكامل مباشرةً مع مهام سير عمل الأعمال.

الخصوصية والأمن

يطبِّق Watsonx Discovery الدعم الأصلي للتحكم في الوصول القائم على الأدوار والسمات لتأمين الوصول إلى المحتوى وحماية خصوصية البيانات. ويضمن ذلك أن المعلومات الحساسة متاحة فقط للمستخدمين المصرَّح لهم، ما يحمي بيانات المؤسسة.

حالات الاستخدام: Watsonx Discovery وOrchestrate

يمكن دمج Watsonx Discovery مع Watsonx Orchestrate لتعزيز مهام سير العمل المؤتمتة من خلال استرجاع البيانات المستند إلى السياق. عندما يعمل Orchestrate على أتمتة عملية أعمال تتطلب رؤًى من البيانات غير المنظمة، فإنه يستفيد من Discovery لاسترجاع وتحليل المحتوى ذي الصلة، ما يمكِّنه من أداء مهام ذكية مثل:

الرد على الاستفسارات بإجابات دقيقة ومدعومة بالبيانات.

تنفيذ مهام سير العمل التي تعتمد على استرجاع البيانات وتحليلها في الوقت الفعلي.

IBM watsonx.data: مخزن بيانات حديث مع قدرات متكاملة لقاعدة بيانات المتجهات

تُعَد IBM watsonx.data منصة بيانات قوية مبنية على بنية مخزن بيانات مفتوح، تجمع بين مزايا كلٍّ من مستودعات البيانات وبحيرات البيانات. توفِّر نقطة دخول واحدة للوصول إلى جميع بياناتك عبر طبقة بيانات وصفية مشتركة ومفتوحة، ما يجعلها حلًا مثاليًا للمؤسسات التي تسعى إلى تبسيط إدارة بياناتها. مع دعمها لتنسيقات البيانات المفتوحة، وقدرات التضمين المتجهية المدمجة، وواجهة حوار مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي لاستخلاص الرؤى من البيانات، تعزز watsonx.data التحليلات في الوقت الفعلي وحالات استخدام الذكاء الاصطناعي. تتكامل المنصة بسلاسة مع قواعد البيانات والأدوات الحالية، مع تقديم خيارات نشر مرنة تشمل تكوينات البيئات السحابية والمحلية.

أحد العناصر الرئيسية في IBM watsonx.data هو watsonx.data Milvus، قاعدة بيانات متجهية مفتوحة المصدر مصممة خصيصًا لتخزين وإدارة ونقل بيانات المتجهات عالية الأبعاد مثل التضمينات المتجهية. تم تحسين قاعدة بيانات المتجهات هذه القابلة للتكوين بشكل كبير للفهرسة واسترجاع المتجهات بكفاءة، ما يجعلها مثالية لحالات الاستخدام التي تتطلب البحث عن التشابه بين المتجهات في تطبيقات الذكاء الاصطناعي. تُعَد Watsonx.data Milvus مفيدة بشكل خاص للعملاء الذين يستخدمون watsonx.ai ويحتاجون إلى تكامل سلس مع قدرات قواعد بيانات المتجهات، وكذلك لأولئك المهتمين بتنفيذ أطر عمل مفتوحة المصدر مثل LangChain، المستخدمة غالبًا في أنماط التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG).

خيارات النشر

تتوفر IBM watsonx.data في ثلاثة خيارات نشر لتلبية الاحتياجات المتنوعة:

برنامج كخدمة مُدارة بالكامل : متاح على IBM Cloud وAWS، ويوفر نهجًا خاليًا من التعقيد للإعداد والتوسيع.

: متاح على IBM Cloud وAWS، ويوفر نهجًا خاليًا من التعقيد للإعداد والتوسيع. برنامج مُدار ذاتيًا مع الحاويات : مثالي للبيئات المحلية، ويستفيد من IBM Cloud Pak for Data وRed Hat OpenShift.

: مثالي للبيئات المحلية، ويستفيد من IBM Cloud Pak for Data وRed Hat OpenShift. نسخة مطوِّر بحجم صغير: مناسبة لبيئات التطوير باستخدام أجهزة افتراضية فردية أو أجهزة كمبيوتر محمول، ما يوفر المرونة للاختبار والنماذج الأولية محليًا.

بالنسبة إلى المؤسسات التي تريد الاستفادة من قواعد بيانات المتجهات، يدعم watsonx.data التكامل مع Milvus مفتوحة المصدر، ما يمكِّن من استخدام قدرات متقدمة مثل البحث عن التشابه بين المتجهات، وهو أمر أساسي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي.

البدء

لبدء استخدام IBM watsonx.data، اختَر خيار النشر الذي يناسب متطلباتك:

بالنسبة إلى النشر على IBM Cloud :

: زُر صفحة كتالوج IBM Cloud الخاصة بـ watsonx.data.

اختَر الخطة التي تتوافق مع احتياجاتك.

أنشئ مثيلًا (Instance).

بالنسبة إلى النشر في البيئات المحلية :

احصل على مفاتيح التنشيط الخاصة بـ IBM watsonx.data ضمن IBM Cloud Pak for Data.

احصل على استحقاقات Red Hat OpenShift.

اتَّبِع دليل النشر لتكوين البرنامج.

الوثائق والدعم

توفِّر IBM وثائق شاملة لمساعدتك على البدء مع كل من منصة watsonx.data الأساسية وقاعدة بيانات المتجهات Milvus:

من خلال الاستفادة من البنية المفتوحة لـ watsonx.data، وقدرات قاعدة بيانات المتجهات المدمجة، وميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، يمكن للمؤسسات تحسين عمليات هندسة البيانات، وتعزيز التحليلات في الوقت الفعلي، واستخلاص رؤى جديدة عبر قدرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي. تمكِّن هذه المنصة الموحَّدة الفِرق من العمل مع البيانات المنظمة وغير المنظمة بطرق مبتكرة، حيث تجمع بين التحليلات التقليدية وبحث التشابه المتجه المتقدم في حل واحد.

Watson Discovery

تُعَد IBM Watson Discovery أداة مصممة لاسترجاع وتحليل البيانات غير المنظمة. تتمثل ميزتها الرئيسية في البحث بالكلمات المفتاحية، الذي يمكِّن المستخدمين من البحث في مجموعات بيانات كبيرة باستخدام مصطلحات أو عبارات محددة. على عكس محركات البحث التقليدية التي تعتمد غالبًا على مطابقة النصوص، تستخدم Watson Discovery السياق وراء الكلمات المفتاحية لتقديم نتائج أكثر صلة وملاءمة.

من القدرات المهمة الأخرى في Watson Discovery استخراج الكيانات، أي أن الأداة يمكنها تلقائيًا استخراج المعلومات الأساسية مثل الأشخاص، والمواقع، والمؤسسات، والتواريخ من النصوص غير المنظمة. تعمل هذه العملية على هيكلة البيانات بحيث تصبح سهلة الاستخدام ويمكن دمجها مباشرةً في استجابات RAG.