تؤدي طبقة التنسيق دورًا محوريًا في حلول التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG)، حيث تعمل كنظام تحكم يدير كيفية تفاعل العناصر المختلفة للحل مع بعضها. في مسار المعالجة النموذجي لحلول RAG، تتولى طبقة التنسيق إدارة عملية استرجاع البيانات أو المستندات ذات الصلة، وتضمن تمرير هذه البيانات إلى نموذج التوليد (وغالبًا ما يكون نموذجًا لغويًا كبيرًا). ومن خلال ذلك، لا تُسهم طبقة التنسيق في تعزيز دقة الاستجابات فحسب، بل تضمن أيضًا أن تكون هذه الاستجابات سياقية ومدعومة بالبيانات.
بالنسبة إلى الحلول الأقل تخصيصًا التي تعتمد فقط على الإمكانات الأصلية في Watsonx Assistant أو Watsonx Orchestrate مع Elastic Search أو Watsonx.data، تكون طبقة التنسيق مدمجة بالفعل داخل هذه المنتجات ولا تمثِّل جزءًا من الحل يحتاج إلى تعديل. ومع ذلك، بالنسبة إلى الأنظمة الأكثر تقدمًا أو المخصصة، تتوفر خيارات جاهزة معتمدة من IBM إلى جانب خيارات مفتوحة المصدر قابلة للتخصيص.
تعمل NeuralSeek على تبسيط طبقة التنسيق في حلول التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) من خلال أتمتة الربط بين قواعد معرفة متعددة وأكثر من 40 نموذجًا لغويًا كبيرًا. ومن خلال منصة mAIstro الخاصة بها، يمكن للمستخدمين بناء مهام سير عمل قابلة للتوسع مدعومة بالنماذج اللغوية الكبيرة دون كتابة كود برمجي، مع الاستفادة في الوقت نفسه من ضوابط مؤسسية، وإشراف بشري، وإدارة ديناميكية للإصدارات.
تتضمن ميزات التنسيق الرئيسية ما يلي:
حوكمة كاملة من خلال لوحة المعلومات التنفيذية لمراقبة الأداء، وتوليد الإجابات، والتكوين. الحماية من حقن المطالبات والمحتوى الضار من خلال التنقية الآلية واكتشاف المعلومات الشخصية القابلة للتعريف وإزالتها. دعم متعدد اللغات وترجمة تلقائية للاستعلامات متعددة اللغات. تكامل سلس مع Watson Assistant وأدوات أخرى، مع إنشاء الإجراءات تلقائيًا وفهرسة أزواج الأسئلة والإجابات. إمكانية التبديل الفوري بين النماذج اللغوية الكبيرة المختلفة، ما يضمن المرونة والتحكم من دون الحاجة إلى إعادة تهيئة النظام. توفِّر NeuralSeek حلًا شاملًا لطبقة التنسيق يُتيح توسيع نطاق وإدارة عمليات تنفيذ RAG المعقدة بكفاءة.
بينما تُعَد Neural Seek خيارًا متكاملًا وجاهزًا للاستخدام، توفِّر LlamaIndex وLangChain بدائل قوية مفتوحة المصدر لمن يبحثون عن قدر أكبر من التخصيص والتحكم في تنسيق عمليات RAG.
LlamaIndex: يُتيح هذا الإطار تنسيقًا مرنًا لعمليات استرجاع البيانات والتوليد من خلال توفير بنية معيارية قابلة للتوسعة. باستخدام LlamaIndex، يمكن للمطورين تجربة أساليب مختلفة للاسترجاع، وتحديد استراتيجياتهم الخاصة لتجزئة المستندات، وربط مصادر بيانات متعددة لتكييف عملية التنسيق بما يتناسب مع احتياجاتهم الخاصة. يتميز هذا الإطار بمرونة عالية ويُتيح مستوًى دقيقًا من التحكم، ما يجعله خيارًا مناسبًا للمؤسسات التي تريد التعمق في بناء حلول مخصصة.
LangChain: يُعَد LangChain إطارًا آخر مفتوح المصدر لتنسيق العمليات، وقد تم تصميمه لدمج نماذج اللغة مع مصادر البيانات الخارجية. يوفر مجموعة من الأدوات لإدارة تدفق العمليات بين أنظمة الاسترجاع والنماذج اللغوية الكبيرة، ما يساعد على أتمتة مهام سير العمل المعقدة في حلول RAG. كما يدعم LangChain العديد من عمليات التكامل، بما في ذلك نماذج غير تابعة لشركة IBM، ما يجعله خيارًا أكثر مرونة للبيئات الهجينة التي تستخدم أدوات وخدمات ذكاء اصطناعي متنوعة.
