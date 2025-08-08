ما المقصود بمحرك بحث الذكاء الاصطناعي؟

اعتمدت محركات البحث التقليدية على الفهرسة المستندة إلى الكلمات الرئيسية لمطابقة استعلامات المستخدم مع النتائج ذات الصلة. وفي حين أن هذا النهج قابل للتوسع وفعال في عمليات البحث المباشرة، فإن له عيوب. فالنتائج قد تكون عامة في كثير من الأحيان، والتخصيص يكون ضئيلاً. كما قد لا تتمكن محركات البحث التقليدية من معالجة البيانات غير المنظمة أو التعامل مع الاستعلامات الحوارية المعقدة.

في المقابل، تستخدم محركات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي خوارزميات متقدمة لتحليل السياق والقصد والدلالات. فهي تتمكن من تقديم نتائج عالية الجودة باستخدام تقنيات مثل تضمين المتجهات (أي تحويل البيانات مثل النصوص أو الصور إلى مصفوفات رقمية لاستخدامها في التعلم الآلي). كما أنها تستخدم البحث الدلالي (الذي يفهم المعنى، وليس فقط الكلمات الرئيسية). يجعل هذا النظام محركات بحث الذكاء الاصطناعي أكثر ملاءمة للاستعلامات الدقيقة وأسئلة المتابعة وبيئات البيانات الديناميكية.

تدمج محركات البحث التقليدية الآن لمحات من الذكاء الاصطناعي والتي تقدم ملخصًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي للنتائج الرئيسية. بالإضافة إلى ذلك، تتغير طبيعة تحسين محركات البحث (SEO). بدلاً من التركيز فقط على كثافة الكلمات المفتاحية وإستراتيجيات الروابط الخلفية، يجب على صناع المحتوى الآن التفكير في كيفية تفسير نماذج الذكاء الاصطناعي للسياق والملاءمة وقصد المستخدم.