تشير روبوتات المحادثة المؤسسية إلى أنظمة حوارية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تستخدمها المؤسسات لأتمتة المهام، والإجابة عن الأسئلة، ودعم كل من العملاء والموظفين من خلال التكامل مع بيانات المؤسسة وتطبيقاتها وعمليات سير العمل.
والغرض الرئيسي منها هو تقليل الجهد اليدوي مع تحسين السرعة والاتساق وتوافر الخدمة. تستخدم روبوتات الدردشة المؤسسية التعلم الآلي (ML)، ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP)، والذكاء الاصطناعي الحواري، وفهم اللغة الطبيعية (NLU) لتحديد نية المستخدم والرد بطريقة طبيعية وحوارية. وتسمح لهم هذه القدرات بالتعامل بكفاءة مع التفاعلات الروتينية مع الحفاظ على السياق والدقة.
في بيئات خدمة العملاء، تساعد روبوتات المحادثة في إدارة كميات كبيرة من الأسئلة المتكررة عبر القنوات الرقمية والرسائل كجزء من الاستراتيجية. فإنها توفر استجابات فورية ودقيقة وتوافرًا مستمرًا، مما يحسن أوقات الاستجابة ويدعم تفاعلات متسقة مع العملاء، مما يساهم في زيادة رضا العملاء.
على سبيل المثال، تبنّى أحد البنوك الكبرى في المملكة المتحدة نظام ذكاء اصطناعي يمكنه فهم الأسئلة المطروحة بلغة طبيعية من العملاء والإجابة عنها بشكل استباقي ضمن المحادثة. أدى هذا التطبيق إلى زيادة بنسبة %150 في رضا العملاء عن بعض الإجابات.1
بالإضافة إلى ذلك، من خلال أتمتة الاستفسارات الروتينية، تقلل روبوتات الدردشة الآلية للمؤسسات من الضغط على فرق الدعم وتسمح للوكلاء البشريين بالتركيز على الاستفسارات والمشكلات الأكثر تعقيدًا.
تُستخدم روبوتات المحادثة المؤسسية على نطاق واسع في العمليات التجارية الداخلية. تستخدم المجموعات روبوتات الذكاء الاصطناعي والمساعدين الافتراضيين لتبسيط عملية الانضمام للموظفين، وطلبات مكتب المساعدة في تكنولوجيا المعلومات، وأسئلة الموارد البشرية، والمهام التشغيلية مثل استفسارات المخزون أو طلبات الوصول إلى النظام. وتعمل هذه الاستخدامات على تبسيط عمليات سير العمل وتقليل حاجة الموظفين إلى التنقل بين أدوات أو واجهات متعددة.
على سبيل المثال، يمكن لروبوت دردشة مدعوم بالذكاء الاصطناعي من مستوى المؤسسات مساعدة العملاء في تتبع الطلبات أو الأسئلة حول حساب التجارة الإلكترونية عبر منصة مراسلة أو موقع الشركة أو تطبيقات الجوال. داخليًا، يمكن لنفس روبوت المحادثة دعم الموظفين من خلال الإجابة على أسئلة الموارد البشرية أو تكنولوجيا المعلومات عبر أدوات مثل Slack أو Microsoft Teams، مما يقلل الحاجة إلى العثور على المعلومات يدويًا.
من الفروق الرئيسية في روبوتات المحادثة المؤسسية قدرتها على التكامل العميق مع أنظمة المؤسسات القائمة باستخدام واجهات برمجة التطبيقات. غالبًا ما تتصل حلول روبوتات الدردشة المؤسسية بمنصات إدارة علاقات العملاء (CRM)، وأدوات التذاكر، وقواعد المعرفة، وتطبيقات أساسية أخرى.
يتيح لها التكامل استرداد البيانات وتنفيذ الإجراءات وتقديم استجابات مخصصة وتوسيع نطاق الوظائف بما يتجاوز البرامج النصية المحددة مسبقًا. يمكن لروبوتات الدردشة المؤسسية الأكثر تقدمًا دمج وكلاء ذكاء اصطناعي يمكنهم تشغيل عمليات سير عمل متعددة الخطوات، والتفاعل مع أنظمة متعددة، وإتمام المهام بشكل مستقل ضمن قواعد محددة.
الأمان، قابلية التوسع، والتخصيص، مثل الدعم متعدد اللغات، ضروري لروبوتات الدردشة المؤسسية. فإنهم بحاجة إلى التعامل مع المعلومات الحساسة، والامتثال للسياسات التنظيمية والعمل بشكل متسق عبر المناطق. وتُعد هذه العملية مهمة خاصة في الصناعات المنظمة بشدة مثل الرعاية الصحية، حيث يكون الامتثال لمعايير مثل HIPAA وGDPR والتعامل مع البيانات عالية الجودة أمرًا حساسًا.
ومع تحول واجهات المحادثة إلى طريقة قياسية للتفاعل مع الأنظمة الرقمية، أصبحت روبوتات المحادثة المؤسسية مركزية بشكل متزايد في كيفية تقديم المجموعات للخدمات ودعم العمل اليومي.
تغير روبوتات المحادثة المؤسسية كيفية تفاعل الأعمال مع الأشخاص وأنظمة المعلومات على نطاق واسع. ومع نمو المجموعات، يزداد عدد الأسئلة والطلبات والإجراءات الروتينية لدى العملاء والموظفين والشركاء. وتوفر روبوتات الدردشة المؤسسية المدعومة بالذكاء الاصطناعي واجهة متسقة تتعامل مع هذا الحجم دون تعقيد إضافي.
كما أنها تؤدي دورًا رئيسيًا في ربط المستخدمين بأنظمة المؤسسة بطريقة أكثر سهولة. بدلاً من إلزام الموظفين أو العملاء باستخدام أدوات أو بوابات أو عمليات سير عمل متعدد، تعمل روبوتات الدردشة كطبقة حوار فوق البنية التحتية القائمة. ويساعد هذا الاتصال المجموعات على تحسين كيفية إنجاز العمل وتوحيد التفاعلات عبر الفرق والمناطق والقنوات.
تدعم روبوتات المحادثة المؤسسية كلاً من الاستمرارية وقابلية التوسع. وإنها تعمل بشكل مستمر عبر المناطق الزمنية والقنوات مع الحفاظ على المنطق والقواعد والسياسات نفسها. وهذا الاتساق مهم للمؤسسات التي تحتاج إلى نتائج يمكن التنبؤ بها وإلى الحوكمة والمواءمة عبر المجموعات الكبيرة والموزعة.
تساعد روبوتات الدردشة المؤسسية المجموعات على التكيف مع التوقعات المتغيرة المتعلقة بالتفاعل الرقمي. ومع تزايد انتشار الرسائل وواجهات المحادثة، توفر روبوتات الدردشة طريقة منظمة لتقديم تجربة عملاء متسقة دون إعادة تصميم الأنظمة الأساسية. وتسمح للشركات بتكييف عملياتها مع الحفاظ على السيطرة على البيانات والقرارات.
غالبًا ما تستخدم مصطلحات روبوت المحادثة، وروبوت المحادثة المدعوم بالذكاء الاصطناعي والوكيل الافتراضي بالتبادل، لكنها تمثل مستويات مختلفة من الذكاء والقدرة.1
"روبوت المحادثة المؤسسي" ليس تقنية منفصلة. يصف المصطلح ببساطة كيف يتم تصميم ونشر روبوتات المحادثة داخل المجموعات. ويمكن بناء روبوتات المحادثة المؤسسية باستخدام تقنيات روبوت المحادثة أو روبوت المحادثة المدعوم بالذكاء الاصطناعي أو الوكيل الافتراضي، رغم أنها تنفذ في الغالب كروبوت المحادثة المدعوم بالذكاء الاصطناعي وبشكل متزايد كوكلاء افتراضيين.
ويساعد فهم كيفية اختلاف روبوتات المحادثة الخاصة بالمؤسسات عن روبوتات المحادثة الأساسية القائمة على القواعد في توضيح سبب ملاءمتها بشكل أفضل لبيئات الأعمال الكبيرة. تتضمن الاختلافات الرئيسية ما يلي:
تستخدم روبوتات المحادثة المؤسسية في مجموعة كبيرة من السيناريوهات التجارية حيث يتطلب الحجم والاتساق والوصول إلى الأنظمة. وإليك بعض حالات الاستخدام الشائعة التي توضح كيف يتم تطبيقها عمليًا عبر المجموعات.
تساعد روبوتات المحادثة المؤسسية المستخدمين الجدد على البدء من خلال إرشادهم خلال إعداد الحساب، وخطوات التكوين، والمتطلبات الأولية. وتجيب عن الأسئلة المبكرة وتوفر الوثائق وتقلل من الاحتكاك أثناء الاستخدام لأول مرة.
يمكن لروبوت محادثة مخصص لخدمات مثل SaaS أن يوجّه العميل الجديد خلال خطوات تفعيل الحساب، وعمليات التكامل المطلوبة، ومهام الإعداد الأولية.
تتعامل روبوتات المحادثة المؤسسية مع كميات كبيرة من استفسارات العملاء عبر قنوات المراسلة، والمواقع الإلكترونية، والتطبيقات، ووسائل التواصل الاجتماعي. فإنها تقوم بحل المشكلات الشائعة، والإجابة عن الأسئلة الشائعة، وتقديم معلومات عن الحساب أو الطلب، والحفاظ على سياق المحادثة قبل تصعيد الحالات المعقدة أو الحساسة إلى الوكلاء المباشرين.
على سبيل المثال، يمكن لشركة اتصالات أن تستخدم روبوت المحادثة الآلية لاستكشاف أعطال الخدمة وإصلاحها وتوجيه المشكلات التي لم يتم حلها إلى فريق الدعم المناسب.
تستخدم روبوتات المحادثة المؤسسية لاسترجاع البيانات اللحظية وتفعيل الإجراءات عبر أنظمة الأعمال. وتسمح للمستخدمين بطرح الأسئلة بلغة طبيعية والحصول على رؤى دون الحاجة إلى لوحة المعلومات.
على سبيل المثال، قد يستخدم المدير روبوت محادثة لفحص مستويات المخزون، ومراجعة مؤشرات الأداء، أو تأكيد جداول التسليم.
تستخدم المجموعات روبوتات المحادثة كجزء من الاستراتيجية لدعم الموظفين في الأسئلة التشغيلية. وتوفر روبوتات المحادثة هذه وصولاً حواريًا إلى السياسات والفوائد وحالة النظام وموارد الانضمام.
على سبيل المثال، يمكن أن يساعد روبوت المحادثة الداخلي الموظفين الجدد على إكمال مهام التأهيل أو التعامل مع طلبات مكتب المساعدة الشائعة مثل إعادة تعيين كلمة المرور والوصول إلى البرامج.
تدعم روبوتات المحادثة المؤسسية استمرار تفاعل الموظفين والعملاء من خلال مساعدة المستخدمين على اكتشاف الميزات، وفهم عمليات سير العمل، وحل أسئلة الاستخدام. وتشجع على استخدام المنتجات بشكل أعمق وتقلل الاعتماد على التدريب أو موارد الدعم.
على سبيل المثال، قد يقترح روبوت المحادثة ميزة ذات صلة بناءً على سلوك المستخدم أو يشرح كيفية إكمال مهمة متقدمة.
تدعم روبوتات المحادثة المؤسسية فرق المبيعات من خلال جذب العملاء المحتملين، والتفاعل مع المهتمين، والإجابة عن الأسئلة الخاصة بالمنتجات، وجمع المعلومات ذات الصلة. وبفضل وكلاء الذكاء الاصطناعي، تستطيع هذه الروبوتات فهم نية المستخدم، وتأهيل العملاء المحتملين، ودعم المحادثات حول الخطط والميزات والأسعار، ثم تحويل الفرص عالية القيمة إلى ممثلي المبيعات.
على سبيل المثال، قد تستخدم شركة برمجيات روبوت محادثة مدعوم بالذكاء الاصطناعي المؤسسي على موقعها الإلكتروني لطرح الأسئلة المؤهلة، وتحديد نية الشراء، والتوصية بخطط ذات صلة، وجدولة العروض التوضيحية.
تقدم روبوتات الدردشة المؤسسية قيمة تتجاوز الأتمتة الأساسية من خلال معالجة حجم وتعقيد المجموعات الكبيرة. تشمل الميزات الرئيسية ما يلي:
تجارب الخدمة الذاتية المتقدمة: تعزز روبوتات المحادثة المؤسسية الخدمة الذاتية من خلال ربط المستخدمين مباشرةً بقواعد المعرفة وعمليات سير العمل والأنظمة الخاصة بالمؤسسات. وبفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، تقلّل هذه الأنظمة الاحتكاك وسهولة التعقيد من خلال توجيه المستخدمين إلى الموارد أو الإجراءات المناسبة، دون الحاجة إلى التنقل بين أدوات أو بوابات متعددة.
الاتساق، والامتثال، والحوكمة: تقدم روبوتات المحادثة المؤسسية استجابات موحدة تتماشى مع قواعد الأعمال وإرشادات العلامة التجارية والمتطلبات التنظيمية. وتساعد قدرات الحوكمة المدمجة المجموعات على الحفاظ على السيطرة، وتقليل المخاطر، وضمان سلوك متوقع على نطاق واسع.
توفر مستمر وعالمي: تتيح روبوتات المحادثة المؤسسية خدمة متسقة عبر المناطق الزمنية والمناطق واللغات. ومن خلال العمل طوال اليوم وكل يوم، فإنها تدعم العملاء العالميين والفرق الموزعة دون الحاجة إلى زيادات متناسبة في التوظيف أو البنية التحتية للدعم الإقليمي.
الاستخدام الأعمق للبيانات والأنظمة: كجزء من حلول الذكاء الاصطناعي الأكبر، تتكامل روبوتات المحادثة المؤسسية مباشرةً مع أنظمة مثل إدارة علاقات العملاء، وتخطيط موارد المؤسسة، ومنصات الموارد البشرية، وأدوات إصدار التذاكر، وذلك عبر منصة ذكاء اصطناعي مركزية. ويمكّنهم هذا التكامل من استرداد البيانات في الوقت الحقيقي وتنفيذ الإجراءات وتقديم استجابات مخصصة بناءً على سياق المستخدم.
تحسين الكفاءة التشغيلية عبر مختلف الأقسام: من خلال أتمتة المهام المتكررة والروتينية، تقلّل روبوتات المحادثة المؤسسية عبء العمل اليدوي في فرق دعم العملاء والموارد البشرية وتقنية المعلومات والعمليات. ويسمح هذا النهج للفرق بالتركيز على الأعمال ذات القيمة الأعلى مع الحفاظ على خدمة متسقة ومواءمة الأتمتة مع احتياجات العمل المتطورة.
قابلية التوسع دون زيادة متناسبة في التكاليف: يمكن لروبوتات المحادثة المؤسسية التعامل مع ارتفاعات الطلب المفاجئة، والتغيرات الموسمية في حجم العمل، ونمو الأعمال، دون الحاجة إلى زيادة مماثلة في عدد الموظفين. وتجعل هذه العملية المجموعة الكبيرة ذات الطلب المتغير مثالية.
تسليم سلس إلى الفرق البشرية: عندما تصل الأتمتة إلى حدودها، تنقل روبوتات المحادثة المؤسسية المحادثات إلى الوكلاء البشريين المناسبين مع تزويدهم بكل التفاصيل والتاريخ السابق. ويمكن أن يضمن هذا الإجراء الاستمرارية عبر القنوات والأجهزة ويقلل من جهود الازدواجية للمستخدمين والموظفين.
السرعة والاستجابة: توفر روبوتات الدردشة المؤسسية ردودًا سريعة عبر حجم كبير من التفاعلات. وإنها مصممة لحل الطلبات الشائعة على الفور وتصعيد الحالات المعقدة حسب الضرورة، وهو أمر ضروري في البيئات التي تحتوي على آلاف التفاعلات اليومية.
دعم عمليات سير العمل للإيرادات ودورة الحياة: تساعد روبوتات المحادثة المؤسسية في تأهيل العملاء المحتملين، وتسهيل عملية الانضمام، وتعزيز استخدام المنتج، والحفاظ على العملاء من خلال التفاعل معهم طوال دورة حياتهم. وتساعد في تسريع التفاعلات مع الحفاظ على الاتساق عبر القنوات.
