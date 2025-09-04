الذكاء الاصطناعي الحواري لخدمة العملاء

يُعَد الذكاء الاصطناعي الحواري أداة ذكاء اصطناعي حديثة تستخدمها فرق خدمة العملاء؛ لفهم اللغة البشرية والتفاعل مع العملاء عبر قنوات الاتصال المختلفة.
تستخدم فرق خدمة العملاء التقنية لتحسين الاتصالات وتقديم الدعم في الوقت الفعلي للعملاء على مدار الساعة. وهي تستخدم معالجة اللغة الطبيعية والتعلم الآلي لتحليل اللغة البشرية وإنشاء استجابات شبيهة بالاستجابات البشرية. من خلال هذه التقنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكن لمراكز الاتصال التخلص من الاستفسارات البسيطة وحل المشكلات، ما يؤدي إلى توفير تجربة أفضل للعملاء.
يُعَد الذكاء الاصطناعي الحواري جزءًا من التوجه المتزايد نحو خدمة العملاء المستندة إلى الذكاء الاصطناعي.1 بحلول عام 2027، يتوقع المسؤولون التنفيذيون تحوُّلًا كبيرًا نحو الأتمتة المستقلة بالكامل، وفقًا لتقرير IBM Institute for Business Value. يتوقع المسؤولون التنفيذيون الذين شملهم الاستطلاع زيادة بنسبة 53% في استخدام الذكاء الاصطناعي لدعم الخدمة الذاتية المخصصة للعملاء، وتحسُّن بنسبة 47% في حل المكالمات الذاتية بحلول عام 2027.
يمكن أن تتضمن تقنية الذكاء الاصطناعي الحواري هذه روبوتات المحادثة والمساعدين الافتراضيين ومساعدي الذكاء الاصطناعي ووكلاء الذكاء الاصطناعي والأتمتة والذكاء الاصطناعي التوليدي. وبفضل هذه القدرات، يمكن للوكلاء البشريين التركيز على الاستفسارات الأكثر تعقيدًا والسماح للذكاء الاصطناعي الحواري بالتعامل مع استفسارات العملاء الروتينية2. وهذه السرعة يمكن أن تعزز التفاعلات مع العملاء وتساعد فرق خدمة العملاء على العمل بكفاءة أكبر من أي وقت مضى.
النشرة الإخبارية الخاصة بالمجال
ابقَ على اطلاع دومًا بأهم—اتجاهات المجال وأكثرها إثارة للفضول—بشأن الذكاء الاصطناعي والأتمتة والبيانات وغيرها الكثير مع نشرة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
سيتم تسليم اشتراكك باللغة الإنجليزية. ستجد رابط إلغاء الاشتراك في كل رسالة إخبارية. يمكنك إدارة اشتراكاتك أو إلغاء اشتراكك هنا. راجع بيان خصوصية IBM لمزيد من المعلومات.
يعمل الذكاء الاصطناعي الحواري باستخدام تقنيات معالجة اللغة الطبيعية (NLP)، والتعلم الآلي (ML)، والنماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) لترجمة المحادثات البشرية إلى لغة يمكن للآلات فهمها. بعد الترجمة، تكوِّن الأداة ردًا استنادًا إلى المعلومات المقدمة لها من قاعدة معرفة محددة.
من المهم الإشارة إلى أن تقنية الذكاء الاصطناعي الحواري ليست متشابهة في جميع الحالات. أكثر أدوات الذكاء الاصطناعي فاعلية وكفاءة تم تدريبها على مليارات التفاعلات مع العملاء3. فإذا تم تدريب التقنية بشكل صحيح، يمكنها تمييز احتياجات العملاء وتعزيز رضا العملاء. علاوةً على ذلك، يمكنها تحسين سير العمل داخل مراكز الاتصال وزيادة مؤهلات الخدمة بشكل عام. يستمر الذكاء الاصطناعي الحواري في التطور حيث يتعلم باستمرار من كل تفاعل.
معالجة اللغة الطبيعية: تمكِّن هذه التقنية أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الرقمية من التعرُّف على اللغة البشرية وتفسيرها وفهمها. وهي مكوَّنة من عنصرين فرعيين: فهم اللغة الطبيعية (NLU) وتوليد اللغة الطبيعية (NLG). هذه الأدوات تفهم النص ثم تحوِّله إلى تنسيق يفهمه البشر.
التعلم الآلي (ML): تستخدم هذه التقنية خوارزميات مدرَّبة على مجموعات البيانات؛ لتمكين أجهزة الكمبيوتر من تقليد الطريقة التي يتعلم بها البشر.
على سبيل المثال، يُدخل العميل استعلامًا نصيًا في واجهة الذكاء الاصطناعي الحواري (التطبيق). بعد ذلك، تعمل معالجة اللغة الطبيعية على تحليل نية المستخدم وتولِّد استجابة بناءً على مليارات التفاعلات التي تم بناؤها عليها. مع مرور الوقت، سيؤدي عنصر التعلم الآلي في الذكاء الاصطناعي الحواري إلى تحسين الردود على استفسارات العملاء وجعلها أكثر دقة من البداية إلى النهاية.
توفِّر منصات الذكاء الاصطناعي الحواري نبرة موحَّدة لجميع العملاء، بغض النظر عن طبيعة الاستفسار. تضمن هذه الميزة تجربة خدمة موحَّدة للعملاء وتقديم القدر نفسه من الاهتمام للجميع.
يمكن لقدرة مساعدي ووكلاء الذكاء الاصطناعي على التعامل مع كميات كبيرة من الاستفسارات أن تُسهم في زيادة كفاءة الوكلاء، ما سينعكس إيجابًا على درجة رضا العملاء (CSAT). تُعَد هذه الميزة مقياسًا رئيسيًا من استطلاعات آراء العملاء يُستخدم لقياس مدى رضا العميل عن الخدمة أو المنتج. يمكن لأدوات المحادثة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي أيضًا تعزيز معدل الدقة وتقليل أوقات الانتظار للعملاء.
بفضل الذكاء الاصطناعي الحواري، يمكن للعملاء الحصول على الدعم عبر بعدة لغات. ولذلك، فإنه يضمن تبسيط تفاعلات العملاء ومشاركة العملاء العادلة. تشبه قدرة الذكاء الاصطناعي هذه وجود فريق دعم في جميع أنحاء العالم، متاح للرد على العملاء في أي وقت من خلال الرسائل النصية والرسائل النصية القصيرة والتطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي وعبر الإنترنت.
تتمثل الميزة الرئيسية في الذكاء الاصطناعي الحواري في أنه لا يحتاج إلى تدريب أو تكوين. بمجرد تثبيت البرنامج، يجب فقط توصيله بمحتوى المؤسسة أو قاعدة المعرفة الخاصة بها حتى يستوعب جميع بيانات العملاء. قد تبدو هذه العملية كأنها تكامل مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الحالي ومنصات التجارة الإلكترونية وأدوات الأعمال الأخرى.
يتمثل أحد الأغراض الرئيسية للذكاء الاصطناعي الحواري في تقديم دعم للعملاء بطريقة تُحاكي طريقة البشر قدر الإمكان وتُشبه ممثل الدعم الفعلي. يجب أن يكون العملاء قادرين على التفاعل مع حلول الذكاء الاصطناعي الحواري دون أن يعرفوا أو يشعروا بأن النصيحة قادمة من روبوت.
من خلال الذكاء الاصطناعي الحواري، يمكن للعملاء التفاعل مع الشركة عبر قنوات متعددة من خلال واجهة الخدمة الذاتية مثل الهواتف الذكية أو في الكشك الرقمي داخل المتجر. ومع التكامل متعدد القنوات، يمكن لتقنية الذكاء الاصطناعي أن تمتد لتشمل قنوات أخرى مثل المبيعات والتسويق.
يمكن أن يتخذ الذكاء الاصطناعي الحواري أشكالًا متعددة. وستختلف الأسعار والميزات بحسب تقنية الذكاء الاصطناعي التي تختارها الشركة وحالات الاستخدام التي ستتم فيها الاستفادة من هذه التقنية.
يجب أن يعتمد اختيار برنامج الذكاء الاصطناعي الحواري على طبيعة أهداف العمل. النوع القائم على القواعد مخصص للاحتياجات البسيطة والأكثر وضوحًا. يُعَد نوع الذكاء الاصطناعي التوليدي أكثر تعقيدًا ويمكن أن يُلبي الحاجة إلى مزيد من التخصيص والإبداع. يمكن استخدام كليهما في نهج هجين يجمع بين نقاط القوة في كل منهما للتعامل مع تفاعلات المستخدم.
تستخدم روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي الحديثة الآن فهم اللغة الطبيعية (NLU) لاستخلاص معنى مدخلات المستخدم المفتوحة، متجاوزةً الأخطاء الإملائية ومشكلات الترجمة. بعد ذلك، تعمل أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة على ربط المعنى "بالنية" المحددة التي يريد المستخدم أن يتصرف روبوت المحادثة بناءً عليها، وتستخدم الذكاء الاصطناعي الحواري لصياغة استجابة مناسبة.
روبوت المحادثة هو برنامج كمبيوتر يُحاكي المحادثة البشرية مع المستخدم النهائي من خلال تقنية الوكيل الافتراضي (VAT). يساعد روبوت المحادثة العملاء في العثور على إجابات سريعة وتوجيههم إلى أفضل قسم للتعامل مع استفساراتهم. تتمتع روبوتات المحادثة التقليدية بوظائف محدودة وتعتمد على القواعد.
ومن خلال معالجة اللغة، يمكن للأنظمة الاستجابة للأوامر الصوتية المضمَّنة في الأجهزة المختلفة. ومن الأمثلة على ذلك Amazon Alexa وGoogle Assistant وApple Siri، والتي يمكن استخدامها على الهواتف الذكية ومكبرات الصوت والسيارات وسماعات الرأس.
يؤدي وكيل الذكاء الاصطناعي أو المساعد الافتراضي المهام بشكل مستقل من خلال تصميم سير العمل باستخدام الأدوات المتاحة، متجاوزًا حدود معالجة اللغة الطبيعية (NLP). يمكن للوكيل حل المشكلات والتفاعل مع البيئات الخارجية وتنفيذ الإجراءات. يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي التعامل مع الطبيعة غير المتوقعة لمحادثات العملاء والإجابة عن أكثر من مجرد الأسئلة الشائعة (FAQs).
هي أنظمة هاتفية مؤتمتة تُتيح للمُتصلين استقبال المعلومات أو تقديمها أو تقديم طلبات باستخدام الصوت أو قوائم الاختيار. يمكن أن يعزز الذكاء الاصطناعي الحواري هذه الأنظمة من خلال تحديد سبب اتصال الشخص بمركز الاتصال والمساعدة على حل الطلب المحدد.
أدت الابتكارات الحديثة في مجال الذكاء الاصطناعي للتعرُّف على الصور إلى ظهور تقنية جديدة لتطبيق الكاميرا. يمكن أن يستخدم تطبيق الكاميرا الذكاء الاصطناعي لالتقاط لغة الإشارة أو غيرها من الإشارات غير اللفظية لمطابقتها مع البيانات من النماذج اللغوية. ونتيجةً لذلك، يمكن للشركة مساعدة العملاء الذين يعانون من فقدان السمع وأمراض أخرى.
تتنوع حالات استخدام الذكاء الاصطناعي الحواري في خدمة العملاء، ولكن هناك ثلاثة أمثلة بارزة في مجال الخدمات المصرفية والرعاية الصحية والاتصالات.
يتعامل البنك مع عدد هائل من الاستفسارات يوميًا، بدءًا من أرصدة الحسابات وتاريخ المعاملات وحتى طلبات القروض والكشف عن الغش. يمكن أن يساعد الذكاء الاصطناعي الحواري على إدارة هذه الكميات الكبيرة والاستجابة للعملاء في جميع الأوقات. يتوقع عملاء الخدمات المصرفية الحصول على تجارب مخصصة. يمكن للذكاء الاصطناعي الحواري أن يقدِّم خدمات ذات صلة بناءً على سجل معاملات العميل أو التوصية بمنتجات مالية مصممة خصيصًا لتلبية احتياجاته.
استخدَم الفريق المالي لشركة IBM برنامج ®IBM® watsonx Orchestrate وبرنامج IBM Apptio® Enterprise Business Management (EBM) للتخفيف من التحديات المتعلقة بالإدخالات اليومية اليدوية. عَمِل فريق المالية في IBM وفريق Jobotx معًا لتحديد خطوات إدخال القيود المحاسبية المتكررة واليدوية وتوجيهها إلى مساعد watsonx Orchestrate. وقد اختار الفريق watsonx Orchestrate لتبسيط العمليات واتخاذ قرارات مستنيرة باستخدام رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي ودفع عجلة النمو في بيئة آمنة وقابلة للتوسع.
كثيرًا ما يبحث المرضى عن إجابات سريعة للمخاوف الصحية الشائعة، والتذكير بالأدوية، وتحديد المواعيد، والنصائح الطبية الأساسية. يمكن لروبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تقديم هذه الخدمات على مدار الساعة. لذلك، تضمن هذه الأنظمة حصول المرضى على المساعدة في الوقت المناسب بغض النظر عن ساعات العمل.
يمكن لقدرات الذكاء الاصطناعي الحواري أيضًا المساعدة على إدارة سجلات المرضى، وجدولة المتابعات، وتذكير المرضى بالعناية الوقائية، ما يؤدي إلى تحسين تجربة المرضى والنتائج الصحية بشكل عام. من خلال أتمتة هذه المهام، يمكن لموظفي الرعاية الصحية التركيز على احتياجات المرضى الأكثر تعقيدًا، ما يعزز جودة الرعاية.
تعاونت شركة Humana، إحدى أكبر شركات التأمين في الولايات المتحدة، مع IBM Watson لتحديث نظام الاستجابة الصوتية التفاعلية (IVR) القديم لديها. الشركة -التي تقدِّم تغطية إضافية لبرنامج Medicare والتأمين الصحي وتأمين الأسنان والتأمين على البصر والتغطية الصيدلانية- تعاونت مع IBM لتطوير مساعد حواري يمكنه تبسيط المكالمات الواردة من الموظفين الإداريين.
يتعامل قطاع الاتصالات مع العديد من استفسارات العملاء، بما في ذلك تفاصيل الخطط ودفع الفواتير وحل مشكلات الخدمة والدعم الفني. باستخدام روبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يمكن للعملاء الحصول على ردود فورية ومعالجة الاستفسارات في الوقت الفعلي. كما يساعد الذكاء الاصطناعي الحواري الشركات على التواصل مع العملاء بشكل استباقي من خلال العروض المخصصة وتنبيهات الاستخدام وترقيات الخدمة، ما يعزز من مشاركة العملاء بشكل عام.
من المتوقع أن يشهد دور الذكاء الاصطناعي لدى مزودي خدمات الاتصالات (CSPs) ارتفاعًا كبيرًا، وفقًا لتقرير من IBM Institute of Business Value. أجرت IBM، بالشراكة مع GSMA Intelligence، استطلاعًا شمل 750 من التنفيذيين في الشبكات العالمية؛ وتكشف البيانات أن مزوِّدي خدمات الاتصالات يتوقعون زيادة بنسبة 16% في استخدام الذكاء الاصطناعي التقليدي وحوالي 19% في الذكاء الاصطناعي التوليدي.
تأتي الخطوة الأولى في تنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي الحواري قبل اختيار المنصة والأدوات. أولًا، يجب أن تعرف الشركة ما تريد كسبه باستخدام التقنية المذكورة. على سبيل المثال، إذا أرادت شركة ما أتمتة تجربة العملاء، فعليها أن تكون محددة بشأن أهدافها والمشكلات التي تتطلع إلى حلها.
على سبيل المثال، تريد الشركة خفض تكاليفها التشغيلية والاكتفاء بالوكلاء البشريين الموجودين لديها حاليًا. وبالتالي قد يكون وكيل الذكاء الاصطناعي، الذي يمكنه التركيز على الأسئلة الأساسية ومعالجة المزيد من الاستفسارات بمعدل أسرع، هو أفضل أنواع الذكاء الاصطناعي الحواري الذي يمكن تطبيقه.
بالتزامن مع الخطوة الأولى، يتم تحليل البيانات لضمان أن المؤسسة تتخذ قرارات مستنيرة حول الأماكن التي سيكون فيها الذكاء الاصطناعي الحواري أكثر فائدة. يجب على الشركات البحث عن المجالات التي تشهد أسئلة متكررة أو ذات حجم كبير والتي تستهلك موارد بشكل غير ضروري. استخدم البيانات لتقييم سير العمل الحالي ومعرفة أداة الذكاء الاصطناعي الحواري التي يمكنها تحسين تجربة كلٍّ من العميل والوكيل البشري.
بناءً على الخطوة السابقة، يجب على الشركة إلقاء نظرة دقيقة على البنية التحتية الحالية وقنوات الاتصال المستخدمة حاليًا. يجب أن تبحث الشركة عن أدوات الذكاء الاصطناعي الحواري التي يمكن دمجها بسهولة مع الأنظمة والبرامج الحالية. وبمجرد الانتهاء من تقييم الأنظمة الحالية، ستكون الخطوة التالية هي الحصول على الدعم من الأطراف المعنية للمبادرة.
بمجرد توفُّر الدعم في جميع أنحاء المؤسسة، تأتي الخطوة التالية وهي النظر في تكلفة التنفيذ والتشغيل. قد تريد الشركات الصغيرة النظر في استخدام برامج دون تعليمات برمجية تكون جاهزة للاستخدام مباشرةً. وقد تفكر الشركات الكبرى، التي تمتلك ميزانية أكبر، في استخدام برامج يمكن تطويرها لتلائم احتياجات العمل. قد تستغرق هذه العملية وقتًا أطول وتتطلب المزيد من الموارد.
يُعَد برنامج الذكاء الاصطناعي الحواري قرارًا مهمًا بالنسبة إلى الأعمال. ولهذا السبب من المهم اختيار مزوِّد المنصة المناسب مع قابلية التوسع المثبتة والتنفيذ البسيط. يجب على الشركة فهم الجداول الزمنية للتنفيذ وتقييم إذا ما كان هذا الإطار الزمني يتماشى مع احتياجات العمل أم لا. يجب أن تعطي المنصة أيضًا الأولوية لخصوصية المستخدم وأمن البيانات. من بين المزوِّدين بعض الشركات مثل IBM وSalesforce وOracle وZendesk وAmazon.
بعد تنفيذ برنامج الذكاء الاصطناعي الحواري، من الضروري جمع البيانات والتعليقات لتقييم مدى جودة أداء البرنامج. تُعَد التعليقات مهمة بالنسبة لكل من الشركة والعملاء، بحيث يمكن إجراء التعديلات اللازمة لتحسين تجربة العملاء للجميع.
تأكَّد من أن نظام الذكاء الاصطناعي يتواصل بطريقة واضحة وموجزة. يجب أن يفهم المستخدمون بسهولة الاستجابات التي يوفِّرها الذكاء الاصطناعي.
اجعل التفاعل مخصصًا قدر الإمكان. احرص على ذكر اسم العميل، والإشارة إلى تعاملاته السابقة، وتقديم حلول تتناسب مع احتياجاته أو مشكلاته الخاصة.
لا تنتظر حتى يتواصل المستخدمون. تفاعَل بشكل استباقي عن طريق إرسال التحديثات أو التذكيرات أو النصائح المفيدة بناءً على سلوكهم أو تفضيلاتهم.
عندما يكون الاستعلام خارج نطاق قدرات الذكاء الاصطناعي، تأكَّد من الانتقال السلس إلى وكيل بشري. يجب أن يكون التسليم سلسًا، مع نقل سياق المحادثة بأكمله بدقة.
احرص على تحديث نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بك بانتظام وتدريبه على البيانات والتعليقات الجديدة. تساعد هذه العملية على تحسين الدقة وتعزيز فهم نية المستخدم وتحسين الاستجابات بمرور الوقت.
استكشف كيف يستخدم الرؤساء التنفيذيون الذكاء الاصطناعي التوليدي وتحديث التطبيقات لتعزيز الابتكار والحفاظ على القدرة التنافسية.
تعلَّم من خبراء الصناعة عن فوائد وتحديات دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في استراتيجيات خدمة العملاء.
اكتشف كيف يمكن للذكاء الاصطناعي تحويل خدمة العملاء من خلال الجمع بين قدرات الذكاء الاصطناعي التقليدي والتوليدي.
أطلق العنان للكفاءة وعزِّز إمكانات وكلائك من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في خدمة العملاء.
حوِّل الدعم التقليدي إلى رعاية عملاء استثنائية باستخدام الذكاء الاصطناعي الحواري الذي يقدم رعاية مخصصة فورية ودقيقة في أي وقت، ومن أي مكان.
تمكَّن من بناء روبوتات محادثة متقدمة لخدمة العملاء تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحسين تجربة العملاء وتعزيز ولائهم وزيادة معدلات الاحتفاظ بهم.
تمكَّن من تحويل تجربة عملائك عبر رحلة العميل بأكملها لتحقيق القيمة ودفع النمو.
1 What should you look for in conversational AI for customer service?, Intercom
2 What is conversational AI? How it works, examples, and more, Zendesk, 7 August 2025
3 Conversational AI for Customer Service: How It Works & Why You Need It, Salesforce