ما المقصود بتوحيد قاعدة البيانات؟

يتطلب نموذج التوحيد الأول، ويمثل المعايير الأساسية لتوحيد قواعد البيانات، أن يتضمن مخطط جدول قاعدة البيانات مفتاحًا أساسيًا مع استبعاد التكرار بين الأعمدة. ولنكون أكثر تحديدًا، يجب ألا يحتوي الجدول في نموذج التوحيد الأول على حقول تضم مصفوفات من القيم—على سبيل المثال، خلية واحدة تحتوي على ثلاثة أسماء مختلفة—كما يجب ألا يتضمن مجموعات متكررة، وهي أعمدة مختلفة تخزن بيانات من النوع نفسه.

لفهم نموذج التوحيد الأول بشكل أفضل، دعونا نستخدم مجموعة الأعمدة التالية كمثال:1

rec_num lname fname bdate anniv البريد الإلكتروني الطفل 1 الطفل 2 الطفل 3

تشكل الأعمدة جدولاً يضم مجموعة من الآباء والأمهات، بما في ذلك أسماؤهم وتواريخ ميلادهم وتواريخ زواجهم وعناوين بريدهم الإلكتروني وأسماء أطفالهم.

هذا الجدول يخالف نموذج التوحيد الأول لأنه يحتوي على ثلاثة أعمدة منفصلة تخزن النوع نفسه من المعلومات: أسماء الأطفال. في هذه الحالة على وجه الخصوص، يمكن أن يفتح هيكل الجدول الباب أمام أخطاء الإدراج. فمثلاً، على أرض الواقع، العديد من الآباء لديهم أقل من ثلاثة أطفال.

في مثال الجدول هذا، لا يمكن إضافة سجلات هؤلاء الآباء إلى الجدول. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاستعلام في هذا الجدول عن اسم الطفل سيكون غير فعال، ويتطلب البحث عن البيانات في ثلاثة أعمدة مختلفة في كل صف.

يتطلب تطبيق نموذج التوحيد الأول للبيانات الموجودة في الجدول فصل الجدول الأصلي إلى جدولين. سيتضمن أحد الجداول معظم خصائص الجدول الأصلي، بينما يركز الآخر على الأطفال.

الجدول 1

rec_num lname fname bdate anniv البريد الإلكتروني

الجدول 2

rec_num child_name

في هذا المثال، تظل الجداول الجديدة مرتبطة من خلال العمود "rec_num"، وهو المفتاح الأساسي في الجدول 1 ويشار إليه بعمود "rec_num" في الجدول 2، والذي يعمل كمفتاح خارجي.

في حين أن الالتزام بنموذج التوحيد الأول قد لا يقلل من البيانات الزائدة على الحاجة (حيث ستظهر قيم "rec_num" في صفوف متعددة من الجدول 2 عندما يكون لدى الآباء أكثر من طفل واحد)، فإن حذف المجموعات المتكررة يمكن أن يجعل الاستعلامات أكثر بساطة.