ما المقصود بالعقود الذكية على سلسلة الكتل (البلوك تشين)؟

العقود الذكية هي عقود رقمية مخزنة على سلسلة الكتل (البلوك تشين) يتم تنفيذها تلقائيًا عند استيفاء الشروط والأحكام المُحددة مسبقًا.
تُستخدم العقود الذكية عادة لأتمتة تنفيذ الاتفاقية بحيث يمكن لجميع المشاركين التأكد على الفور من النتيجة، دون مشاركة أي وسيط أو ضياع الوقت. كما يمكن لهذه العقود الذكية أتمتة سير العمل، وتشغيل الإجراء التالي عند استيفاء الشروط المحددة مسبقًا.
تعمل العقود الذكية بناءً على عبارات بسيطة على شكل "إذا/متى... فـ (حينئذٍ)..." التي تُكتب في شكل تعليمات برمجية على سلسلة الكتل (البلوك تشين). حيث تقوم شبكة من أجهزة الكمبيوتر بتنفيذ الإجراءات عند استيفاء الشروط المحددة مسبقًا والتحقق منها.
قد تشمل هذه الإجراءات الإفراج عن أموال، كان محجوزًا عليها، لصالح الأطراف ذات الصلة، أو تسجيل مركبة، أو إرسال إخطارات، أو إصدار تذكرة. تتم حينئذ تحديث سلسلة الكتل (البلوك تشين) عند اكتمال المعاملة. وهذا يعني أنه لا يمكن تغيير المعاملة، بل يمكن فقط للأطراف التي تم منحها الإذن رؤية النتائج.
في العقد الذكي، يمكن أن يكون هناك العديد من الشروط حسب الحاجة لإرضاء المشاركين بأن المهمة قد اكتملت بالشكل المُرضي. لتأسيس الشروط، يجب على المشاركين تحديد كيفية تمثيل المعاملات وبياناتها على سلسلة الكتل (البلوك تشين)، والاتفاق على قواعد "إذا/متى... فـ (حينئذٍ)..." التي تحكم تلك المعاملات، واستكشاف جميع الاستثناءات الممكنة، وتحديد إطار عمل معين لحل النزاعات.
ثم بعد ذلك، يقوم المطور ببرمجة العقد الذكي. ومع ذلك، فإن المجموعة التي تستخدم سلسلة الكتل (البلوك تشين) في الأعمال التجارية توفر بشكل متزايد نماذج وواجهات ويب وأدوات أخرى عبر الإنترنت لتبسيط هيكلة العقود الذكية.
بمجرد استيفاء الشرط، يتم تنفيذ العقد على الفور. ولأن العقود الذكية عقود رقمية ومؤتمتة، فلا توجد أعمال ورقية يجب معالجتها ولا وقت يضيع في تسوية الأخطاء التي غالبًا ما تنتج عن استكمال المستندات يدويًا.
نظرًا لعدم وجود طرف ثالث، ولأن السجلات المشفرة للمعاملات تتم مشاركتها بين المشاركين، فليست هناك حاجة للتساؤل عما إذا كانت المعلومات قد تم تغييرها لتحقيق مكاسب شخصية.
يتم تشفير سجلات معاملات سلسلة الكتل (البلوك تشين)، مما يجعل من الصعب اختراقها. وعلاوةً على ذلك، نظرًا لأن كل سجل متصل بالسجلات السابقة واللاحقة في دفتر الأستاذ الموزَّع، يتعين على المتسللين تغيير السلسلة بأكملها لتغيير سجل واحد.
نجحت العقود الذكية في القضاء على الحاجة إلى وسطاء للتعامل مع المعاملات، وبالتالي قضت على التأخيرات الزمنية والرسوم المرتبطة بها.
استكشف كيف تستفيد الشركات من العقود الذكية في حلول سلسلة الكتل (البلوك تشين) النشطة
تعاونت شركة IBM مع شركة Sonoco للحد من مشكلات نقل الأدوية المنقذة للحياة من خلال زيادة شفافية سلسلة التوريد. بدعم من حل IBM® Blockchain Transparent Supply، تُعد بوابة Pharma Portal منصة قائمة على سلسلة الكتل (البلوك تشين) مهمتها تعقب الأدوية التي يتم التحكم في درجة حرارتها عبر سلسلة التوريد لتوفير بيانات موثوق بها يُعتمد عليها ودقيقة بين مختلف الأطراف المعنية.
تستخدم شركة التجزئة Home Depot العقود الذكية على سلسلة الكتل (البلوك تشين) لسرعة حل النزاعات التي تنشأ مع البائعين. فمن خلال التواصل في الوقت الحقيقي وزيادة وضوح الرؤية في سلسلة التوريد، نجحت الشركة في بناء علاقات أقوى مع المورِّدين، مما أدى إلى توفير مزيد من الوقت للعمل الحساس والابتكار.
من خلال الانضمام إلى شبكة التمويل التجاري we.trade التي أسستها منصة IBM Blockchain، تعمل الشركات على إنشاء منظومة متكاملة من الثقة للتجارة العالمية. كمنصة قائمة على سلسلة الكتل، تستخدم منصة we.trade قواعد موحَّدة وخيارات تداول مبسطة لتقليل التعقيدات والمخاطر مع تسهيل عملية التداول وتوسيع فرص التداول للشركات والبنوك المشاركة.
Hyperledger Fabric هو إطار عمل سلسلة الكتل المعيارية مفتوح المصدر لتطوير تطبيقات على مستوى المؤسسات ذات إستراتيجيات خاصة بالمجال.
تستخدم الحكومات والشركات والمؤسسات سلسلة الكتل لتمكين بنية تحتية آمنة وموثوقة للهوية الرقمية وبيانات الاعتماد.
تنفذ Home Depot تقنية IBM Blockchain لحل النزاعات بين البائعين وتحسين كفاءة سلسلة التوريد.
تستخدم IPwe تقنية IBM Blockchain والذكاء الاصطناعي لإنشاء سوق براءات اختراع عالمية شفافة، بمساعدة IBM من أجل زيادة الوضوح والمرونة.
