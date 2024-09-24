تعتمد شركة Home Depot, Inc على فرضية بسيطة: العميل يأتي أولاً. لضمان تحقيق تجارب تسوق ناجحة، يجب أن يحدث الكثير خلف الكواليس.
تبني الشركة باستمرار علاقات مع الموردين لتأمين توزيع مجموعة من المنتجات ضمن ممراتها العديدة لضمان توفر المنتجات المناسبة للعميل في الوقت المناسب.
هذه العلاقات مبنية على الثقة المتبادلة بين الطرفين: سيقوم الموردون بشحن البضائع إلى The Home Depot، وفي المقابل، سيقوم بائع التجزئة بصرف المدفوعات في الوقت المحدد. ولكن ماذا يحدث إذا تعطل الاتصال ولم يتم استلام البضائع الصحيحة؟
عدد متاجر Home Depot هو 2295 متجرًا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك
يحتوي كل متجر على ما يقرب من 35000 منتج
في سلسلة التوريد، يوجد مستودع يخزن فيه الموردون منتجًا لبائع التجزئة -في هذه الحالة المستودع هو، The Home Depot. ويتم شحن هذا المنتج بعد ذلك إلى المتاجر. من الناحية المثالية، يكون لدى الموردين فكرة عما يقومون بشحنه، ولدى بائع التجزئة فكرة عما يستلمونه. وبعد التأكد من وصول المنتج الصحيح، يقوم بائع التجزئة بعد ذلك بإصدار المدفوعات للمورد مقابل البضاعة.
يوضح براين كوارتيل، مدير العمليات المالية في The Home Depot، قائلاً: "علينا أن نتأكد في سلسلة التوريد لدينا بأن كل شيء يتم استلامه على النحو الصحيح". "علينا أن نتأكد من دقة ما يخبرنا به المورد. وعند إعاقة أي من هذه الأشياء، تحدث مشكلة بالنسبة إلينا".
المشكلة النهائية هي أن العديد من النقاط العمياء تكمن في سلسلة التوريد. في حال حدوث نزاع على المعاملات على طول السلسلة، قد يستغرق الأمر شهورًا لتحديد مصدر التناقض حيث لا يحدث أي اتصال في الوقت الحقيقي. سواء كان خطأً بشريًا مرتبطًا بالعمليات اليدوية أو مشكلة في النظام، فإن انهيار الثقة هذا يكلف الوقت والمال ويتطلب تدخل موظفين مهمين من كلا الجانبين لحل المشكلة.
"نحن نبحث دائمًا عن طرق أفضل للقيام بالأشياء. يذكر كوارتيل قائلاً: "يتولى فريقي مسؤولية دفع ثمن البضائع التي تصل إلى متاجرنا للموردين". "إن القدرة على الحصول على رؤية لما يقولون إنهم شحنوه مقابل ما نقول إننا استلمناه في وقت أقرب إلى الوقت الحقيقي يساعدنا على فهم أفضل لمكان وجود المشكلات".
في محاولة للحصول على المساعدة من IBM، قامت شركة بيع بالتجزئة لتحسين المنازل بتطبيق تقنية IBM Blockchain لتحسين اتصالاتها مع الموردين.
يذكر ديف ريتشا، المدير الأول للعمليات المالية، قائلاً: "إن علاقات الموردين مع The Home Depot هي في الحقيقة أحد أسس أعمالنا". "إنهم يقدمون الابتكار الذي نحتاج إليه للوفاء بوعدنا لعملائنا".
توفر تقنية IBM Blockchain الرؤية في الوقت الحقيقي، وإذا حدث تباين في أي نقطة توقف في سلسلة التوريد، فيمكن لكل من The Home Depot ومورديها معالجة المشكلة على الفور. فإن القدرة على تحديد مكان بداية المشكلة بسرعة تتيح لتاجر التجزئة والموردين المرونة في التعامل مع المواقف.
حسب التصميم، تُنشئ سلسلة الكتل سجلاً دائمًا وغير قابل للتغيير للبيانات في الوقت الحقيقي -بحيث لا يمكن لأحد تغييره أو إزالته. يعني الوصول القائم على الأدوار أن الموردين يرون فقط ما يحتاجون إلى رؤيته. ولن يتمكن أي مورد من رؤية معلومات مورد آخر.
يوضح كوارتيل قائلاً: "نحن نسمح للموردين بشكل أساسي بالاطلاع على ما نستلمه، وهم يسمحون لنا بالاطلاع على ما قاموا بشحنه". "يبدو الأمر وكأن التسوية تتم مع كل معاملة على حدة بدلاً من الانتظار ستة أو تسعة أو اثني عشر شهرًا بعد ذلك".
"نبدأ بتشغيل العقود الذكية المختلفة. هل هي مشكلة وحدة قياس؟" يتابع كوارتيل. "هل المشكلة هي أنك قد استلمت في مكان ما، ولكن لأي سبب من الأسباب، لم تستلم في المكان الثاني؟ كل واحدة من هذه النقاط هي نقطة توقف يمكننا من خلالها تحديد ما إذا كانت هناك مشكلة مع المورد أو مشكلة معنا. ونحن نجري هذه المكالمة في الوقت الحقيقي".
لقد قدم الموردون الذين انضموا إلى نظام سلسلة التوريد الجديد في The Home Depot بداية رائعة لسد الفجوات في الرؤية والتواصل، وكانت النتيجة تعاونًا حقيقيًا بين الكيانات. وقد أدت العملية الجديدة إلى تحسين الكفاءة بشكل كبير للموردين وفريق عمل The Home Depot، ما سمح لمتاجر التجزئة بالتركيز على طرق أخرى لتحسين تجربة العملاء داخل متاجرها.
"ما جذبني حقًا هو التفاعل في الوقت الحقيقي مع المورد حيث ينظر كلانا إلى الشيء نفسه. يذكر ريتشا قائلاً: "لقد سمح لنا ذلك بالتحدث حقًا باللغة نفسها عندما نمر بنزاعات". "كما أنه يضع البيانات في متناول أيدينا لتحديد السبب الحقيقي للنزاع في البداية. وكلما تمكنا من القيام بذلك بطريقة سلسة، استطعنا نحن وموردونا إزالة التدخلات اليدوية".
يذكر ريتشا قائلاً: "حتى الآن، كانت ردود الفعل ممتازة". "إن القدرة على رؤية البيانات في الوقت الحقيقي والعمل عليها ومحاولة الوصول إلى جوهر المشكلة كانت مفيدة للغاية لنا ولموردينا. فالأمر مربح من جميع جوانبه".
هذه مجرد البداية لرحلة The Home Depot مع تقنية سلسلة الكتل حيث تتطلع إلى ضم المزيد من الموردين في المستقبل القريب.
ويذكر ريتشا قائلاً: "عندما تفكر في الموردين الذين ينضمون، فإن الطريقة التي ستتمكن بها سلسلة الكتل من مساعدتنا في تلك العلاقات هائلة حقًا". "نحن هنا لجعل الجميع أفضل. يمكننا بالفعل البدء في مساعدتهم على حل مشكلاتهم، وبالتالي مساعدتنا على حل مشكلاتنا".
تأسست شركة The Home Depot (يؤدي الرابط إلى صفحة خارج موقع ibm.com) في عام 1978، وهي أكبر شركة تجزئة للتحسينات المنزلية في الولايات المتحدة، ولديها أكثر من 2200 موقع. يقع المقر الرئيسي للشركة في أتلانتا بولاية جورجيا، وتوظف الشركة العملاقة ما يقرب من 400000 شخص وتقدم للعملاء أكثر من 35000 منتج في كل متجر من متاجرها ومليون منتج عبر الإنترنت.
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أُنتج في الولايات المتحدة الأمريكية، إبريل 2021.
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