احمِ بياناتك من المخاطر الحالية والمستقبلية، بما في ذلك الهجمات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتشفير، من خلال تجربة موحدة.
إدارة المخاطر الأمنية لبيانات الذكاء الاصطناعي الحساسة ونماذج الذكاء الاصطناعي.
احصل على رؤية شاملة حول وضع التشفير لديك. يمكنك تقييم الثغرات الأمنية في تقنيات التشفير وتحديد أولوياتها للمساعدة على تأمين بياناتك الحساسة.
يمكنك تبسيط احتياجات تنظيم البيانات، وتعزيز الرؤية وتبسيط المراقبة، تلقائيًا.
احمِ بياناتك من خلال عمليات تكامل جاهزة للاستخدام تمكّن مركز العمليات الأمنية (SOC) لديك من اكتشاف الإشارات وسط الضوضاء.
اكتشاف بياناتك وتصنيفها وتأمينها تلقائيًا عبر البيئات متعددة السحابة وبيئات SaaS.
حسِّن رضا العملاء وتسجيلات المستخدمين في رحلة سلسة عبر جميع التطبيقات والأنظمة
اضمن أمان جميع الموارد التنظيمية من خلال أساليب المصادقة الحديثة الآمنة المقاوِمة للتصيد الاحتيالي
استكشف حلولنا لكشف تهديدات الهوية والاستجابة لها (ITDR) وإدارة الوضع الأمني المتعلق بالهوية (ISPM) التي تتيح لك رؤية شاملة لنشاط المستخدمين عبر بيئة العمل الهجينة
توفير، وتدقيق، وإعداد تقارير عن وصول المستخدم ونشاطه من خلال دورة الحياة، والامتثال، وقدرات تحليلات الهوية. يمكن العثور على المخالفين بسرعة باستخدام نموذج مخاطر النشاط التجاري أو فصل الواجبات (SoD) في حل واحد محلي.
صد الهجمات القائمة على البرامج الضارة باستخدام أدنى امتيازات والتحكم في التطبيقات، وهو أمر سهل لفريق دعم تكنولوجيا المعلومات وسلس للمستخدمين.
عزز الثقة في إدارة المخاطر بأنظمة إدارة الهوية وإمكانيات الوصول (IAM) للحماية من الجهات الفاعلة الخبيثة مع تحقيق التوازن بين متطلبات التفويض.
أوقف التهديدات الأمنية للأجهزة المحمولة على أي جهاز.
تمكين التحليلات الأمنية الذكية بفضل رؤى قابلة للتنفيذ حول أكثر التهديدات حساسية.
إعداد ومساعدة مؤسستك على تنظيم الاستجابات للتهديدات السيبرانية بفعالية.
كشف ومعالجة التهديدات المعروفة وغير المعروفة في زمن شبه حقيقي باستخدام حلول الأتمتة الذكية والذكاء الاصطناعي (AI).
تقديم تجربة عملاء سلسة وآمنة، مع طبقات أمان متعددة يمكن أن تساعد في منع الجرائم الإلكترونية المالية.
تحديد وتقييم النوايا الاحتيالية لإنشاء حسابات رقمية جديدة.
قم بالوصول إلى مكتبة أمنية مدمجة لتطبيقات الويب المحمولة الأصلية.
حماية عملاء البيع بالتجزئة والشركات من خلال اكتشاف ومنع الإصابات بالبرامج الضارة وهجمات التصيّد الاحتيالي في المؤسسات المالية.
ساعد في حماية تطبيقات السحابة والأجهزة المحمولة والبيانات الكبيرة على منصة غنية بالأمان.
IBM zSecure Admin
تعزيز إدارة الأمان وإدارة المستخدمين والامتثال لـ IBM RACF.
IBM zSecure Alert
مراقبة الكمبيوتر المركزي بحثًا عن التهديدات الأمنية الخارجية والداخلية، وتقليل التدابير الأمنية وتعزيز توافر النظام.
IBM zSecure Audit
تقييم والتحقق من فعالية سياسات أمان الكمبيوتر المركزي لتقليل الأخطاء وتحسين جودة الخدمة.
IBM zSecure CICS® Toolkit
أضف قدرات إدارة أمن الكمبيوتر المركزي إلى بيئات CICS.
IBM zSecure Command Verifier
يوفر طبقة أمان إضافية تساعد في مقارنة كل أمر من أوامر ®IBM RACF بسياسات الأمان قبل معالجته.
IBM zSecure Manager for RACF® z/VM
يمكنك أتمتة التدقيق وتقليل التهديدات والتحقق من امتثال تكنولوجيا المعلومات لتبسيط إدارة أمان الشبكة المعقدة المتأصلة في بيئة الأجهزة الافتراضية.
IBM zSecure Visual
اكتشف وأبلغ عن الأحداث والمخاطر الأمنية على أجهزة الكمبيوتر المركزية.
IBM Z® Multi-Factor Authentication
ساعد في تقليل المخاطر وحماية البيانات عن طريق إضافة عوامل المصادقة إلى عملية تسجيل الدخول إلى z/OS.