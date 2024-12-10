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تنفيذ أوامر إدارة مخاطر المعلومات بثقة
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خلفية سوداء مع نسيج منقّط
ضمان تقييمات شاملة ودقيقة لمخاطر تكنولوجيا المعلومات

تضمن IBM zSecure Command Verifier صحة الأوامر التي قد تؤثر على بياناتك. من المحتمل أن تكون بيانات مؤسستك أحد أهم أصولها. إذا كانت هذه البيانات مخزنة في بيئة الكمبيوتر المركزي، فمن أجل إدارة مخاطر المعلومات، لماذا لا يتم منع الأوامر الإدارية غير المطابقة التي يمكنها تغيير أو حذف الوصول. ستقوم zSecure Command Verifier تلقائيا بمصادقة الكلمات المفتاحية للأوامر مقابل السياسات المحددة بمجرد إصدار الأمر.

يمكنك تحديد النهج باستخدام ملفات تعريف RACF لتحديد نوع التحقق وتعريف الإجراءات عند اكتشاف أمر غير متوافق، بما في ذلك منع تنفيذ الأمر. تقوم الأداة بإنشاء تنبيهات فورية في حالة إصدار أوامر معينة، مما يساعد على منع انقطاعات النظام الناتج عن إصدار المسؤولين أوامر خاطئة. في غضون ثوانٍ، تقوم ZSecure Command Verifier بتخزين التغييرات التي تم إجراؤها على ملفات التعريف في قاعدة بيانات RACF، حيث تقوم بإنشاء سجل بالوقت الذي تم فيه إجراء تغيير على ملف التعريف والمسؤول الذي أصدر الأمر.
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مراقبة تنفيذ السياسات

يتم اعتراض الأوامر عند إدخالها ومقارنتها بسياسة الأمان الخاصة بك لتحديد ما إذا كان يجب تشغيلها أم لا.

 يوفر الوقت في تقييمات مخاطر تكنولوجيا المعلومات لديك

استرجع المعلومات عن التغييرات في ثوانٍ، مما يوفر ساعات من البحث في ملف السجل ويقلل من مخاطر تكنولوجيا المعلومات المرتبطة بالإجراءات العرضية أو الضارة التي يقوم بها المستخدمون المميزون.

 يزيد من التحكم في الأمان

قم بتعريف وتحديد أوامر أكثر تركيزًا باستخدام سياسة RACF. وإنشاء تنبيهات ومنح أوامر تتجاوز عمليات التحقق العامة.
المزايا مراقبة وإنفاذ سياسة المستخدم المميز مما يحمي البيانات

منع الأوامر الإدارية غير المتوافقة من المستخدمين المتميزين الذين يمكنهم تغيير أو حذف جميع ملفات التعريف ضمن نطاقهم. التحقق تلقائيًا من الكلمات المفتاحية للأوامر مقابل النُهج المحددة بمجرد إصدار الأمر للمساعدة في منع أخطاء المستخدم، بغض النظر عما إذا كان الأمر قد بدأ من مهمة دُفعية، أو من وحدة تحكم المشغل.

 يسترجع معلومات الأوامر بسرعة

تقوم zSecure Command Verifier بتخزين التغييرات التي تم إجراؤها على ملفات التعريف في قاعدة بيانات RACF، بحيث يمكنك بسهولة اكتشاف وقت إجراء تغيير على ملف تعريف وأي مسؤول أصدر الأمر. تسترجع المعلومات حول التغييرات في ثوان، مما يوفر ساعات العمل.

 تُعرّف وتحدد أنواع مختلفة من تقييمات مخاطر تكنولوجيا المعلومات

تحديد النُهج باستخدام ملفات تعريف RACF لتحديد نوع التحقق الذي سيتم إجراؤه وتحديد الإجراءات عند اكتشاف أمر غير متوافق، بما في ذلك منع تنفيذ الأمر. توليد تنبيهات فورية في زمن شبه حقيقي في حالة إصدار أوامر معينة، مما يساعد على منع انقطاعات النظام الناتجة عن إصدار المسؤولين لأوامر خاطئة. إرسال رسائل عند تغيير الأوامر. منح المستخدم حق الوصول إلى أوامر محددة.
السمات الرئيسية
  • مراقبة وإنفاذ سياسة المستخدم المميز مما يحمي البيانات
  • يسترجع معلومات الأوامر بسرعة
  • تُعرّف وتحدد أنواع مختلفة من تقييمات مخاطر تكنولوجيا المعلومات
  • تتكامل مع منصات IBM الشائعة
التفاصيل الفنية المواصفات الفنية

لاحظ أن استحقاقك للدعم، إن وجد، يعتمد على الترخيص و/أو اتفاقيات الصيانة الخاصة بك لـ zSecure Command Verifier.

  • CA ACF2 و CA Top Secret
  • IBM MQ
  • مرفق الخدمة التشفيرية المتكاملة (ICSF) من IBM
  • خادم Windows
  • معيار أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI-DSS)
  • أدلة التنفيذ التقني لأمن وكالة نظم المعلومات الدفاعية (DISA STIGs)
 متطلبات البرنامج

المتطلبات: خادم IBM z Systems مدعوم وقادر على دعم z®/OS V2.1 أو الإصدارات الأحدث.

  • IBM z/OS V1R12
  • IBM z/OS V1R13
  • IBM z/OS V2R1
 متطلبات الأجهزة

خادم IBM z Systems مدعوم وقادر على دعم z/OS V2.1 أو الإصدارات الأحدث.

  • المعالج: Z800 (الحد الأدنى)؛ IBM System z9 أو z10 Enterprise Class (EC) (موصى به)
  • مساحة القرص: 300 ميغابايت (الحد الأدنى)؛ 450 ميغابايت (موصى به)
  • الذاكرة: 1 غيغابايت (الحد الأدنى)؛ 2 غيغابايت (موصى به)
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الدعم

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