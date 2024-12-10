تضمن IBM zSecure Command Verifier صحة الأوامر التي قد تؤثر على بياناتك. من المحتمل أن تكون بيانات مؤسستك أحد أهم أصولها. إذا كانت هذه البيانات مخزنة في بيئة الكمبيوتر المركزي، فمن أجل إدارة مخاطر المعلومات، لماذا لا يتم منع الأوامر الإدارية غير المطابقة التي يمكنها تغيير أو حذف الوصول. ستقوم zSecure Command Verifier تلقائيا بمصادقة الكلمات المفتاحية للأوامر مقابل السياسات المحددة بمجرد إصدار الأمر.
يمكنك تحديد النهج باستخدام ملفات تعريف RACF لتحديد نوع التحقق وتعريف الإجراءات عند اكتشاف أمر غير متوافق، بما في ذلك منع تنفيذ الأمر. تقوم الأداة بإنشاء تنبيهات فورية في حالة إصدار أوامر معينة، مما يساعد على منع انقطاعات النظام الناتج عن إصدار المسؤولين أوامر خاطئة. في غضون ثوانٍ، تقوم ZSecure Command Verifier بتخزين التغييرات التي تم إجراؤها على ملفات التعريف في قاعدة بيانات RACF، حيث تقوم بإنشاء سجل بالوقت الذي تم فيه إجراء تغيير على ملف التعريف والمسؤول الذي أصدر الأمر.
اكتشِف كيف يمكنك حماية موظفيك وبياناتك من الهجمات الإلكترونية. اكتسِب رؤى أعمق فيما يتعلق بأساليب المهاجمين وتوصيات لحماية مؤسستك بشكل استباقي.
يتم اعتراض الأوامر عند إدخالها ومقارنتها بسياسة الأمان الخاصة بك لتحديد ما إذا كان يجب تشغيلها أم لا.
استرجع المعلومات عن التغييرات في ثوانٍ، مما يوفر ساعات من البحث في ملف السجل ويقلل من مخاطر تكنولوجيا المعلومات المرتبطة بالإجراءات العرضية أو الضارة التي يقوم بها المستخدمون المميزون.
قم بتعريف وتحديد أوامر أكثر تركيزًا باستخدام سياسة RACF. وإنشاء تنبيهات ومنح أوامر تتجاوز عمليات التحقق العامة.
منع الأوامر الإدارية غير المتوافقة من المستخدمين المتميزين الذين يمكنهم تغيير أو حذف جميع ملفات التعريف ضمن نطاقهم. التحقق تلقائيًا من الكلمات المفتاحية للأوامر مقابل النُهج المحددة بمجرد إصدار الأمر للمساعدة في منع أخطاء المستخدم، بغض النظر عما إذا كان الأمر قد بدأ من مهمة دُفعية، أو من وحدة تحكم المشغل.
تقوم zSecure Command Verifier بتخزين التغييرات التي تم إجراؤها على ملفات التعريف في قاعدة بيانات RACF، بحيث يمكنك بسهولة اكتشاف وقت إجراء تغيير على ملف تعريف وأي مسؤول أصدر الأمر. تسترجع المعلومات حول التغييرات في ثوان، مما يوفر ساعات العمل.
تحديد النُهج باستخدام ملفات تعريف RACF لتحديد نوع التحقق الذي سيتم إجراؤه وتحديد الإجراءات عند اكتشاف أمر غير متوافق، بما في ذلك منع تنفيذ الأمر. توليد تنبيهات فورية في زمن شبه حقيقي في حالة إصدار أوامر معينة، مما يساعد على منع انقطاعات النظام الناتجة عن إصدار المسؤولين لأوامر خاطئة. إرسال رسائل عند تغيير الأوامر. منح المستخدم حق الوصول إلى أوامر محددة.
لاحظ أن استحقاقك للدعم، إن وجد، يعتمد على الترخيص و/أو اتفاقيات الصيانة الخاصة بك لـ zSecure Command Verifier.
المتطلبات: خادم IBM z Systems مدعوم وقادر على دعم z®/OS V2.1 أو الإصدارات الأحدث.
خادم IBM z Systems مدعوم وقادر على دعم z/OS V2.1 أو الإصدارات الأحدث.