تضمن IBM zSecure Command Verifier صحة الأوامر التي قد تؤثر على بياناتك. من المحتمل أن تكون بيانات مؤسستك أحد أهم أصولها. إذا كانت هذه البيانات مخزنة في بيئة الكمبيوتر المركزي، فمن أجل إدارة مخاطر المعلومات، لماذا لا يتم منع الأوامر الإدارية غير المطابقة التي يمكنها تغيير أو حذف الوصول. ستقوم zSecure Command Verifier تلقائيا بمصادقة الكلمات المفتاحية للأوامر مقابل السياسات المحددة بمجرد إصدار الأمر.

يمكنك تحديد النهج باستخدام ملفات تعريف RACF لتحديد نوع التحقق وتعريف الإجراءات عند اكتشاف أمر غير متوافق، بما في ذلك منع تنفيذ الأمر. تقوم الأداة بإنشاء تنبيهات فورية في حالة إصدار أوامر معينة، مما يساعد على منع انقطاعات النظام الناتج عن إصدار المسؤولين أوامر خاطئة. في غضون ثوانٍ، تقوم ZSecure Command Verifier بتخزين التغييرات التي تم إجراؤها على ملفات التعريف في قاعدة بيانات RACF، حيث تقوم بإنشاء سجل بالوقت الذي تم فيه إجراء تغيير على ملف التعريف والمسؤول الذي أصدر الأمر.