تعمل zSecure CICS Toolkit على تحسين معالجة معاملات الكمبيوتر المركزي CICS:
تمكّن zSecure CICS Toolkit تطبيقات CICS من استخدام RACF لتعيين سياسات الوصول في قاعدة البيانات. تسهّل واجهة برمجة التطبيقات عمليات التحقق من أذونات الوصول لأكثر من 2000 مورد، مما يتيح لك دمج أمان نظام IBM بسهولة وتحسين أداء التطبيق.
تُظهر الواجهة وواجهة برمجة التطبيقات المتقدمة فقط الوظائف والخيارات التي تفوضها إلى مستخدميك، مما يوسّع الامتيازات الإدارية الأساسية المحددة لمسؤولي الميدان مع الحفاظ على التحكم في أنواع الأوامر التي يمكن للمستخدمين الموزعين تنفيذها.
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لا يحتاج مبرمجو التطبيقات إلى معرفة قاعدة بيانات IBM RACF لإنشاء تطبيق مخصص لإدارة الأذونات
إذا كان تطبيق على خادم الويب الخاص بك يتواصل مع CICS على حاسوبك المركزي، يمكن لـ CICS استخدام قدراته المتقدمة لواجهات برمجة التطبيقات لتنفيذ بعض وظائف أمان RACF.
باستخدام واجهة برمجة التطبيقات، يمكنك تخصيص الشاشات لتلبية متطلبات التثبيت المحدد والتحكم في المعلومات المعروضة على المسؤولين اللامركزيين.
تسهل واجهة برمجة التطبيقات (API) عمليات التحقق من الوصول على أكثر من 2000 مورد ، مما يتيح لك استبدال الأمن الداخلي للتطبيق بسهولة بأمن IBM® Resource Access Control Facility (RACF®) والمساعدة على تحسين أداء التطبيق بشكل كبير من خلال الأداء العالي واجهة تطبيق ™zSecure. يمكن لـ zSecure™ CICS Toolkit أيضًا تنفيذ عمليات تحقق من موارد الجهات الخارجية عبر معظم فئات الموارد.
تُقلل zSecure CICS Toolkit من عبء برمجة وصيانة تطبيقات CICS، مما يساعد مطوري التطبيقات على التركيز على تحسين الوظائف. تمكّن CICS Toolkit تطبيق CICS الخاص بك من استخدام RACF لتعيين سياسات الوصول التي سيتم استرجاعها مباشرةً من قاعدة بيانات RACF، مما يساعد على فصل الواجبات بحيث لا يُسمح لموظفي دعم التطبيقات بإدارة السلطات والامتيازات في التطبيقات.
استخدم واجهة برمجة التطبيقات لتخصيص شاشات أداة zSecure CICS Toolkit بسهولة لتلبية متطلبات التثبيت المحدد والتحكم في كمية ونوع المعلومات المعروضة على المسؤولين اللامركزيين. يمكنك أيضًا تخصيص أوامر RACF التي تدعمها zSecure CICS Toolkit. تتيح واجهة برمجة التطبيقات حتى التحقق من كلمة مرور مستخدم آخر من قِبل تطبيق مُصَرح له. لن تعرض الشاشات سوى للمسؤولين المحليين لديك الخيارات والحقول التي حددتها.
يمكن لإمكانات واجهات برمجة التطبيقات المتقدمة في zSecure CICS Toolkit تنفيذ بعض وظائف أمان RACF إذا كان لديك تطبيق على خادم الويب الخاص بك يتواصل مع CICS على حاسوبك المركزي. تشمل الوظائف التحقق من صحة اسم المستخدم وكلمة المرور المدخلين على واجهة الويب مقابل قاعدة بيانات RACF أو استخدام وظائف الأمان في RACF للتحكم في خادم الويب وتطبيقات الويب الخاصة بك.
يمكن للمسؤولين المحليين إصدار الأوامر بسرعة من خلال قائمة للقيام بوظائف مثل إعادة تعيين كلمة المرور وإضافة المستخدمين. تمكّن قائمة zSecure CICS Toolkit المستخدمين من البقاء داخل تطبيق CICS لإصدار أوامر الأمن للكمبيوتر المركزي. لا يحتاج مبرمجو التطبيقات إلى معرفة قاعدة بيانات RACF أو تصميمها لإنشاء تطبيق مخصص لإدارة أمن RACF، مما يؤدي إلى تحسين وقت تحقيق القيمة.
يسمح الإصدار V2.2.1 بالتخزين فوق حد الـ 2 جيجابايت ("الحد الأقصى") لتمكين معالجة المزيد من البيانات. يرجى ملاحظة أن القدرة على استخدام المزيد من الذاكرة الافتراضية قد يكون لها آثار على عمليات تصحيف الذاكرة واحتياجات التخزين الحقيقية. هذا أيضًا يُحرر مساحة التخزين أسفل الحد الأدنى لبرامج أخرى. مع النماذج z196 أو الأحدث، يتم تفعيل معالجة 64 بت تلقائيًا، على الرغم من أن الرجوع إلى معالجة 31 بت اختياري. يمكنك تحديد البرنامج لتشغيله على اللوحة الثانية من خيار القائمة SE.0 (إعداد التشغيل).