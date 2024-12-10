تعمل zSecure CICS Toolkit على تحسين معالجة معاملات الكمبيوتر المركزي CICS:

IBM Customer Information Control System (CICS) هو برنامج لمعالجة المعاملات عبر الإنترنت (OLTP)، والذي عند استخدامه مع لغة برمجة COBOL، يمكن أن يساعد في بناء واجهات برمجة التطبيقات (APIs). وباستخدام واجهات برمجة التطبيقات التي يوفرها CICS، يمكنك كتابة برامج تتواصل عبر الإنترنت مع المستخدمين والعملاء والسجلات الأخرى في مجموعة البيانات باستخدام مرافق CICS.

تمكّن zSecure CICS Toolkit تطبيقات CICS من استخدام RACF لتعيين سياسات الوصول في قاعدة البيانات. تسهّل واجهة برمجة التطبيقات عمليات التحقق من أذونات الوصول لأكثر من 2000 مورد، مما يتيح لك دمج أمان نظام IBM بسهولة وتحسين أداء التطبيق.

تُظهر الواجهة وواجهة برمجة التطبيقات المتقدمة فقط الوظائف والخيارات التي تفوضها إلى مستخدميك، مما يوسّع الامتيازات الإدارية الأساسية المحددة لمسؤولي الميدان مع الحفاظ على التحكم في أنواع الأوامر التي يمكن للمستخدمين الموزعين تنفيذها.