IBM z/VM عبارة عن تقنية محاكاة افتراضية آمنة للغاية وقابلة للتوسع للبنية التحتية السحابية ولتشغيل التطبيقات الحساسة. تدعم أنظمة التشغيل Linux و z/OS و z/VSE و z/TPF على خوادم IBM Z و LinuxONE ويمكنها استضافة آلاف الخوادم الافتراضية على نظام واحد. يعمل zSecure Manager لـ RACF z/VM على تبسيط إدارة الأمان المعقدة ومشكلات الامتثال مع تكنولوجيا المعلومات المتأصلة في بيئة الأجهزة الافتراضية.

باستخدام zSecure Manager for RACF z/VM، يمكنك تنفيذ الاستعلامات في ثوانٍ وتنفيذ تغييرات جماعية مع القليل من الأعباء الإدارية. يمكنك تحديد مشكلات RACF على نظام التشغيل z/VM، مثل التعريفات المفقودة أو غير المتسقة، مما يتيح لك إصلاح الأخطاء أو منعها قبل أن تصبح تهديدًا للأمن والامتثال. يمكنك نسخ أو نقل المستخدمين، أو المجموعات، أو الموارد، أو التطبيقات، أو قواعد البيانات بأكملها، وإعادة تسمية المعرفات داخل قاعدة البيانات نفسها. وإنتاج التقارير يوميًا بتنسيق البريد الإلكتروني، وفقًا لجدول زمني مخصص. بالإضافة إلى ذلك ، يوفر IBM zSecure Manager for RACF z/VM إطار عمل موسع لدعم الأتمتة والتحقق من الامتثال.