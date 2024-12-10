IBM z/VM عبارة عن تقنية محاكاة افتراضية آمنة للغاية وقابلة للتوسع للبنية التحتية السحابية ولتشغيل التطبيقات الحساسة. تدعم أنظمة التشغيل Linux و z/OS و z/VSE و z/TPF على خوادم IBM Z و LinuxONE ويمكنها استضافة آلاف الخوادم الافتراضية على نظام واحد. يعمل zSecure Manager لـ RACF z/VM على تبسيط إدارة الأمان المعقدة ومشكلات الامتثال مع تكنولوجيا المعلومات المتأصلة في بيئة الأجهزة الافتراضية.
باستخدام zSecure Manager for RACF z/VM، يمكنك تنفيذ الاستعلامات في ثوانٍ وتنفيذ تغييرات جماعية مع القليل من الأعباء الإدارية. يمكنك تحديد مشكلات RACF على نظام التشغيل z/VM، مثل التعريفات المفقودة أو غير المتسقة، مما يتيح لك إصلاح الأخطاء أو منعها قبل أن تصبح تهديدًا للأمن والامتثال. يمكنك نسخ أو نقل المستخدمين، أو المجموعات، أو الموارد، أو التطبيقات، أو قواعد البيانات بأكملها، وإعادة تسمية المعرفات داخل قاعدة البيانات نفسها. وإنتاج التقارير يوميًا بتنسيق البريد الإلكتروني، وفقًا لجدول زمني مخصص. بالإضافة إلى ذلك ، يوفر IBM zSecure Manager for RACF z/VM إطار عمل موسع لدعم الأتمتة والتحقق من الامتثال.
في عام 2023، شهدت المنظمات ارتفاعًا بنسبة 71% في الهجمات الإلكترونية الناجمة عن استغلال الهويات. اطلع على التقرير الجديد لمعرفة كيفية حماية الهويات بشكل أفضل.
تبسيط مهام إدارة الأمان المعقدة باستخدام إجراءات من خطوة واحدة يمكن تنفيذها دون معرفة واسعة بـ RACF.
يمكنك عرض معلومات z/VM وتحديد المشكلات التي قد تتطلب مزيدًا من التحقيق وإصلاحها بسرعة. وترتيب المشكلات حسب أولوية التدقيق برقم يشير إلى التأثير النسبي للمشكلة.
دمج قواعد الأمان من قواعد البيانات المختلفة: نسخ أو نقل المستخدمين، أو المجموعات، أو الموارد، أو التطبيقات، أو قواعد البيانات الكاملة. إعادة تسمية المعرفات داخل نفس قاعدة البيانات.
يمكنك إجراء—عند الدمج—عمليات تحقق شاملة للتناسق ويبلغ عن أي تعارضات محتملة قبل توليد الأوامر. وإنشاء مسار تدقيق شامل دون بذل جهد يدوي كبير.
تنفيذ الاستعلامات في ثوان وتنفيذ تغييرات جماعية مع أعباء إدارية أقل.
قراءة قاعدة بيانات RACF وتحديثها مباشرةً من قرص بتنسيق نظام التشغيل أو قاعدة بيانات RACF منسوخة أو غير محملة. أجب عن أسئلة مثل: "من لديه حق الوصول إلى هذا الملف؟" و"أي مستخدمي النظام الخاصين لم يغيروا كلمات مرورهم؟؟" تحليل معلومات مرافق إدارة النظام (SMF) من بيانات SMF الحية أو من بيانات SMF المؤرشفة. عرض المعلومات باستخدام البيانات المباشرة بشكل تفاعلي فور وقوع الحدث تقريبا.
تحديد مشاكل RACF على نظام التشغيل z/VM، مثل التعريفات المفقودة أو غير المتناسقة، مما يتيح لك إصلاح الأخطاء أو منعها قبل أن تصبح تهديدًا للأمن والامتثال. راقب المستخدمين المميزين للمساعدة في ضمان حذف الحسابات القديمة بشكل صحيح والتأكد من تكامل المنتجات بشكل جيد، مما يساعد في تجنب الثغرات الأمنية التي يمكن استغلالها من قِبل مستخدمين آخرين.
تشمل القائمة القصيرة لإمكانات التقارير ما يلي: توليد تقارير بصيغة XML، واستيراد بيانات التقارير إلى قواعد البيانات وأدوات إعداد التقارير، وعرض البيانات باستخدام متصفح الإنترنت Internet Explorer أو Microsoft Excel، والسماح للمديرين بعرض التقارير وتصنيفها وتدوين ملاحظات عليها، وإنتاج تقارير مركزية لتوزيعها تلقائيًا على المجموعات اللامركزية.
يمكنك نسخ أو نقل المستخدمين، أو المجموعات، أو الموارد، أو التطبيقات، أو قواعد البيانات بأكملها، وإعادة تسمية المعرفات داخل قاعدة البيانات نفسها. يمكنك إنتاج التقارير بتنسيق البريد الإلكتروني يوميًا، أو وفقًا لجدول زمني مخصص، أو عند حدوث أحداث محددة فقط، أو عند حدوث اختراق أمني. تعديل شاشات العرض والتقارير باستخدام لغة التدقيق وإعداد التقارير (CARLa).
تصفية المعلومات التكميلية الخارجية من مصادر البيانات والتطبيقات المؤسسية الحالية (مثل بيانات الوحدة والقسم والموظفين) ويعرضها جنبًا إلى جنب مع البيانات التقنية من z/VM وIBM RACF في تقارير مُوَلَّدة آليًا.
يقوم IBM zSecure V2.2.1 أيضا بتحديث العملة بالمنتجات والتطبيقات والمعايير لتشمل:
المتطلبات: خادم IBM z Systems مدعوم وقادر على دعم z/OS V2.1 أو الإصدارات الأحدث.
خادم IBM z Systems مدعوم وقادر على دعم z/OS V2.1 أو الإصدارات الأحدث.
مع تطور احتياجات أمن الكمبيوتر المركزي لديك، يمكن أن يساعدك إجراء تقييم قيمة IBM Z Mainframe في ضمان تحقيقك لأقصى استفادة ممكنة من استثمارك في حلول IBM zSecure.
في هذه المشاركة التي تستغرق ثلاث ساعات (عن بُعد أو في الموقع)، سيقوم فريقنا بمراجعة استخدامك الحالي لـ zSecure. التقييمات تقدم من قِبل أفضل المتخصصين والممارسين التقنيين في zSecure الذين يعملون جنبًا إلى جنب مع فريقك الأمني، دون أي تكلفة عليك.
للمشاركة، ستتلقى تقريرًا يشرح كيفية تحسين وضعك الأمني العام من خلال:
(ملاحظة: عادةً ما تُسلَّم التقارير النهائية في غضون أسبوع من نهاية التقييم).
توفر تقييمات أساسية ومتقدمة للمساعدة في ضمان أن إطار عمل الأمان الخاص بك هو أفضل ممارسة لمؤسستك وصناعتك.
أشخاص من فريق Z يشاركون قصصهم الشخصية والمهنية والتقنية مع Marilyn Thornton، المديرة التنفيذية المفضلة لدينا لنظام Z Mainframe Security.
الإصداران 1.11.1 و 1.11.2
دليل تفاعلي لحلول ®IBM لإدارة وصيانة الأمن على الكمبيوتر المركزي.
قلل المخاطر التي تأتي من خطأ المستخدم المميز أو انتحال الهوية الخارجية الضارة على الكمبيوتر المركزي.
يمكنك حماية بيانات عملك من التهديدات الإلكترونية - داخل مركز البيانات لديك وفي جميع أنحاء السحابة الهجينة التي تستخدمها.
تحسين أمان الكمبيوتر المركزي والكفاءة الإدارية والامتثال باستخدام منتجات IBM zSecure.
استغل موارد RACF المجانية من المهام الإدارية الروتينية من خلال واجهة CICS.