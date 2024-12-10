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تحسين إدارة أمان شبكة RACF في بيئة الأجهزة الافتراضية المعقدة
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أضف الآن قوة حصانية لإدارة أمن شبكة الأجهزة الافتراضية

IBM z/VM عبارة عن تقنية محاكاة افتراضية آمنة للغاية وقابلة للتوسع للبنية التحتية السحابية ولتشغيل التطبيقات الحساسة. تدعم أنظمة التشغيل Linux و z/OS و z/VSE و z/TPF على خوادم IBM Z و LinuxONE ويمكنها استضافة آلاف الخوادم الافتراضية على نظام واحد. يعمل zSecure Manager لـ RACF z/VM على تبسيط إدارة الأمان المعقدة ومشكلات الامتثال مع تكنولوجيا المعلومات المتأصلة في بيئة الأجهزة الافتراضية.

باستخدام zSecure Manager for RACF z/VM، يمكنك تنفيذ الاستعلامات في ثوانٍ وتنفيذ تغييرات جماعية مع القليل من الأعباء الإدارية. يمكنك تحديد مشكلات RACF على نظام التشغيل z/VM، مثل التعريفات المفقودة أو غير المتسقة، مما يتيح لك إصلاح الأخطاء أو منعها قبل أن تصبح تهديدًا للأمن والامتثال. يمكنك نسخ أو نقل المستخدمين، أو المجموعات، أو الموارد، أو التطبيقات، أو قواعد البيانات بأكملها، وإعادة تسمية المعرفات داخل قاعدة البيانات نفسها. وإنتاج التقارير يوميًا بتنسيق البريد الإلكتروني، وفقًا لجدول زمني مخصص. بالإضافة إلى ذلك ، يوفر IBM zSecure Manager for RACF z/VM إطار عمل موسع لدعم الأتمتة والتحقق من الامتثال.
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الميزات أتمتة المهام الروتينية

تبسيط مهام إدارة الأمان المعقدة باستخدام إجراءات من خطوة واحدة يمكن تنفيذها دون معرفة واسعة بـ RACF.

 تقليل التهديدات التي يتعرض لها الكمبيوتر المركزي

يمكنك عرض معلومات z/VM وتحديد المشكلات التي قد تتطلب مزيدًا من التحقيق وإصلاحها بسرعة. وترتيب المشكلات حسب أولوية التدقيق برقم يشير إلى التأثير النسبي للمشكلة.

 لديك مصدر واحد للحقيقة

دمج قواعد الأمان من قواعد البيانات المختلفة: نسخ أو نقل المستخدمين، أو المجموعات، أو الموارد، أو التطبيقات، أو قواعد البيانات الكاملة. إعادة تسمية المعرفات داخل نفس قاعدة البيانات.

 التحقق من فعالية معايير الأمان

يمكنك إجراء—عند الدمج—عمليات تحقق شاملة للتناسق ويبلغ عن أي تعارضات محتملة قبل توليد الأوامر. وإنشاء مسار تدقيق شامل دون بذل جهد يدوي كبير.
المزايا تبسيط إدارة الأمان من خلال الأتمتة

تنفيذ الاستعلامات في ثوان وتنفيذ تغييرات جماعية مع أعباء إدارية أقل.

 تحليل ملفات تعريف RACF للحصول على إجابات سريعة

قراءة قاعدة بيانات RACF وتحديثها مباشرةً من قرص بتنسيق نظام التشغيل أو قاعدة بيانات RACF منسوخة أو غير محملة. أجب عن أسئلة مثل: "من لديه حق الوصول إلى هذا الملف؟" و"أي مستخدمي النظام الخاصين لم يغيروا كلمات مرورهم؟؟" تحليل معلومات مرافق إدارة النظام (SMF) من بيانات SMF الحية أو من بيانات SMF المؤرشفة. عرض المعلومات باستخدام البيانات المباشرة بشكل تفاعلي فور وقوع الحدث تقريبا.

 تقليل مخاطر الاختراق من خلال التحليل الآلي وإعداد التقارير

تحديد مشاكل RACF على نظام التشغيل z/VM، مثل التعريفات المفقودة أو غير المتناسقة، مما يتيح لك إصلاح الأخطاء أو منعها قبل أن تصبح تهديدًا للأمن والامتثال. راقب المستخدمين المميزين للمساعدة في ضمان حذف الحسابات القديمة بشكل صحيح والتأكد من تكامل المنتجات بشكل جيد، مما يساعد في تجنب الثغرات الأمنية التي يمكن استغلالها من قِبل مستخدمين آخرين.

 تخصيص التقارير لتلائم احتياجاتك الخاصة

تشمل القائمة القصيرة لإمكانات التقارير ما يلي: توليد تقارير بصيغة XML، واستيراد بيانات التقارير إلى قواعد البيانات وأدوات إعداد التقارير، وعرض البيانات باستخدام متصفح الإنترنت Internet Explorer أو Microsoft Excel، والسماح للمديرين بعرض التقارير وتصنيفها وتدوين ملاحظات عليها، وإنتاج تقارير مركزية لتوزيعها تلقائيًا على المجموعات اللامركزية.

 دمج قواعد الأمان من قواعد بيانات مختلفة

يمكنك نسخ أو نقل المستخدمين، أو المجموعات، أو الموارد، أو التطبيقات، أو قواعد البيانات بأكملها، وإعادة تسمية المعرفات داخل قاعدة البيانات نفسها. يمكنك إنتاج التقارير بتنسيق البريد الإلكتروني يوميًا، أو وفقًا لجدول زمني مخصص، أو عند حدوث أحداث محددة فقط، أو عند حدوث اختراق أمني. تعديل شاشات العرض والتقارير باستخدام لغة التدقيق وإعداد التقارير (CARLa).

 دعم الملفات الخارجية للبيانات الموجودة

تصفية المعلومات التكميلية الخارجية من مصادر البيانات والتطبيقات المؤسسية الحالية (مثل بيانات الوحدة والقسم والموظفين) ويعرضها جنبًا إلى جنب مع البيانات التقنية من z/VM وIBM RACF في تقارير مُوَلَّدة آليًا.
لقد قلت مؤخرًا لمديري: إذا كنت مضطرًا لخفض التكاليف، فيمكنك أن تسحب مني أي أداة، ولكن أرجوك اترك لي مجموعة zSecure. Marcel Schmidt نائب الرئيس المساعد، خبير هندسة نظم الكمبيوتر المركزي z/OS شركة Swiss Re
التفاصيل الفنية المواصفات الفنية

يقوم IBM zSecure V2.2.1 أيضا بتحديث العملة بالمنتجات والتطبيقات والمعايير لتشمل:

  • CA ACF2 و CA Top Secret
  • IBM MQ
  • مرفق الخدمة التشفيرية المتكاملة (ICSF) من IBM
  • خادم Windows
  • معيار أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI-DSS)
  • أدلة التنفيذ التقني لأمن وكالة نظم المعلومات الدفاعية (DISA STIGs)
 متطلبات البرنامج

المتطلبات: خادم IBM z Systems مدعوم وقادر على دعم z/OS V2.1 أو الإصدارات الأحدث.

  • IBM z/OS V1R12
  • IBM z/OS V1R13
  • IBM z/OS V2R1
 متطلبات الأجهزة

خادم IBM z Systems مدعوم وقادر على دعم z/OS V2.1 أو الإصدارات الأحدث.
تقييمات قيمة zSecure

تساعد التقييمات في ضمان عائد الاستثمار لاستثماراتك في IBM Security

 

مع تطور احتياجات أمن الكمبيوتر المركزي لديك، يمكن أن يساعدك إجراء تقييم قيمة IBM Z Mainframe في ضمان تحقيقك لأقصى استفادة ممكنة من استثمارك في حلول IBM zSecure.

في هذه المشاركة التي تستغرق ثلاث ساعات (عن بُعد أو في الموقع)، سيقوم فريقنا بمراجعة استخدامك الحالي لـ zSecure. التقييمات تقدم من قِبل أفضل المتخصصين والممارسين التقنيين في zSecure الذين يعملون جنبًا إلى جنب مع فريقك الأمني، دون أي تكلفة عليك.

للمشاركة، ستتلقى تقريرًا يشرح كيفية تحسين وضعك الأمني العام من خلال:

  1. توضيح الحالة النهائية الموصى بها قِبلنا لأمن الكمبيوتر المركزي، بما في ذلك أي تطورات أو تغييرات في الاستراتيجية أو البيئة منذ التنفيذ.
  2. تقديم توصيات قابلة للتنفيذ ومرتبة حسب الأولوية للانتقال من الحالة الحالية إلى الحالة المطلوبة.
  3. تحديث فريقك بشأن مجموعة الحلول المتطورة
  4. نوضح لك كيف يمكن لـ IBM zSecure الاستمرار في تمكين أعمالك المستقبلية.

(ملاحظة: عادةً ما تُسلَّم التقارير النهائية في غضون أسبوع من نهاية التقييم).
الموارد ورش عمل IBM Z Security: الأساسية والمتقدمة

توفر تقييمات أساسية ومتقدمة للمساعدة في ضمان أن إطار عمل الأمان الخاص بك هو أفضل ممارسة لمؤسستك وصناعتك.

 اعرض ورش العمل مدونة Marilyn حول أمن الكمبيوتر المركزي

أشخاص من فريق Z يشاركون قصصهم الشخصية والمهنية والتقنية مع Marilyn Thornton، المديرة التنفيذية المفضلة لدينا لنظام Z Mainframe Security.

 اقرأ المدونات التوثيق: IBM zSecure Manager for RACF z/VM

الإصداران 1.11.1 و 1.11.2

 اقرأ الوثائق IBM Security zSecure suite

دليل تفاعلي لحلول ®IBM لإدارة وصيانة الأمن على الكمبيوتر المركزي.

 اقرأ المستندات الفنية أكبر ثغرة أمنية لديك: المستخدم المميز

قلل المخاطر التي تأتي من خطأ المستخدم المميز أو انتحال الهوية الخارجية الضارة على الكمبيوتر المركزي.

 اقرأ المستندات الفنية
المنتجات والخدمات ذات الصلة IBM Z Enterprise Security

يمكنك حماية بيانات عملك من التهديدات الإلكترونية - داخل مركز البيانات لديك وفي جميع أنحاء السحابة الهجينة التي تستخدمها.

 مجموعة IBM zSecure

تحسين أمان الكمبيوتر المركزي والكفاءة الإدارية والامتثال باستخدام منتجات IBM zSecure.

 BM zSecure CICS Toolkit

استغل موارد RACF المجانية من المهام الإدارية الروتينية من خلال واجهة CICS.
موارد الخبراء لمساعدتك على النجاح
المجتمع

الحصول على النصائح التقنية والمعارف من الآخرين الذين يستخدمون IBM zSecure Manager for RACF z/VM.

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