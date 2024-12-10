تساعد zSecure Visual، وهي واجهة تستند إلى Microsoft Windows، على تقليل الحاجة إلى مهارات إدارة IBM RACF المتخصصة للغاية. يُمكّن هذا موظفي الخدمة ومكتب المساعدة، وكذلك مسؤولي أمن خط الأعمال من إدارة الملفات الشخصية ومجموعات البيانات مباشرةً من خلال واجهة مستخدم، بدلاً من الاضطرار إلى الوصول إلى شاشات منفصلة لخيار مشاركة الوقت/مرفق إنتاجية النظام التفاعلي (TSO/ISPF) من IBM. كما يتيح لك zSecure Visual أيضًا تعيين حدود للأذونات للتحكم في ملفات التعريف والإجراءات التي يمكن للمستخدمين المختلفين إدارتها.
تتيح واجهة المستخدم التي تعمل بالتأشير والنقر والشبيهة بجدول البيانات في zSecure Visual لمديري الأعمال والمراجعين عرض معلومات حيوية عن الموظفين والموارد بسرعة في تنسيق للقراءة فقط، مما قد يساعد في تقليل الحاجة إلى التوزيع العشوائي أو الدوري للتقارير.
شهد عام 2023 استهداف 70% من الهجمات الإلكترونية لصناعات البنية التحتية الحسّاسة. اطّلِع على التقرير الجديد لمعرفة رؤى أكثر تفصيلًا بخصوص أساليب المهاجمين.
تفويض مهام الإدارة المناسبة ليتم تنفيذها على مستوى الإدارة بدلاً من المستوى المؤسسي.
تخفيض العبء الأمني من خلال التعامل مع المهام الروتينية بتدريب بسيط، وتبسيط الإدارة مباشرةً من خلال واجهة Microsoft Windows.
تمكين مديري الأعمال والمراجعين من الاطلاع السريع على المعلومات الحيوية حول التهديدات المتعلقة بالموظفين والموارد، دون الحاجة إلى مهارات إدارة RACF.
الحد من الحاجة إلى مهارات إدارية عالية التخصص والاستفادة من الإدارة اللامركزية لنظام RACF لتقليل العبء على كبار موظفي أمن تكنولوجيا المعلومات.
توفير حقوق إدارية محدودة للمساعدة في إدارة الأمن والخصوصية. موظفو مكتب الخدمة أو مكتب المساعدة أو مسؤولو الأمن يرون فقط ملفات التعريف والإجراءات التي يمكنهم إدارتها. على سبيل المثال، لن يتمكن موظف مكتب المساعدة الذي يمكنه إعادة تعيين كلمات المرور (ولكن ليس لديه حقوق أخرى) من بدء أوامر إنشاء مستخدمين جدد. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تقليل التكاليف والجهد من خلال عدم الحاجة إلى طرح جلسات TSO/ISPF و3270 لموظفيك.
تمكين موظفي الخدمة وموظفي مكتب المساعدة، بالإضافة إلى مسؤولي أمن خطوط الأعمال من عرض وإدارة ملفات التعريف ومجموعات البيانات مباشرةً من واجهة Microsoft Windows سهلة الاستخدام، بدلاً من الاضطرار إلى الوصول إلى شاشات منفصلة لخيار مشاركة الوقت/مرفق إنتاجية النظام التفاعلي (TSO/ISPF) من IBM. يمكن التعامل مع مهام مثل تعديل قوائم التحكم بالوصول (ACL) ونسخ الملفات التعريفية وحذفها والتغييرات وإعادة تعيين كلمات المرور، بدراسة تدريبية بسيطة، مما يساعد على خفض تكلفة التشغيل التقنية.
تتيح واجهة المستخدم التي تعمل بالتأشير والنقر والشبيهة بجدول البيانات في zSecure Visual لمديري الأعمال والمراجعين عرض معلومات حيوية عن الموظفين والموارد بسرعة في تنسيق للقراءة فقط، مما قد يساعد في تقليل الحاجة إلى التوزيع العشوائي أو الدوري للتقارير.
يقوم zSecure V2.2.1 أيضا بتحديث العملة بالمنتجات والتطبيقات والمعايير لتشمل:
المتطلبات: خادم ®IBM z Systems مدعوم وقادر على دعم z®/OS V2.1 أو الإصدارات الأحدث.
خادم IBM z Systems مدعوم وقادر على دعم z/OS V2.1 أو الإصدارات الأحدث.