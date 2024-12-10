تساعد zSecure Visual، وهي واجهة تستند إلى Microsoft Windows، على تقليل الحاجة إلى مهارات إدارة IBM RACF المتخصصة للغاية. يُمكّن هذا موظفي الخدمة ومكتب المساعدة، وكذلك مسؤولي أمن خط الأعمال من إدارة الملفات الشخصية ومجموعات البيانات مباشرةً من خلال واجهة مستخدم، بدلاً من الاضطرار إلى الوصول إلى شاشات منفصلة لخيار مشاركة الوقت/مرفق إنتاجية النظام التفاعلي (TSO/ISPF) من IBM. كما يتيح لك zSecure Visual أيضًا تعيين حدود للأذونات للتحكم في ملفات التعريف والإجراءات التي يمكن للمستخدمين المختلفين إدارتها.

تتيح واجهة المستخدم التي تعمل بالتأشير والنقر والشبيهة بجدول البيانات في zSecure Visual لمديري الأعمال والمراجعين عرض معلومات حيوية عن الموظفين والموارد بسرعة في تنسيق للقراءة فقط، مما قد يساعد في تقليل الحاجة إلى التوزيع العشوائي أو الدوري للتقارير.