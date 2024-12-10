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بالنسبة للكمبيوتر المركزي، قم بتبسيط الإدارة من خلال واجهة تستند إلى Microsoft Windows
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zSecure Visual تبسّط إدارة أمان الكمبيوتر المركزي

تساعد zSecure Visual، وهي واجهة تستند إلى Microsoft Windows، على تقليل الحاجة إلى مهارات إدارة IBM RACF المتخصصة للغاية. يُمكّن هذا موظفي الخدمة ومكتب المساعدة، وكذلك مسؤولي أمن خط الأعمال من إدارة الملفات الشخصية ومجموعات البيانات مباشرةً من خلال واجهة مستخدم، بدلاً من الاضطرار إلى الوصول إلى شاشات منفصلة لخيار مشاركة الوقت/مرفق إنتاجية النظام التفاعلي (TSO/ISPF) من IBM. كما يتيح لك zSecure Visual أيضًا تعيين حدود للأذونات للتحكم في ملفات التعريف والإجراءات التي يمكن للمستخدمين المختلفين إدارتها.

تتيح واجهة المستخدم التي تعمل بالتأشير والنقر والشبيهة بجدول البيانات في zSecure Visual لمديري الأعمال والمراجعين عرض معلومات حيوية عن الموظفين والموارد بسرعة في تنسيق للقراءة فقط، مما قد يساعد في تقليل الحاجة إلى التوزيع العشوائي أو الدوري للتقارير.
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شهد عام 2023 استهداف 70% من الهجمات الإلكترونية لصناعات البنية التحتية الحسّاسة. اطّلِع على التقرير الجديد لمعرفة رؤى أكثر تفصيلًا بخصوص أساليب المهاجمين.
تحسين الموارد

تفويض مهام الإدارة المناسبة ليتم تنفيذها على مستوى الإدارة بدلاً من المستوى المؤسسي.

 تقليل التكاليف التشغيلية

تخفيض العبء الأمني من خلال التعامل مع المهام الروتينية بتدريب بسيط، وتبسيط الإدارة مباشرةً من خلال واجهة Microsoft Windows.

 تحديد التهديدات الأمنية بسرعة

تمكين مديري الأعمال والمراجعين من الاطلاع السريع على المعلومات الحيوية حول التهديدات المتعلقة بالموظفين والموارد، دون الحاجة إلى مهارات إدارة RACF.
السمات الرئيسية لـ zSecure Visual
  • تمكين كبار موظفي الأمن من التركيز على المهام ذات القيمة العالية
  • عرض وإدارة ملفات التعريف باستخدام Microsoft Windows
  • أتمتة العمل وخفض تكلفة تكنولوجيا المعلومات من خلال تعديلات قائمة التحكم في الوصول (ACL)
  • تقليل المخاطر الأمنية اللامركزية لمسؤولي RACF
  • تمكين مستخدمي الأعمال من التعرف بسرعة على التهديدات الأمنية
  • الحصول على رؤية أكبر لملفك التعريفي وإدارة كلمات المرور
لقد قلت مؤخرًا لمديري: إذا كنت مضطرًا لخفض التكاليف، فيمكنك أن تسحب مني أي أداة، ولكن أرجوك اترك لي مجموعة zSecure. Marcel Schmidt نائب رئيس مساعد، خبير هندسة نظم z/OS الرئيسية شركة Swiss Re
تسليط الضوء على الميزات تمكين كبار موظفي الأمن من التركيز على المهام ذات القيمة العالية

الحد من الحاجة إلى مهارات إدارية عالية التخصص والاستفادة من الإدارة اللامركزية لنظام RACF لتقليل العبء على كبار موظفي أمن تكنولوجيا المعلومات.

 تقليل المخاطر الأمنية اللامركزية لمسؤولي RACF

توفير حقوق إدارية محدودة للمساعدة في إدارة الأمن والخصوصية. موظفو مكتب الخدمة أو مكتب المساعدة أو مسؤولو الأمن يرون فقط ملفات التعريف والإجراءات التي يمكنهم إدارتها. على سبيل المثال، لن يتمكن موظف مكتب المساعدة الذي يمكنه إعادة تعيين كلمات المرور (ولكن ليس لديه حقوق أخرى) من بدء أوامر إنشاء مستخدمين جدد. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تقليل التكاليف والجهد من خلال عدم الحاجة إلى طرح جلسات TSO/ISPF و3270 لموظفيك.

 عرض وإدارة ملفات التعريف باستخدام Microsoft Windows

تمكين موظفي الخدمة وموظفي مكتب المساعدة، بالإضافة إلى مسؤولي أمن خطوط الأعمال من عرض وإدارة ملفات التعريف ومجموعات البيانات مباشرةً من واجهة Microsoft Windows سهلة الاستخدام، بدلاً من الاضطرار إلى الوصول إلى شاشات منفصلة لخيار مشاركة الوقت/مرفق إنتاجية النظام التفاعلي (TSO/ISPF) من IBM. يمكن التعامل مع مهام مثل تعديل قوائم التحكم بالوصول (ACL) ونسخ الملفات التعريفية وحذفها والتغييرات وإعادة تعيين كلمات المرور، بدراسة تدريبية بسيطة، مما يساعد على خفض تكلفة التشغيل التقنية.

 تمكين مستخدمي الأعمال من التعرف بسرعة على التهديدات الأمنية

تتيح واجهة المستخدم التي تعمل بالتأشير والنقر والشبيهة بجدول البيانات في zSecure Visual لمديري الأعمال والمراجعين عرض معلومات حيوية عن الموظفين والموارد بسرعة في تنسيق للقراءة فقط، مما قد يساعد في تقليل الحاجة إلى التوزيع العشوائي أو الدوري للتقارير.
التفاصيل الفنية المواصفات الفنية

يقوم zSecure V2.2.1 أيضا بتحديث العملة بالمنتجات والتطبيقات والمعايير لتشمل:

  • CA ACF2 و CA Top Secret
  • IBM MQ
  • مرفق الخدمة التشفيرية المتكاملة (ICSF) من IBM
  • خادم Windows
  • معيار أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI-DSS)
  • أدلة التنفيذ التقني لأمن وكالة نظم المعلومات الدفاعية (DISA STIGs)
 متطلبات البرنامج

المتطلبات: خادم ®IBM z Systems مدعوم وقادر على دعم z®/OS V2.1 أو الإصدارات الأحدث.

  • IBM z/OS® V1R12
  • IBM z/OS V1R13
  • IBM z/OS V2R1
 متطلبات الأجهزة

خادم IBM z Systems مدعوم وقادر على دعم z/OS V2.1 أو الإصدارات الأحدث.

  • المعالج: Z800 (الحد الأدنى)؛ IBM System z9 أو z10 Enterprise Class (EC) (موصى به)
  • مساحة القرص: 300 ميغابايت (الحد الأدنى)؛ 450 ميغابايت (موصى به)
  • الذاكرة: 1 غيغابايت (الحد الأدنى)؛ 2 غيغابايت (موصى به)
موارد الخبراء لمساعدتك على النجاح
المجتمع

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