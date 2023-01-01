يُعد برنامج أمان الكمبيوتر المركزي أمرًا بالغ الأهمية لحماية تكامل البيانات وسريتها، وإتاحة البيانات والتطبيقات المستضافة في أنظمة ®IBM Z .

توفر حلول الأمن لعائلة IBM Z حماية شاملة من التهديدات المتطورة، وتشمل التشفير المتقدم، وعناصر تحكم قوية للتحكم في الوصول، واكتشاف التهديدات المتطورة. وتتوافق هذه الحلول لتلبية المتطلبات التنظيمية، وتوفر تدابير الأمن الإلكتروني الآلية، ما يقلل من المخاطر ويمكّن المؤسسات من التركيز في أنشطة الأعمال الأساسية.

يؤدي تكامل هذه التدابير الأمنية إلى تحسين مرونة أنظمة IBM Z، مما يضمن الاستمرارية والتخلص السريع من حالات الأعطال.