يُعد برنامج أمان الكمبيوتر المركزي أمرًا بالغ الأهمية لحماية تكامل البيانات وسريتها، وإتاحة البيانات والتطبيقات المستضافة في أنظمة ®IBM Z .
توفر حلول الأمن لعائلة IBM Z حماية شاملة من التهديدات المتطورة، وتشمل التشفير المتقدم، وعناصر تحكم قوية للتحكم في الوصول، واكتشاف التهديدات المتطورة. وتتوافق هذه الحلول لتلبية المتطلبات التنظيمية، وتوفر تدابير الأمن الإلكتروني الآلية، ما يقلل من المخاطر ويمكّن المؤسسات من التركيز في أنشطة الأعمال الأساسية.
يؤدي تكامل هذه التدابير الأمنية إلى تحسين مرونة أنظمة IBM Z، مما يضمن الاستمرارية والتخلص السريع من حالات الأعطال.
استكشف العناصر الرئيسية لأمن أنظمة z/OS، مع التركيز في عمليات المصادقة والترخيص والتشفير، وتعد جزءًا لا يتجزأ من الوضع الأمني على مستوى المنصة ككل.
تنظم القائمة التالية برامج أمان الكمبيوتر المركزي وقدرات حلول IBM Z في فئات مختلفة، مثل حماية البيانات والتشفير وإدارة المفاتيح وإدارة التهديدات والثغرات الأمنية وإدارة الهوية والوصول.
يُمكنك حماية التطبيقات ذات المهام الحساسة في بيئات السحابات المتعددة الهجينة، واستخدام الخدمات السحابية التي يديرها Linux® on IBM Z لحماية البيانات السحابية والأصول الرقمية.
يُمكنك إدارة الأمن والامتثال في الوقت الفعلي من خلال تدقيق نشاط Db2 لنظام z/OS، وIMS ومجموعة البيانات.
يُمكنك حماية بياناتك في جميع المراحل، سواء كانت مُستخدمة أو مُهملة أو في أثناء معالجتها، حماية أسرع دون أي تغييرات في التطبيق.
يُمكنك حماية وتشفير البيانات المتدفقة في ®FICON وارتباطات القنوات الليفية من نظام IBM Z إلى DS8900F أو فيما بين المنصات.
استخدم بيئة تنفيذ موثوقة (TEE) لعزل أعباء العمل بتفاصيلها وتوسيع نطاقها للدفاع ضد التهديدات الداخلية والخارجية.
يُمكنك إلغاء تحميل عمليات التشفير المكثَّفة حسابيًا - مثل المدفوعات المالية أو المعاملات الآمنة - من الخادم المضيف.
يُمكنك إدارة المفاتيح بكفاءة وأمان لتشفير مجموعة بيانات ®IBM z/OS في IBM Z وأنظمة إدارة مفاتيح السحابة العامة. (والمعروف سابقًا باسم IBM EKMF Web)
يُمكنك تبسيط إدارة المفاتيح للتطبيقات والحلول ذاتية التشفير باستخدام بروتوكولات التشغيل التفاعلي، التي تشمل بروتوكول التشغيل التفاعلي لإدارة المفاتيح (KMIP) وبروتوكول الطباعة عبر الإنترنت (IPP) ونقل الحالة التمثيلية (REST)، وواجهات مثل PKCS#11.
يمثِّل التقنيات المتطورة التي تتيح إجراء عمليات الحوسبة على البيانات المشفرة دون فك التشفير. اكتشف كيف يمكن لهذه الابتكارات أن تعزّز أمن البيانات والخصوصية في مختلف الصناعات.
استخدم حل خدمات التشفير عن بُعد الذي يمكّن التطبيقات في البيئات الموزَّعة من الوصول إلى أجهزة التشفير عبر الشبكة.
اجمع المعلومات المتعلقة بالأمن للمساعدة في تكوين مخزون التشفير، واستخدم العميل الرسومي لتحليل معلومات الأمن بسهولة.
توفر آليات إدارة وحدة أمن الأجهزة (HSM) المستندة إلى الأجهزة على مستوى متوافق، ويُمكنك استخدامها لإدارة كل من IBM Z ووحدات LinuxONE HSM.
استخدم نظامًا مبسطًا وفعالًا وآمنًا لإدارة المفاتيح والشهادات ليقدم لك دعمًا مكثفًا لبطاقات EMV الذكية.
يقدِّم حلولًا شاملة مصممة خصوصًا لتحسين الأمن والامتثال في بيئات المؤسسات. ويُمكنك توفير الوقت وتقليل تعقيد عمليات التدقيق من خلال جمع الحقائق على نحوٍ مؤتمت.
يُمكنك الاستفادة تحديدًا من zSecure Alert وzSecure Audit وzSecure Command Verifier لتوفير قدرات إدارة التهديدات والثغرات الأمنية.
إنها منصة قوية للذكاء الأمني تجمع بين معلومات الأمن وإدارة الأحداث (SIEM) وإدارة السجلات والكشف عن مواطن الخلل وقدرات الاستجابة للحوادث. واحصل على رؤية مباشرة لبيئة تقنية المعلومات لديك، واكتشف التهديدات بكل كفاءة، واستجب بفعالية لحماية مؤسستك من مخاطر الأمن الإلكتروني.
يُمكنك الوصول إلى استعلامات التهديدات المتطورة والأبحاث الأمنية والرؤى لحماية مؤسستك من التهديدات الإلكترونية. واطلع على التوصيات والحلول القابلة للتنفيذ بناءً على البيانات الفورية لتعزيز وضع الأمن الإلكتروني لديك.
يُمكنك تعزيز أمن منصة z/OS بتحديد الثغرات الأمنية المحتملة داخل رمز مؤسستك للتحقيق ثم المعالجة اللاحقة.
إنها أداة قوية لإدارة الأمن مصممة في أنظمة IBM z Systems. إذ يُمكنك إدارة الوصول إلى الموارد بشكل فعال، وضمان تكامل البيانات، وحماية الأصول الحساسة بفضل قدرات المصادقة والترخيص الشاملة.
حل آمن مصمَّم لتعزيز أمن الوصول في أنظمة IBM z Systems. إذ يُمكنك تنفيذ إجراءات مصادقة قوية لحماية البيانات والتطبيقات الحساسة بشكل فعال، وضمان الامتثال لأحدث المعايير الأمنية.
استخدم القدرات الآلية المحلية لإدارة تحديد أسلوب الحوكمة، وإدارة القوى العاملة، والتحكم في الهوية وعملية الوصول، والتحكم في الحسابات المميزة.
يُمكنك الاستفادة تحديدًا من zSecure Alert وzSecure Audit وzSecure Command Verifier لتوفير قدرات إدارة التهديدات والثغرات الأمنية.
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