يساعدك zSecure Audit على توسيع وإثراء أمن أنظمة Z Systems الحالية (IBM RACF أو CA ACF2 أو CA Top Secret) من خلال فرض وتعزيز سياسات الأمن بطريقة قابلة للتكرار ومستدامة وآلية. تساعدك هذه التقارير الآلية أيضًا على تحديد الثغرات الأمنية ومشاكل الامتثال بسرعة في بيئات الامتثال الأمني الصارمة، مثل معيار أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI DSS) ودليل التنفيذ التقني الأمني (STIG) ومعايير مماثلة أخرى

يمكن لـ zSecure Audit إرسال تقارير مخصصة عبر البريد الإلكتروني يوميًا عند حدوث أحداث معينة أو عند وجود احتمال لاختراق أمني. يمكن ملء أحداث التدقيق وسجلات وصول المستخدم التي تم إنشاؤها بواسطة أدوات إدارة أمان IBM Security داخل أدوات إدارة المعلومات الأمنية والأحداث (SIEMs) مثل IBM QRadar لإعداد التقارير المتعلقة بإعادة تنظيم البيانات والامتثال.